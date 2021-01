Tito, der Schlächter des Balkans

Von Álvaro Peñas *

Die Figur von Josif Broz „Tito“, dem kommu­nis­ti­schen Diktator Jugo­sla­wiens von 1945 bis 1980, bleibt in weiten Teilen West­eu­ropas und beson­ders in Spanien positiv besetzt. Anläss­lich des vier­zigsten Todes­tages des Dikta­tors im Mai 2020 wurden zahl­reiche Artikel veröf­fent­licht, die Tito gewidmet waren. Zusammen mit Fotos, die Tito zusammen mit Chur­chill oder der engli­schen Königin Elisa­beth II. zeigen, ist zu lesen, dass dank Tito, der fast zu einer Helden­ge­stalt hoch­sti­li­siert wird, Jugo­sla­wien nach dem Zweiten Welt­krieg aufblühte und zu inter­na­tio­naler Bedeu­tung aufstieg. Tito öffnete das Land gegen­über dem demo­kra­ti­schen Westen und sein Erfolg wäre nur durch den starken Zusam­men­halt des jugo­sla­wi­schen Volkes möglich gewesen, symbo­li­siert durch das Motto des Regimes: „Einheit und Brüder­lich­keit“. Er wird auch als gutmü­tiger Diktator oder als anti­fa­schis­ti­sche Ikone gefeiert. Die einzigen nega­tiven Punkte sind die Tötungen während des Krieges oder die Schaf­fung einer poli­ti­schen Polizei, die die Kirche und die Natio­na­listen verfolgte. Diese poli­ti­sche Polizei, die OZN („Abtei­lung für den Schutz des Volkes“), wurde im Mai 1944 gegründet und war im Herbst desselben Jahres für mehrere Massen­tö­tungen in Serbien und Bosnien-Herze­go­wina verant­wort­lich. Eine ihrer Haupt­auf­gaben war die Erstel­lung von Listen derje­nigen Bürger, die in den befreiten Gebieten „liqui­diert“ werden sollten. Aber die schlimmsten Verbre­chen fanden unmit­telbar nach dem Krieg statt, jene Ereig­nisse, die als das Blei­burger Massaker oder die Blei­burger Tragödie bekannt wurden.

Im Mai 1945 zogen sich Tausende von Soldaten der mit Deutsch­land verbün­deten Balkan­ar­meen, begleitet von Tausenden von Zivi­listen, nach Öster­reich zurück, um sich auf der Flucht vor dem Vormarsch von Titos jugo­sla­wi­schen Parti­sanen den Truppen der West­al­li­ierten zu ergeben. Die Zahlen schwanken, meist nach oben, aber es wird geschätzt, dass zwischen 150.000–200.000 Menschen an diesem Exodus teil­ge­nommen haben. Einige wurden gefangen genommen, andere ergaben sich in Blei­burg (im Süden Öster­reichs, nahe der Grenze zu Slowe­nien) der jugo­sla­wi­schen Armee, nachdem die Briten ihre Kapi­tu­la­tion nicht akzep­tiert hatten, während viele andere, die es geschafft hatten, sich den Briten zu ergeben, an die jugo­sla­wi­schen Behörden ausge­lie­fert wurden. Ihr Schicksal war auf der Konfe­renz von Jalta besie­gelt worden: wie im Falle der Kämpfer derje­nigen Natio­na­li­täten, die zur UdSSR gehörten, würden sie den Kommu­nisten ausge­lie­fert werden.

Die meisten der Gefan­genen wurden an verschie­denen Orten in Slowe­nien hinge­richtet, wo es laut einem offi­zi­ellen Bericht aus dem Jahr 2009 schät­zungs­weise 581 Massen­gräber gibt. Der Rest wurde auf soge­nannten Todes­mär­schen, auf denen alle Arten von Folter und Mord begangen wurden, in verschie­dene Konzen­tra­ti­ons­lager gebracht, wo viele den unmensch­li­chen Bedin­gungen erlagen. Ein gut doku­men­tierter Fall in diesen Lagern ist der Tod der deut­schen Gefan­genen, von denen mehr als 90.000 starben, 16.000 kurz vor ihrer Befreiung im Jahr 1948. Die Gesamt­zahl der Opfer der zwischen Mai und Juni 1945 began­genen Massa­kern ist sehr schwer und unmög­lich genau zu bestimmen. Die realis­tischste Zahl scheint die des öster­rei­chi­schen Histo­ri­kers Michael Port­mann zu sein, der die Gesamt­zahl der Blei­burger Opfer auf etwa 80.000 schätzt. Ange­sichts späterer Forschungen über Massen­gräber, beson­ders in Slowe­nien, scheint es, dass die Zahl höher sein könnte und wahr­schein­lich näher bei 100.000 Opfern liegt, darunter haupt­säch­lich Kroaten und Slowenen.

Neben den Gräbern in Slowe­nien gibt es etwa tausend, die über Kroa­tien, Serbien und Bosnien-Herze­go­wina verteilt sind. Rund um Marburg/Maribor (Slowe­nien) töteten die Parti­sanen zwischen dem 23. und 27. Mai 1945 ca. 30.000 Menschen. Das größte Grab ist ein alter Panzer­graben in Tezno, wo die Über­reste von 1.179 Menschen ausge­graben wurden, aber es gibt noch mindes­tens 15.000 weitere Opfer. Eben­falls in Slowe­nien liegt Huda Jama, die „Höhle des Grauens“, ein Berg­werk, in dem viele der Opfer buch­stäb­lich lebendig begraben wurden. In Kroa­tien liegt Jazovka, wo die Leichen von mehr als acht­hun­dert Menschen gefunden wurden: Behin­derte, Verwun­dete, medi­zi­ni­sches Personal und die Schwes­tern der Zagreber Kran­ken­häuser. Nicht weit davon entfernt, in Gračani, wurden 295 Opfer exhu­miert, darunter 30 Minder­jäh­rige und Schüler einer Kadet­ten­schule. In einem der 23 Gräber in Macelj wurden die Über­reste von 1.163 ermor­deten Menschen gefunden, darunter 25 Priester. Die Liste ist endlos.

Die Tötungen waren nur die erste Phase der repres­siven Politik der Tito-Regie­rung. Die Über­le­benden werden mit mani­pu­lierten Prozessen konfron­tiert, die in der Anfangs­phase regel­mäßig mit Todes­ur­teilen oder langen Gefäng­nis­strafen und der Beschlag­nah­mung von Eigentum endeten. Ein weiterer Aspekt der Unter­drü­ckung sind ethni­sche Säube­rungen, die zuerst gegen die Italiener in Istrien und Dalma­tien gerichtet waren, was etwa 15.000 Tote und den Exodus von mehr als 300.000 Italie­nern zur Folge hatte. Danach wurde gegen die deut­sche Minder­heit vorge­gangen; eine halbe Million Volks­deut­sche wurden aus Jugo­sla­wien vertrieben und etwa 60.000 verloren in den Lagern ihr Leben, die Hälfte davon Frauen und Kinder. Die repres­sive kommu­nis­ti­sche Politik hatte laut Port­mann mehr als 180.000 Opfer zur Folge.

Die Frage, ob diese Massaker von den Kommu­nisten bewusst orga­ni­siert wurden, kann nur bejaht werden. Es waren jeden­falls keine Massaker, die von unkon­trol­lierten Indi­vi­duen begangen wurde, die von Hass oder dem Wunsch nach Rache moti­viert waren; es waren geplante und syste­ma­ti­sche Verbre­chen mit dem Ziel, alle mögli­chen Gegner des neuen kommu­nis­ti­schen Regimes zu elimi­nieren. Das Ausmaß der Tötungen, ihre Ausfüh­rung, die Versuche, alle Spuren der Massaker zu verwi­schen, die Zahl der Voll­stre­cker und die einge­setzte Sicher­heit und Logistik sind der Beweis, dass es sich um perfekt geplante Verbre­chen der Parti­sa­nen­kom­mandos handelte. Wie bei Stalin wurde jedoch versucht, das Ausmaß der Verbre­chen zu verharm­losen oder die Verant­wor­tung des jugo­sla­wi­schen Staates ganz zu leugnen und Tito von diesen Verbre­chen zu entlasten. Es gibt einen Befehl vom 14. Mai 1945, dessen Echt­heit von vielen Histo­ri­kern ange­zwei­felt wird, in dem Tito anordnet, dass keine Tötungen von Gefan­genen statt­finden sollen. Ist es möglich, dass er in einer so hier­ar­chi­schen Orga­ni­sa­tion wie der Kommu­nis­ti­schen Partei die Anwei­sungen ihres Gene­ral­se­kre­tärs igno­riert wurden? Tito selbst macht in einer Rede in Laibach/Ljubljana (Slowe­nien) am 27. Mai 1945 deut­lich, dass der Befehl, falls er über­haupt jemals exis­tierte, nur ein Fetzen Papier war: „Was die Verräter an Jugo­sla­wien im Allge­meinen und in jeder Repu­blik im Beson­deren betrifft, so sind sie eine Sache der Vergan­gen­heit. Die Hand der Gerech­tig­keit, die Hand der Vergel­tung, unsere Hand, die Hand unseres Volkes, hat sie erreicht. Nur eine kleine Anzahl ist uns durch die Lappen gegangen“.

Nachdem sie ihre Verbre­chen begangen hatten, verboten die Kommu­nisten jedes Gespräch über das Gesche­hene und versuchten, alle Spuren zu verwi­schen. Die Zeug­nisse der wenigen, die es schafften, die Massaker zu über­leben und ins Exil zu gehen, wurden als Propa­ganda disqua­li­fi­ziert und die Über­le­benden als Faschisten gebrand­markt. Die Verbre­chen blieben fünf­und­vierzig Jahre lang so gut wie verborgen. 1989 veröf­fent­lichte der slowe­ni­sche Histo­riker Roman Leljak mit „Huda Jama“ ein Buch, das erst­mals die kommu­nis­ti­schen Verbre­chen anpran­gerte und aufzeigte, wo die Massaker statt­ge­funden hatten. Aber erst nach dem Fall des jugo­sla­wi­schen Regimes 1991 wuchs das Inter­esse an den Gescheh­nissen, speziell jenen in in Blei­burg. In Slowe­nien wurde eine Regie­rungs­kom­mis­sion für Massen­gräber einge­richtet, deren Vorsit­zender Jože Dežman 2007 erklärte, dass „Slowe­nien das Epizen­trum des kommu­nis­ti­schen Terro­rismus in Europa“ gewesen sei, da eine große Anzahl von Gräbern entdeckt wurde. Slowe­nien ist das ehema­lige jugo­sla­wi­sche Land, das sich am meisten mit diesem Thema beschäf­tigt hat. Eine ähnliche Kommis­sion wurde in Kroa­tien einge­richtet und nahm 1994 ihre Arbeit auf, wurde aber 2002 ohne großen Erfolg wieder abge­schafft. In Serbien ist das Inter­esse an Blei­burg viel jünger. In Bosnien-Herze­go­wina gab es keine offi­zi­elle Unter­su­chung, nur die Arbeit der Histo­riker Omer Hamzić und Edin Šaković über die bosni­schen Blei­burg-Opfer aus der Stadt Grača­nica. Wir werden darüber noch geson­dert ein Inter­view mit Professor Hamzić veröffentlichen.

Gedenk­feiern, die den Opfern gewidmet sind, waren immer von enormen Kontro­versen umgeben. Diese Gedenk­ver­an­stal­tungen wurden 1952 von kroa­ti­schen Exilanten ins Leben gerufen und einige ihrer Orga­ni­sa­toren wurden vom jugo­sla­wi­schen Geheim­dienst ange­griffen. 1987 wurde in Blei­burg ein Denkmal errichtet und 1995 begann Kroa­tien mit dem offi­zi­ellen Gedenken an die Opfer. Im heurigen Jahr, dem 75. Jahrestag der Tragödie, waren die kroa­ti­schen Feier­lich­keiten vom Covid geprägt und bestanden aus Gebeten und Blumen­spenden von Vertre­tern des kroa­ti­schen Parla­ments und der katho­li­schen Kirche. Die Veran­stal­tungen in den vergan­genen Jahren hatten hingegen Tausende von Menschen zusam­men­ge­bracht und Protest­de­mons­tra­tionen von anti­fa­schis­ti­schen Gruppen provo­ziert. Die Verwen­dung der Usta­scha-Symbolik durch einige der Anwe­senden hat zu Unruhe in der öster­rei­chi­schen Regie­rung und sogar zur Weige­rung der öster­rei­chi­schen Kirche geführt, sich an der Gedenk­feier zu betei­ligen. In Slowe­nien legte der slowe­ni­sche Minis­ter­prä­si­dent Janez Janša eine Blumen­spende am Kočevski Rog nieder, wo mehr als 10.000 Menschen hinge­richtet wurden. In Sara­jevo, der Haupt­stadt von Bosnien-Herze­go­wina, fand in diesem Jahr zum ersten Mal ein Gedenk­got­tes­dienst für die Opfer statt, der vom kroa­ti­schen Parla­ment gespon­sert wurde. Heftig kriti­siert und von starken Sicher­heits­maß­nahmen umgeben, hat die Messe zum Bruch der bosnisch-ortho­doxen Kirche mit der katho­li­schen Kirche geführt.

Der Name „Schlächter des Balkans“ wurde für verschie­dene Personen aus der jüngeren Geschichte des ehema­ligen Jugo­sla­wiens verwendet. Nach dem Ende des Zweiten Welt­kriegs wurde er für Ante Pavelić, Diktator des Unab­hän­gigen Staates Kroa­tien, und für einen seiner Minister, Andrija Artu­ković, genutzt. Im Jugo­sla­wi­en­krieg 1991 wurde derselbe Begriff von den west­li­chen Medien für Slobodan Milo­sevic, Radovan Kara­dzic oder Ratko Mladic verwendet, der für den Tod von etwa 8.000 bosni­schen Muslimen in Srebre­nica verant­wort­lich war. Der Name wurde jedoch bis dato nie für Tito verwendet. Seine „libe­rale“ Version des Kommu­nismus, seine Konfron­ta­tion mit Stalin und sein Anti­fa­schismus haben das Bild des Dikta­tors gezeichnet. Aber das kann die Zehn­tau­sende von Gebeinen derer nicht verbergen, die getötet oder lebendig begraben wurden. Um die „sozia­lis­ti­sche Bruder­schaft“ zu errei­chen, wandte Tito die glei­chen Methoden an wie Stalin, dessen führender Schüler er viele Jahre lang war, nämlich die Massen­li­qui­die­rung jedes poten­ti­ellen Gegners der Errich­tung des Kommu­nismus. Foibe, Huda Jama, Tezno, Jazovka, Macelj und so viele andere Orte lassen es daher mehr als gerecht­fer­tigt erscheinen, Tito als den schlimmsten „Schlächter des Balkans“ zu bezeichnen.

Quelle: El Correo de España

*) Über den Autor:

Álvaro Peñas ist leiden­schaft­li­cher Geschichts­for­scher und einge­fleischter Reisender. Er kennt die Länder Osteu­ropas, in die er häufig reist, und ihre poli­ti­sche Situa­tion gut, dank seiner Freund­schaft mit Jour­na­listen und Poli­ti­kern der patrio­ti­schen Parteien in vielen dieser Länder.