Tito, rzeźnik z Bałkanów

Postać Josipa Broza „Tito“, komu­nis­ty­cz­nego dykta­tora Jugo­sławii w latach 1945–1980, pozostaje pozy­tywnie kojar­zona w dużej części Europy Zachod­niej, a zwłaszcza w Hiszpanii. Z okazji czterd­zi­estej rocz­nicy śmierci dykta­tora w maju 2020 roku ukazały się liczne arty­kuły poświę­cone Tito. Wraz ze zdjęciami przed­sta­wia­ją­cymi Tito wraz z Chur­chillem czy angie­lską królową Elżbietą II można prze­c­zytać, że dzięki Tito, który jest niemalże styli­zowany na boha­terską postać, Jugo­sławia rozkwitła po drugiej wojnie świa­towej i wzrosła do rangi międ­zy­na­r­odowej. Tito otworzył kraj na demo­kra­ty­czny Zachód, a jego sukces byłby możliwy tylko dzięki silnej spój­ności narodu jugo­sło­wiańs­kiego, symbo­li­zowanej przez motto reżimu: „Jedność i brat­er­stwo“. Jest on również cele­bro­wany jako życz­liwy dyktator lub ikona anty­fas­zys­towska. Jedy­nymi nega­tywnymi punktami są zabó­jstwa w czasie wojny lub utwor­zenie policji poli­ty­cznej, która prześ­la­do­wała kościół i nacjo­na­listów. Ta policja poli­ty­czna, OZN („Depar­ta­ment Ochrony Ludu“), powstała w maju 1944 roku i była odpo­wied­zi­alna za kilka maso­wych mordów w Serbii i Bośni-Herce­go­winie jesi­enią tego samego roku. Jednym z jej głównych zadań było spor­ządzenie list tych obyw­ateli, którzy mieli zostać „zlik­wi­do­wani“ na terenach wyzwo­l­onych. Ale najgorsze zbrodnie miały miejsce zaraz po wojnie, te wydarzenia, które stały się znane jako Masakra Blei­burska lub Tragedia Bleiburska.

W maju 1945 roku tysiące żołnierzy z armii bałkańs­kiej sprzy­mier­zonych z Niem­cami, w towar­zystwie tysięcy cywilów, wyco­fało się do Austrii, aby poddać się zachodnim wojskom alianckim ucie­ka­jącym przed jugo­sło­wiańs­kimi party­zan­tami Tito. Liczby różnią się od siebie, głównie w górę, ale szacuje się, że w tym exodusie wzięło udział od 150 000 do 200 000 osób. Niek­tórzy zostali pojmani, inni poddali się armii jugo­sło­wiańs­kiej w Blei­burgu (w połud­niowej Austrii, w pobliżu granicy ze Słowenią) po tym, jak Bryty­jc­zycy odmó­wili przy­jęcia ich do niewoli, a wielu innych, którym udało się poddać Bryty­jc­zykom, zostało prze­ka­zanych władzom jugo­sło­wiańskim. Ich los został przy­pie­c­zę­to­wany na konfe­rencji jałtańs­kiej: podobnie jak w przy­padku bojow­ników tych narodo­wości należą­cych do ZSRR, zostaną oni prze­ka­zani komunistom.

Zgodnie z ofic­ja­lnym spra­woz­da­niem z 2009 r. więks­zość więź­niów została stra­cona w różnych miejs­cach w Słowenii, gdzie znaj­duje się około 581 zbio­ro­wych grobów. Reszta została zabrana na tzw. marsze śmierci, gdzie doko­ny­wano wszel­kiego rodzaju tortur i morderstw, do różnych obozów koncen­tra­cy­jnych, gdzie wielu ulegało nieludzkim warunkom. Dobrze udoku­men­to­wanym przy­pad­kiem w tych obozach jest śmierć niemieckich więź­niów, z których ponad 90.000 zginęło, 16.000 na krótko przed ich wyzwo­le­niem w 1948 r. Łączna liczba ofiar masakr doko­n­anych w okresie od maja do czerwca 1945 r. jest bardzo trudna i niemoż­liwa do precy­zy­j­nego okreś­lenia. Najbard­ziej realis­ty­czna wydaje się być liczba austria­ckiego histo­ryka Michaela Port­manna, który szacuje łączną liczbę ofiar Blei­burga na około 80.000. W świetle późnie­js­zych badań nad grobami maso­wymi, zwłaszcza w Słowenii, wydaje się, że liczba ta może być wyższa i praw­do­pod­obnie bliższa 100 000 ofiar, w tym głównie Chor­watów i Słoweńców.

Oprócz grobów w Słowenii, w Chor­wacji, Serbii i Bośni-Herce­go­winie jest ich około tysiąca. W okoli­cach Mari­boru (Słowenia) w dniach 23–27 maja 1945 r. party­zanci zabili około 30.000 osób. Największym grobem jest stary rów czoł­gowy w Teznie, gdzie wyko­pano szczątki 1.179 osób, ale jest jeszcze co najm­niej 15.000 ofiar. Również w Słowenii znaj­duje się Huda Jama, „Jaskinia Horroru“, kopalnia, w której wiele ofiar zostało dosłownie pochowanych żywcem. W Chor­wacji leży Jazovka, gdzie znale­ziono ciała ponad ośmi­uset osób: Niepeł­nos­prawni, ranni, personel medy­czny i pielę­g­niarki zagrzebs­kich szpi­tali. Nieda­leko stąd, w Gračani, ekshu­mo­wano 295 ofiar, w tym 30 nielet­nich i uczniów szkoły kadetów. W jednym z 23 grobów w Macelj znale­ziono szczątki 1.163 zamordowanych ludzi, w tym 25 księży. Lista jest nieskończona.

Zabó­jstwa te były tylko pierwszą fazą repre­sy­jnej poli­tyki rządu Tito. Ocaleni spoty­kają się z mani­pu­lo­wanymi proce­sami, które w począt­kowej fazie regu­larnie końc­zyły się wyro­kami śmierci lub długimi więzi­e­niami i konfis­katą mienia. Kole­jnym aspektem represji są czystki etniczne, które najpierw objęły Włochów na Istrii i w Dalmacji, w wyniku których zginęło około 15 000 osób, a ponad 300 000 Włochów zostało wyda­l­onych. Następnie podjęto działania prze­ciwko mnie­js­zości niemieckiej; pół miliona etnicz­nych Niemców zostało wypęd­zonych z Jugo­sławii, a około 60.000 osób stra­ciło życie w obozach, z czego połowa to kobiety i dzieci. Według Port­manna, repre­syjna poli­tyka komu­nis­ty­czna przy­ni­osła ponad 180 000 ofiar.

Na pytanie, czy masakry te były celowo orga­ni­zowane przez komu­nistów, można odpo­wied­zieć jedynie twier­d­ząco. W każdym razie nie były to masakry doko­ny­wane przez osoby niekon­tro­lo­wane, moty­wo­wane nien­a­wiścią lub chęcią zemsty; były to zapla­no­wane i syste­ma­ty­czne zbrodnie mające na celu wyeli­mi­no­wanie wszyst­kich możli­wych prze­ciw­ników nowego reżimu komu­nis­ty­cz­nego. Skala zabó­jstw, ich egze­kucja, próby zatarcia wszel­kich śladów masakr, liczba egze­ku­torów oraz bezpie­c­zeństwo i logis­tyka są dowodem na to, że były to dosko­nale zapla­no­wane zbrodnie przez koman­dosów party­zanckich. Jednakże, podobnie jak w przy­padku Stalina, podej­mo­wano próby bagate­li­zowania skali tych zbrodni lub całko­wi­tego zaprze­czenia odpo­wied­zi­al­ności państwa jugo­sło­wiańs­kiego i uwol­ni­enia Tito od tych zbrodni. Istnieje zarządzenie z 14 maja 1945 r., którego auten­ty­cz­ność jest wątpliwa przez wielu histo­ryków, w którym Tito naka­zuje nie zabijać więź­niów. Czy to możliwe, że w orga­ni­zacji tak zhier­ar­chi­zowanej jak Partia Komu­nis­ty­czna igno­rował rozkazy swojego sekretarza gene­ral­nego? Sam Tito, w prze­mó­wieniu wygłos­zonym 27 maja 1945 r. w Lublanie, w Słowenii, wyjaśnia, że porządek, jeśli w ogóle istniał, był tylko skraw­kiem papieru: „Jeśli chodzi o zdra­jców Jugo­sławii w ogóle, a w każdej z repu­blik w szcze­gól­ności, to należą oni do przes­złości. Ręka spra­wi­ed­li­wości, ręka zemsty, nasza ręka, ręka naszego ludu, dotarła do nich. Tylko niewielka liczba prześ­liz­gnęła się przez nasze palce.“

Po popeł­ni­eniu swoich zbrodni komu­n­iści zaka­zali wszel­kich rozmów o tym, co się stało i próbowali zatrzeć wszelkie ślady. Świa­dectwa tych nieli­cz­nych, którym udało się przeżyć masakry i wyjechać na wygnanie, zostały zdysk­wa­li­fi­kowane jako propa­ganda, a ocalali oznaczeni jako faszyści. Zbrodnie pozostały ukryte przez czterd­zieści pięć lat. W 1989 roku słoweński historyk Roman Leljak opubli­kował Huda Jama, książkę, która po raz pierwszy potę­piła zbrodnie komu­nis­ty­czne i ujaw­niła, gdzie doszło do tych masakr. Ale dopiero po upadku reżimu jugo­sło­wiańs­kiego w 1991 roku zain­te­re­so­wanie wydarze­niami, zwłaszcza tymi w Blei­burgu, wzrosło. W Słowenii utwor­zono rządową komisję ds. maso­wych grobów, której prze­wod­nic­zący Jože Dežman oświad­czył w 2007 r., że „Słowenia była epicen­trum komu­nis­ty­cz­nego terro­ryzmu w Europie“, ponieważ odkryto wiele grobów. Słowenia jest krajem byłej Jugo­sławii, który wykonał najwięcej pracy w tej kwestii. Podobna komisja powstała w Chor­wacji i rozpo­c­zęła swoją działal­ność w 1994 roku, ale została znie­siona w 2002 roku bez więks­zego powodzenia. W Serbii zain­te­re­so­wanie Blei­bur­giem jest znacznie bard­ziej aktu­alne. W Bośni i Herce­go­winie nie przepro­wad­zono żadnego ofic­ja­l­nego doch­odzenia, a jedynie prace histo­ryków Omera Hamzicia i Edina Šako­vicia doty­c­zące bośnia­ckich ofiar Blei­burga z miasta Grača­nica. Osobno opubli­ku­jemy o tym wywiad z profe­sorem Hamziciem.

Pamiątki poświę­cone ofiarom zawsze otoc­zone były ogrom­nymi kontro­wers­jami. Uroc­zy­stości te zostały zapo­c­ząt­ko­wane w 1952 r. przez chor­wa­ckich zesłańców, a niek­tórzy z ich orga­niz­a­torów zostali zaata­ko­wani przez jugo­sło­wiańskie służby spec­jalne. W 1987 roku w Blei­burgu wznie­siono pomnik, a w 1995 roku Chor­wacja rozpo­c­zęła ofic­jalne upamięt­nianie ofiar. W tym roku, w 75. rocz­nicę tragedii, chor­wa­ckie obchody zostały uczc­zone przez Covida i pole­gały na modlit­wach i złożeniu kwiatów przez przed­sta­wi­cieli chor­wa­ckiego parla­mentu i kościoła katoli­ckiego. Nato­miast wydarzenia z lat poprzed­nich zgromad­ziły tysiące osób i spro­wo­ko­wały demons­tracje protesta­cyjne grup anty­fas­zys­tow­skich. Użycie przez niek­tó­rych z obecnych symbo­liki ustaszy dopro­wad­ziło do niepo­kojów w rządzie austria­ckim, a nawet do odmowy udziału w obcho­dach rocz­ni­co­wych Kościoła austria­ckiego. W Słowenii słoweński premier Janez Janša złożył kwia­towy hołd w Kočevskim Rogu, gdzie stra­cono ponad 10 000 osób. W Sara­jewie, stolicy Bośni i Herce­go­winy, po raz pierwszy w tym roku odbyło się nabożeństwo upamięt­nia­jące ofiary, spon­soro­wane przez chor­wacki parla­ment. Ostro kryty­ko­wana i otoc­zona silnym bezpie­c­zeństwem msza św. dopro­wad­ziła do zerwania ciągłości między bośnia­ckim Kości­ołem prawosławnym a Kości­ołem katolickim.

Nazwa „Rzeźnik Bałkanów“ została użyta w odnie­si­eniu do różnych osób z najnowszej historii byłej Jugo­sławii. Po zakończeniu II wojny świa­towej był wykor­zy­sty­wany przez Ante’a Pave­licia, dykta­tora Nieza­leż­nego Państwa Chor­wa­ckiego, oraz przez jednego z jego minis­trów, Andriję Artu­ko­vića. Podczas wojny jugo­sło­wiańs­kiej w 1991 r. to samo okreś­lenie zostało użyte przez zachodnie media dla Slobo­dana Milo­se­vica, Rado­vana Kara­dzica czy Ratko Mladicia, który był odpo­wied­zi­alny za śmierć około 8000 bośnia­ckich muzuł­manów w Srebre­nicy. Jednak do tej pory nazwa ta nigdy nie była używana dla Tito. Jego „libe­ralna“ wersja komu­nizmu, jego konfron­tacja ze Stalinem i jego anty­fas­zyzm nama­lo­wały obraz dykta­tora. Ale to nie może ukryć dzie­siątek tysięcy kości tych, którzy zostali zabici lub pogrze­bani żywcem. Aby osią­gnąć „brat­er­stwo socja­lis­ty­czne“ Tito stosował te same metody, co Stalin, którego wiodącym uczniem był przez wiele lat, a miano­wicie masową likwi­dację każdego poten­c­ja­l­nego prze­ciw­nika powstania komu­nizmu. Foibe, Huda Jama, Tezno, Jazovka, Macelj i tak wiele innych miejsc sprawia, że bard­ziej niż uzasad­nione jest nazy­wanie Tito najgor­szym „rzeź­ni­kiem Bałkanów“.

Źródło: El Correo de España

*) O autorze:

Álvaro Peñas jest zapa­l­onym histo­ry­kiem i wete­ranem podróży. Dobrze zna kraje Europy Wschod­niej, do których często podróżuje, oraz ich sytu­ację poli­ty­czną, dzięki przy­jaźni z dzien­nikarzami i poli­ty­kami partii patrio­ty­cz­nych w wielu z tych krajów.