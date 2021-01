Die bekannt­ge­wor­denen Todes­fälle in Pfle­ge­heimen nach der verab­reichten Corona-Impfung deuten darauf hin, dass in diesen Einrich­tungen groß­flä­chige Menschen­ver­suche statt­finden. Gerade vor dem Hinter­grund des dunklen Kapi­tels unserer Geschichte wäre da eine sensible Vorgangs­weise mehr als wünschens­wert. Das ist auch der Grund, warum Ster­be­hilfe, die in vielen Ländern bereits gestattet ist, in Deutsch­land und Öster­reich nicht erlaubt ist.

Pfleg­linge dort wie Entmün­digte behandelt

Wie jeder weiß, der einmal einen Ange­hö­rigen in einem Pfle­ge­heim hatte, werden die Pfleg­linge dort wie Entmün­digte behan­delt. Man kann daher getrost davon ausgehen, dass die Insassen von Pfle­ge­heimen mehr oder weniger zwangs­ge­impft werden.

Welchen Sinn macht es, ausge­rechnet hoch­be­tagte Menschen über­haupt zu impfen?

Wer tatsäch­lich an die Sinn­haf­tig­keit einer Impfung glaubt, müsste doch vor allem in Hinblick auf die beschränkte Verfüg­bar­keit des Impf­stoffes zuerst jene impfen, bei denen ein größerer Nutzen zu erwarten ist! Oben­drein wird das Virus nicht über die Pfle­ge­heime groß­flä­chig verteilt, sondern dort nur hinein­ge­tragen. UNSER MITTELEUROPA ist ein Fall aus Bayern bekannt, wo das Virus über eine Reini­gungs­kraft in das Pfle­ge­heim gelangte.

Werden Todkranke geimpft? Oder sterben sie durch die Impfung?

Bei den bekannt­ge­wor­denen Todes­fällen (mit dem Impf­stoff von Pfizer und Bion­tech) handelte es sich durch­wegs um Menschen mit schweren Vorer­kran­kungen, was jetzt als Argu­ment dafür herhalten muss, dass diese Menschen nicht an der Impfung, sondern an ihren Vorer­kran­kungen gestorben sind. Oder sogar an Corona (!), wie wir berich­teten, obwohl die Senioren zum Zeit­punkt der Impfung durch­wegs negativ getestet wurden.

Das heißt also mit anderen Worten, dass in den Pfle­ge­heimen Ster­bende geimpft werden. Normaler Weise werden sehr alte Menschen über­haupt nicht geimpft!

Zulas­sung und Praxis

Wie bekannt wurde, wurde in den offi­zi­ellen Versu­chen des Impf­stoffes von Bion­tech nur Menschen bis 85 Jahren getestet. Offi­ziell wird daher der Impf­stoff für ältere Menschen nicht zuge­lassen. Wird der Impf­stoff bei älteren Menschen trotzdem verwendet, so handelt es sich um einen unau­to­ri­sierten Feld­ver­such, bei dem so quasi gratis die Wirkung des Impf­stoffes auspro­biert wird.

Tod wird in Kauf genommen

Krimi­na­lis­tisch gesehen muss man also von einem Anfangs­ver­dacht ausgehen, dass es sich bei den Impfungen alter, zum Teil todkranker Menschen um einen Feld­ver­such handelt, bei dem der Tod des (unfrei­wil­ligen) Probanden billi­gend in Kauf genommen wird. Es handelt sich also um den Verdacht auf Massen­mord, Todschlag oder zumin­dest fahr­läs­sige Tötung.