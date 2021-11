Impf­ge­gener „ins Gesicht schlagen zu wollen“ und „bei der Beer­di­gung der Unge­impften nicht zu weinen“ kommt für den bekannten kana­di­scher Kardio­loge und mili­tanter Impf­be­für­worter wohl nicht mehr in Frage. Denn zwei Wochen (!) nach seiner „Auffri­schungs­imp­fung“ ist er nun „plötz­lich und uner­wartet“ verstorben.



Kana­di­sche Medien berich­teten am Dienstag, dass Dr. Sohrab Lutch­me­dial einen Tag zuvor „plötz­lich und uner­wartet“ verstorben sei. „Dr. Sohrab Lutch­me­dial widmete sich mehr als 20 Jahre lang dem New Bruns­wick Heart Center und der Versor­gung von Pati­enten mit Herz­er­kran­kungen“, heißt es in einer Erklä­rung der Mitar­beiter des New Bruns­wick Heart Center zum plötz­li­chen Ableben des Kollegen:

Tragic loss. Healthy 52 year old cardio­lo­gist, father, hockey coach and so much more dies suddenly and unex­pec­tedly in his sleep. Rest in peace Dr. Sohrab Lutch­me­dial, prayers for your family. t.co/bywTMkCpB6 — Bret 🍁 (@Bret_Sears) November 9, 2021

Dr. Lutch­me­dial erhielt seine erste mRNA-Spritze am 16. Januar, wie er stolz und promi­nent auf Face­book mitteilte. Zu diesem Zeit­punkt wurden in Kanada nur die Vakzine von Pfizer und Moderna für die Corona-Impfung verwendet. Der 52-jährige Kardio­loge machte in seinen Postings keinen Hehl daraus, wie sehr er Unge­impfte verachtet. Dabei schlug Lutche­me­dial einen ganz ähnlich hetze­ri­schen Ton an, wie Welt­ärz­te­bund-Chef Frank Ulrich Mont­go­mery in der öffent­lich-recht­li­chen Plap­per­runde von Anne Will, wo der Gesell­schafts­ver­gifter von einer „Tyrannei der Unge­impften“ sprach. Der kana­di­sche Kardio­loge äußerte sich am 10. Juli in diesem Stil auf Twitter und schrieb, dass unge­impfte Menschen „egois­tisch“ seien und dass er „auf ihrer Beer­di­gung nicht weinen werde“.

The collec­tive argue­ment to protect those who CANNOT get the vaccine who WANT protec­tion – immune compro­mised , the very young – the homeless and disen­fran­chised. For those that won’t get the shot for selfish reasons – whatever – I won’t cry at their funeral — Sohrab (Lutch like Clutch, Medial like Lateral) (@LutchMedia) July 10, 2021

Über­set­zung der Tweets: „Das kollek­tive Argu­ment, dieje­nigen zu schützen, die sich NICHT impfen lassen können, aber einen Schutz WOLLEN – immun­ge­schwächte Menschen, sehr junge Menschen, Obdach­lose und Entrech­tete. Dieje­nigen, die sich aus egois­ti­schen Gründen nicht impfen lassen wollen – was auch immer – ich werde nicht auf ihrer Beer­di­gung weinen.“

Der Hass des Medi­zi­ners ging sogar so weit, dass er – wie am 9. Oktober auf Twitter veröf­fent­licht – dass er „diesen Leuten ins Gesicht schlagen“ wolle („punch those people in the faxe“), die andere über­zeugt hätten, sich nicht impfen zu lassen.

Zwei Wochen vor seinem plötz­li­chen Tod am 24. Oktober ließ sich Lutch­me­dial seine dritte Auffri­schungs­imp­fung verab­rei­chen. Dies teilte er auf Face­book mit und schrieb: „Vax Shot 3: Electric Flu-Galoo“, was ironi­scher­weise eine Anspie­lung auf den Film Breakin‘ 2: Electric Boogaloo von 1984 zu sein scheint.



Für Bestel­lungen unseres neuen Aufkle­bers „Impf­zwang“ klicken Sie hier.