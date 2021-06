Tränengas gegen Gay Pride-Marschierer in Istanbul eingesetzt

Hunderte von Menschen versam­melten sich am Samstag in Istanbul, um an einem Gay Pride-Marsch teil­zu­nehmen, trotz eines Verbots durch die lokalen Behörden und einer großen Anzahl von Poli­zisten, berich­tete die von der Regie­rung kontrol­lierte MTI. In anderen Berichten hieß es, die Polizei habe Plas­tik­ku­geln und Tränengas verwendet. Nach Angaben der Orga­ni­sa­toren wurden einige Teil­nehmer festgenommen.

Der Marsch wurde von einem Zusam­men­schluss mehrerer Gruppen unter dem Slogan „Die Straße gehört uns“ orga­ni­siert. Der Marsch war ein Protest gegen die Maßnahmen der türki­schen Regie­rung zum Schutz der Tradi­tionen. Die Behörden hatten die Route des Marsches bereits am Freitag abge­sperrt, und die Stadt­ver­wal­tung verbot die Demons­tra­tion einige Stunden vor ihrem Beginn.

Der türki­sche Präsi­dent Recep Tayyip Erdogan kriti­siert regel­mäßig die LGBTQ-Lobby. Die Behörden, die die Norma­lität vertei­digen, haben auch ein Pick­nick verboten, das als Teil der Istanbul Pride Week Anfang dieser Woche orga­ni­siert wurde. Die Polizei beschlag­nahmte Berichten zufolge alle regen­bo­gen­far­benen Gegen­stände, die als Symbole der Gemein­schaft verwendet wurden.

Quelle: Szent Korona Rádió