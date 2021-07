Auf dem ganzen Konti­nent gab es am Samstag Demons­tra­tionen gegen die neuen Einschrän­kungen wegen des Coro­na­virus und gegen Impf­pässe. Die größte Demons­tra­tion fand in Paris statt:



Die Demons­tranten wurden von der Polizei mit Tränengas ausein­an­der­ge­trieben, nachdem sie Poli­zei­fahr­zeuge umge­worfen hatten,

wie Reuters berich­tete. Nach Angaben der Nach­rich­ten­agentur versam­melten sich die Demons­tranten in mehreren Teilen der fran­zö­si­schen Haupt­stadt, viele von ihnen trugen Trans­pa­rente mit dem Slogan „Beendet die Diktatur!“. Auf dem Troca­déro-Platz demons­trieren sie auf einen Aufruf des ehema­ligen Vize­prä­si­denten des Front National Florian Filippot hin. Eine weitere Demons­tra­tion begann auf dem Bastille-Platz und dann ging der Marsch auf die Straßen der Haupt­stadt. Ein weiterer Protest­marsch begann vor dem Inva­li­den­haus. Neben Paris fanden auch in Marseille und Toulouse Anti-Restrik­tions-Demons­tra­tionen statt, am Rande der Pläne der Regie­rung, den Besitz eines Covid-Passes für Restau­rants, Bars und kultu­relle Veran­stal­tungen zur Pflicht zu machen. Letz­tere können nur an Personen ausge­geben werden, die geimpft wurden, sich infi­ziert haben oder negativ auf das Virus getestet wurden. Einige der Demons­tranten protes­tierten auch gegen eine Ankün­di­gung von Präsi­dent Emma­nuel Macron vor etwa zwei Wochen, wonach

Gesund­heits- und Sozi­al­ar­beiter bis zum 15. September geimpft werden müssen.

Das umstrit­tene Gesund­heits­ge­setz soll Ende der Woche vom Senat verab­schiedet werden, seine Maßnahmen sind aber bereits in Form eines Dekrets verkündet worden. Es war das zweite Wochen­ende mit Protesten in Frank­reich gegen die angeb­li­chen Einschrän­kungen der Frei­heiten: Der Sender Euro­news etwa bezif­fert die Zahl der Demons­tranten in Paris am Samstag auf Zehn­tau­sende. Im Internet kursieren auch Videos von Teil­neh­mern der Demonstration.

Paris is packed to the rafters as the nation stands against Macron’s tyran­nical covid pass­ports. 💪👏👏👏👏💪💪💪💪💪💪 pic.twitter.com/uJuYczb07u — Lee (@VictoryDay_Hope) July 24, 2021

Eben­falls am Samstag marschierten Tausende von Menschen im Zentrum Londons, um gegen die Einschrän­kungen zu protes­tieren. Hier wurde berichtet, dass die Demons­tra­tion ohne Gräu­el­taten statt­ge­funden hat. Die Kritiker protes­tierten gegen die Ankün­di­gung von Boris Johnson in dieser Woche, ähnlich wie in Frank­reich, ab September nur noch in Tanz­lo­kalen und bei öffent­li­chen Veran­stal­tungen zu tanzen, wenn man geimpft ist, sich ange­steckt hat oder negativ getestet wurde. Nach den derzeit vorlie­genden Zahlen haben in Groß­bri­tan­nien nur fünf­und­dreißig Prozent der jungen Leute zwischen 18 und 30 Jahren ihre erste Dosis des Impf­stoffs erhalten. Die Ankün­di­gung wurde vom konser­va­tiven Premier­mi­nister genau an dem Tag gemacht, an dem die Nacht­clubs nach sech­zehn­mo­na­tiger Schlie­ßung wieder geöffnet werden durften, erin­nert sich die BBC.

Auch in Italien gab es Proteste gegen das so genannte Green-Card-System, das ab dem 6. August den Besitz des Doku­ments u.a. für den Zutritt zu Restau­rants, Bars, Fitness­stu­dios, Museen und Sport­ver­an­stal­tungen zur Pflicht machen wird.

Für Außen­be­reiche und Terrassen wird keine Beschei­ni­gung mehr benötigt.

In Turin hatte sich bereits am Donners­tag­abend eine Menschen­menge von rund 3.000 Personen versam­melt, um gegen die Verschär­fung zu protes­tieren. Am Samstag wurden mehr als fünf­tau­send neue Fälle im Land regis­triert – die höchste Zahl seit Mai. Premier­mi­nister Mario Draghi und seine Regie­rung haben außerdem beschlossen, die italie­ni­schen Regionen ab dem 6. August in gelbe, oran­ge­far­bene und rote Zonen einzu­teilen, basie­rend auf unter­schied­li­chen epide­mio­lo­gi­schen Daten. Die Farben werden von unter­schied­lich starken Einschrän­kungen begleitet, um die schnelle Ausbrei­tung des Virus einzudämmen.

Quelle: Magyar Nemzet