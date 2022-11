Warum Blut­taten impor­tierter Totschläger kurz nach der Tat von Gutach­tern rela­ti­viert und verharm­lost werden und oft mit Frei­spruch oder milden Strafen enden. Steckt ein psycho­lo­gi­sches Phänomen dahinter?



Von KLAUS LELEK | Das Entsetzen nach dem Tod des 25jährigen Trans­mannes Malte C., der am 27. August (Chris­to­pher Street-Day) nach einer CSD-Versamm­lung in Münster von einem mutmaß­lich homo­phoben Tsche­tschenen brutal auf das Pflaster geprü­gelt wurde, war groß. Wie zu erwartet sind bereits jetzt bei der Ankla­ge­er­he­bung durch die Staats­an­walt­schaft Münster mildere Töne zu hören, die den Täter zum großen Teil entlasten.

Laut WELT hat der Mann aus Tsche­tsche­nien gegen­über einer von der Staats­an­walt­schaft beauf­tragten Gutach­terin zu Proto­koll gegeben, nicht einmal „ansatz­weise“ feind­lich gegen­über Homo­se­xu­ellen“ zu sein. Daraufhin kam die „Expertin“ zu dem Schluss, dass die Prügel­at­tacke durch „Alkohol ausge­löste aggres­sive Stim­mung und Gewalt­be­reit­schaft“ ausge­löst wurde. Ein Frei­spruch hängt gera­dezu in der Luft.

„Lesbi­sche Huren“ und „Scheiß Lesben“

Die kurz nach der Bluttat ausge­löste Debatte über „Quer­feind­lich­keit“ scheint vom Tisch. Sätze wie „zutiefst erschüt­tert“ partei­po­li­ti­sche Maku­latur. Was genau am 27. August in Münster geschah, lässt sich mühelos und lückenlos in allen Medien verfolgen.

Demnach soll der 20jährige Ange­klagte aus der streng nach den Regeln der Scharia lebenden Kauka­sus­re­pu­blik am Rande der CSD-Versamm­lung zwei Frauen zunächst sexuell belei­digt und anschlie­ßend als „lesbi­sche Huren“ und „Scheiß Lesben“ beschimpft haben. Sogar die kultur­ty­pi­schen, im Kaukasus weit verbrei­teten Mord­dro­hungen gegen die Fami­lien der beiden Frauen wurden ausge­spro­chen. Als der 25jährige Trans­mann einschritt, um den bedrängten Frauen zu helfen, wurde er sofort brutal atta­ckiert. Nach einem heftigen Schlag mitten ins Gesicht verlor er – ähnlich wie Marcus Hempel – das Bewusst­sein und stürzte auf den Hinterkopf.

Eben­falls nach einem harten Schlag gegen den Kopf starb vor fast drei Jahren in Augs­burg auf einem Weih­nachts­markt ein Feuer­wehr­mann, der gleich­falls mit einem jungen Migranten in Streit geraten war. Sein Schädel wurde regel­recht zertrüm­mert. Nach Schlägen und Tritten gegen den Kopf hauchte auch Niklas P. an der Ufer­pro­me­nade von Bad Godes­berg sein Leben aus.

Die Liste ist lang und würde den Artikel sprengen. Man müsste ihn als E‑Book veröf­fent­li­chen. Ebenso lang wie die Liste der Opfer, ist die Liste der Frei­sprüche oder milden Urteile. Sowohl im Fall von Marcus Hempel als auch im Fall von Niklas P. erfolgte ein Frei­spruch. Im Gegenzug wurde der Vater von Markus Hempel von der Polizei zu einer „Gefähr­der­an­sprache“ vorge­laden, weil er in sozialen Netz­werken immer wieder den Tod seines Sohnes thema­ti­siert hatte. Auch im Fall des totge­prü­gelten Feuer­wehr­mannes drehte sich das Blatt schnell zu Gunsten des Täters. Wie man einem Artikel der Süddeut­schen entnehmen kann, beklagte sich der Ober­bür­ger­meister kurz nach der Tat vor allem über „den Hass“ und die „Hetzte“ in seiner Stadt. Das Bundes­ver­fas­sungs­ge­richt sorgte dafür, dass ein Teil der Schlä­ger­gruppe nach nur drei Monaten aus der Unter­su­chungs­haft entlassen wurde. Haupt­an­ge­klagter Halid S. erhielt vier­ein­halb Jahre…

Nie gestellt wurde die Frage, ob man für einen so tödli­chen Schlag oder Tritt gegen den Kopf, der wie alle Fälle lückenlos zeigen, enorm präzise ist, eine gute Kampf­sport­aus­bil­dung oder zumin­dest Trai­ning braucht. Noch mehr drängt sich die Frage auf, ob das Trai­nieren von tödli­chen Schlägen nicht bereits als Vorbe­rei­tung zu einer schweren Straftat gewertet werden kann. Ähnlich wie das Horten von Spreng­stoff, oder sogar nur das Streamen einer Bomben­bau­an­lei­tung, das, wie jüngste Fälle zeigen, bereits zu langer U‑Haft führen kann. Ohne dass dabei auch nur ein Tropfen Blut geflossen, geschweige denn irgendwer zu Schaden kam.

Isla­mis­ti­scher Hinter­grund ausge­schlossen, die „Nazis“ sind schuld

Auch die Gutach­terin, die im Fall des erschla­genen Trans­mannes, trotz der eindeutig quer­feind­li­chen Belei­di­gungen keine ausschlag­ge­bende „Homo­phobie“ sieht, befindet sich nach flüch­tigen Recher­chen in bester Gesell­schaft. Nach der brutalen Attacke eines Soma­liers, der mit dem Kampf­schrei „Alu al Akbar“ einem 75jährigen Rentner 2019 vor dem Offen­burger Bahnhof die Kehle zertrat, attes­tierte ihm ein Gutachter eine „para­noide Schi­zo­phrenie“, was eine Verur­tei­lung unmög­lich macht. Der Rentner verstarb bereits 2020 nach einem einjäh­rigen Siechtum und qual­vollen Todes­kampf. Ein ähnli­ches Gutachten bewahrte auch den Messer­an­greifer von Würz­burg – gleich­falls Soma­lier – vor den Gefäng­nis­mauern. Ebenso wurde ein „isla­mis­ti­scher Hinter­grund“ ausge­schlossen.

Neben dem Entsetzen über die Tat mischten sich auch der Chor der Rela­ti­vierer ein, allen voran die FR, die berichtet, der Messer­an­greifer sei laut einer Jour­na­listin der „Deut­schen Welle“ in Chem­nitz von Neonazis ange­griffen worden. Da dieser Abschnitt unter der Über­schrift „Motiv und Tathin­ter­gründe“ steht, bekommt er ein beson­deres Geschmäckle. Auch die jüngste Messer­at­tacke in Ludwigs­hafen – schon wieder ein Soma­lier – hat nicht nur für Entsetzen gesorgt, sondern auch für Entsetzen über jene, die inzwi­schen solche Fälle nicht mehr als Einzel­fälle betrachten. Wie schon in Kandel geht die Angst um, „Rechte“ könnten die Bluttat, „instru­men­ta­li­sieren.“

Doch wie kann man etwas „instru­men­ta­li­sieren“, das längst zum Alltag gehört und – um beim Ausdruck „Instru­ment“ zu bleiben – wie ein tödli­ches Uhrwerk abläuft? Warum hat man in links­grünen Kreisen mehr Angst vor den Kriti­kern einer geschei­terten Inte­gra­ti­ons­po­litik, die keine bunte Multi­kultur schafft, sondern eher eine Mono­kultur mit eigenen Gesetzen und Wert­vor­stel­lungen als vor Messer­an­grei­fern und prügelnden Banden, die längst einige Gegenden in No-Go-Areas verwan­delt haben? Warum verlieren selbst Ange­hö­rige von Opfern, wie der Bruder, der durch einen marok­ka­ni­schen LKW-Fahrer verge­wal­tigte und ermor­deten Sophia Lösche, kein böses Wort über den Täter und warnen im Gegenzug vor einer „Instru­men­ta­li­sie­rung durch Rechts­po­pu­listen“, wie man auf der Medi­en­platt­form Nord­bayern nach­lesen kann…?

Warum Linke Menschen lieben, die uns töten wollen?

Die Antwort könnte an einem psycho­lo­gi­schen Phänomen liegen, dass man als „kollek­tives Stock­holm­syn­drom“ bezeichnen kann. Wie ich bereits vor mehr als 10 Jahren in meinem Klas­siker geschrieben habe, hinter­lassen musli­mi­sche Fana­tiker, wie die Massen­mörder von Paris, aber auch einge­wan­derte Messer­ste­cher und Totschläger, in unserem kollek­tiven Bewusst­sein einen Schaden, der viel größer ist als das ange­rich­tete Unheil selbst. Kurz nach dem ersten Schre­cken blasen die Main­stream-Medien wieder in ihre Beschwich­ti­gungs­hörner, versu­chen die Täter als irre­ge­lei­tete, radi­ka­li­sierte schwarze Schafe aus der Herde der fried­lie­benden Muslime heraus­zu­fil­tern oder ihre Taten als „para­noide“, aber keines­falls kultur- oder reli­giös moti­viert zu defi­nieren. Dieser Reflex erin­nert beinah an eine miss­han­delte Frau, die Schläge ihres Part­ners bereits voll­kommen in ihr Leben inte­griert hat und ihn sogar noch vor Gericht vertei­digt. Im schlimmsten Fall sogar sich selbst für die Miss­hand­lungen verant­wort­lich macht. Man bezeichnet ein solches Verhalten auch als „Sympa­thie mit dem Aggressor“.

Statt auf entschlos­senen Wider­stand stoßen die Täter tatsäch­lich bei Rich­tern und Sozi­al­ar­bei­tern auf Verständnis und Milde. Gleich­ge­schal­tete Medien schreiben rührende Geschichten. Aus Tätern werden Märtyrer, aus Opfern sogar Täter. Jeder, der wie die alter­na­tiven Medien oder Regie­rungs-Kritiker den Finger in die Wunde legt, ist sofort Nazi und Ausländerfeind.

Das Stock­holm­syn­drom geht auf eine Geisel­nahme in einer Bank 1973 in Schweden zurück, in dessen Verlauf sich die Bank­an­ge­stellten mit den Geisel­neh­mern verbrü­derten. Dabei entwi­ckelten sie sogar eine größere Angst gegen­über der Polizei als gegen­über ihren Peini­gern. Besuchten diese sogar im Gefängnis, baten um Gnade!

Verfolgt man unter diesen Gesichts­punkt die gesell­schaft­liche Entwick­lung in Deutsch­land – Stich­wort „Spal­tung“ – so ist es tatsäch­lich gelungen mit massiver impor­tierter Gewalt, die als normale „Krimi­na­lität“ oder Einzel­fall verdrängt wird, das Bewusst­sein herr­schender Eliten zu formen und zu prägen und bei gleich­zei­tiger Vernich­tung der Meinungs­frei­heit kollektiv in allen Berei­chen zu veran­kern. Unter diesem Aspekt bekommt jener Satz von Göring-Eckhard „Unser Land wird sich ändern, und zwar dras­tisch und ich freue mich drauf“, einen tieferen Sinn. Man könnte auch sagen: Es wird sich nicht nur ändern, es wird in spätes­tens zwanzig Jahren in seiner jetzigen Form größ­ten­teils verschwunden sein.

