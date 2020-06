- 4 czerwca 1920 r. Podpi­sanie w Wersalu trak­tatu z Trianon usunęło z Węgier dwie trzecie swojego tysiącletniego tery­to­rium i uczy­niło 3,3 miliona Węgrów mnie­js­zością na obcym tery­to­rium. Mówi się, że Węgrzy nigdy nie trawili tego okaleczenia narzu­co­nego po pierwszej wojnie świa­towej. Czy człon­kostwo w UE nie rozwią­zało problemu?

- Mogłoby to skutecznie złagodzić ten problem, ułat­wiając podróżo­wanie. Na przy­kład Węgrzy w Rumunii nie są już zamknięci, jak w czasach Ceaușescu. Histo­ryczna niespra­wi­ed­li­wość Trianon pozostaje jednak kontuzją. Okres międ­zy­wo­jenny był wielkim irre­den­ty­sty­cznym momentem z admi­rałem Horthym, kiedy 100% narodu węgier­skiego opowied­ziało się za rewizją granicy. Wszystko to zostało nieco rozmrożone pod koniec zimnej wojny, ale dziś nie ma sprzy­ja­jącego prądu do prze­glądu. Bardzo niewielu Węgrów uważa, że ​​przy­wrócenie tego na stół jest realis­ty­czne i poważne. Viktor Orbán, po powrocie do władzy w 2010 r., Dał Węgrom mieszka­jącym za granicą obywa­telstwo węgier­skie (z wyjąt­kiem Węgier na Słowacji, po głoso­waniu w trybie pilnym przez parla­ment Słowacji prze­wi­du­jący cofnięcie obywa­telstwa słowa­ckiego w przy­padek nabycia innego obywa­telstwa) i obrona mnie­js­zości madziars­kich jest postrz­egana jako podsta­wowa, ale w kręgach Fideszu i rządu nigdy nie wspom­niano o tym, że można tego dokonać poprzez rewizję granic. Prze­ciwnie, Orbán zrobił wiele, aby przy­wrócić dobre stosunki ze słowa­ckimi i serbs­kimi sąsia­dami. Nie udało mu się jednak z Rumunią, co jest dość szcze­gólnym przy­pad­kiem, gdy głębokie państwo regu­larnie sabo­tuje wszelkie próby osią­g­nięcia poro­zu­mi­enia z „nieli­be­ral­nymi” Węgrami Orbána, wzbud­zając upiorne zagrożenie węgier­skim pragnieniem. ale nie istnieje, aby najechać Tran­syl­wanię.

- Sto lat temu Entente ogłosił jako cel wojenny prawo narodów do samo­st­a­no­wi­enia. Jednak traktat z Trianon zlek­ce­ważył to prawo wobec Węgrów. Dlac­zego ?

- Królestwo Węgier włąc­zyło się w to, ze względów histo­rycz­nych, ludność niebę­dąca Magyarem: Słowianie na północy, Rusini na Zakar­paciu, Rumuni w Sied­mio­grodzie, Serbowie na południu kraju i Chor­waci przy­wią­zani do Święta Korona Węgier od XII wieku. Minął XIX wiek, który zrodził narodowe aspi­racje wśród tych popu­lacji. I tak, gdyby prze­strz­e­gano prawa narodów do samo­st­a­no­wi­enia, Węgry nieu­chronnie zostałyby ampu­to­wane. Z drugiej strony to prawo narodów zostało całko­wicie zlek­ce­ważone ze względów stra­te­gicz­nych. Post­a­no­wiono na przy­kład umieścić granicę węgiersko-czechosło­wacką na Dunaju, prze­su­wając granicę dzisie­jszej Słowacji daleko poza tery­toria zalud­nione przez Słowaków. Podobnie, aby dać im kontrolę nad linią kole­jową, Rumunom pozwo­lono osią­gnąć taki postęp na ich tery­to­rium. Było tak wiele czyn­ników, które spra­wiły, że Węgry doświad­c­zyły tragicz­nego losu podczas trak­tatu z Trianon.

Powin­niśmy również pamiętać, że powtar­za­jące się prośby Węgrów o zorga­ni­zowanie refe­rendum w celu zasię­g­nięcia opinii na temat zain­te­re­so­wanej ludności były syste­ma­ty­cznie odrzucane. Jedyne refe­rendum, które w końcu miało miejsce, doty­c­zyło regionu Sopron na granicy z Austrią: miasto, które począt­kowo miało zostać przyłąc­zone przez Austrię, znało powstanie żołnierzy węgier­s­kich. Dopro­wad­ziło to do refe­rendum w grudniu 1921 r., Które dopro­wad­ziło do powrotu na Węgry.

- Były premier Wiel­kiej Brytanii Lloyd George powie później, że „cała doku­men­tacja dost­ar­c­zona nam przez niek­tó­rych naszych sojuszników podczas negoc­jacji poko­jo­wych była nieprawd­ziwa i sfałs­zowana. Zdecy­dow­a­liśmy się na podróbki ”.

- Ten rodzaj negoc­jacji sprzyja działal­ności lobbin­gowej i palącej. Na przy­kład, kiedy wysła­liśmy „nieza­leżną” komisję, aby sprawdzić, czy miasto Kassa, które dziś stało się Koszy­cami (Cassovia po fran­cusku, przyp. Red.), Było zamieszkane głównie przez Węgrów lub Słowaków, okazało się, że komisja ta był zarząd­zany przez ludzi za wyna­grodzenie Czech Bénès i Masaryk. Ci ludzie przed­sta­wili fałs­zywy raport, w którym twier­d­zili, że jest to słowa­ckie miasto, i na podstawie tego kłamstwa usta­lono. Były podróbki, ale ogólnie rzecz biorąc, ci, którzy nie chcą otrzymywać infor­macji, nie otrzy­mują infor­macji.