Die Zeichen stehen auf Sturm. Zumin­dest in Polen, das sich von den USA immer weiter in einen Krieg mit Russ­land im Zuge der Ukraine-Krise treiben lässt. Keinen Zweifel an einem baldigen direkten Kriegs­ein­tritt Polens (und somit der NATO) in der Ukraine ließ nun der polni­sche Botschafter in Frank­reich, Jan Emerik Rosciszewski.

Wenn Ukraine verliert, werden wir eingreifen

In einem Inter­view mit dem fran­zö­si­schen Fern­seh­sender LCI, sagte der Diplomat unumwunden:

„Wenn die Ukraine ihre Unab­hän­gig­keit nicht vertei­digt, haben wir keine andere Wahl, wir werden gezwungen sein, in einen Konflikt einzutreten.“

I warned you that NATO troops will enter the Ukraine war. It would be the start of WW3 and lead to Nuclear war.

The Polish Ambassador to France just said this: “Either Ukraine will defend its inde­pen­dence or we will be forced to enter into this conflict.”pic.twitter.com/dnozvgpPNj

— Kim Dotcom (@KimDotcom) March 19, 2023