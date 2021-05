Face­book hat den Ausschluss von Donald Trump bestä­tigt, doch der ehema­lige US-Präsi­dent startet einen Gegen­an­griff, indem er seine eigene Platt­form ins Leben ruft.

Mark Zucker­bergs Social Watchdog Committee, eine von ihm 2018 ins Leben geru­fene Gruppe von zwanzig „unab­hän­gigen“ Experten (Jour­na­listen, Akti­visten und Anwälten), hat beschlossen, Trumps Ausschluss zu bestä­tigen, der vor vier Monaten, nach dem Angriff auf das Kapitol, „auf unbe­stimmte Zeit“ beschlossen wurde. Eine Entschei­dung, die die repu­bli­ka­ni­schen Mitglieder des Justiz­aus­schusses als „erbärm­lich“ bezeichneten.

Was Face­book, Twitter und Google getan haben, sei „eine abso­lute Schande und Pein­lich­keit“, kommen­tierte Donald Trump seinerseits:

„Die korrupten sozialen Netz­werke müssen einen poli­ti­schen Preis zahlen. Sie haben dem Präsi­denten der Verei­nigten Staaten die Rede­frei­heit genommen, weil diese links­ra­di­kalen Verrückten Angst vor der Wahr­heit haben, aber die Wahr­heit wird trotzdem heraus­kommen, größer und stärker als je zuvor.“

Das Over­sight Board hingegen, das als Gericht in Bezug auf Entschei­dungen über auf Face­book gepos­tete Inhalte fungiert (Zucker­berg hat es wieder­holt als „Oberster Gerichtshof von Face­book“ bezeichnet), sagte, das soziale Netz­werk habe zu Recht den Zugang zu Trumps Konto gesperrt, nachdem dieser die Seite im Januar zur Schü­rung eines Aufstands in Washington genutzt hatte: Das Risiko fort­ge­setzter Gewalt, so das Over­sight Board, „recht­fer­tige“ die Sper­rung. Der Vorstand hatte jedoch beschlossen, dass die Entschei­dung (die auch Insta­gram betrifft, das von Menlo Park kontrol­liert wird) inner­halb von sechs Monaten über­prüft werden soll. „Es ist unan­ge­messen für Face­book, eine unbe­fris­tete Suspen­die­rung zu verhängen“, sagte das Over­sight Board, und stellte fest, dass es für das soziale Netz­werk „nicht zulässig ist, einen Nutzer auf unbe­stimmte Zeit von der Platt­form fern­zu­halten, ohne irgend­welche Krite­rien, wann sein Konto wieder­her­ge­stellt werden kann.“ „Unsere einzige Aufgabe ist es, diese extrem mäch­tige Orga­ni­sa­tion, Face­book, auf die Einhal­tung ihrer Stan­dards hinzu­weisen“, erklärte der Co-Vorsit­zende des Over­sight Board, Michael McCon­nell, und warnte, dass Trumps Verbot „nicht diesen Stan­dards entspricht“.

Trump (der bereits dauer­haft von Twitter verbannt wurde) hatte mindes­tens 60 Millionen Follower auf beiden Platt­formen, und die gegen ihn verhängte Maßnahme von Face­book trifft ihn hart, da Face­book ein sehr wich­tiges Werk­zeug ist, um Geld für seine mögliche Kandi­datur für die Präsi­dent­schafts­wahlen 2024 zu sammeln.

Noch vor der Entschei­dung des Face­book-Aufsichts­gre­miums star­tete der ehema­lige Präsi­dent jedoch seine Heraus­for­de­rung an Face­book und kündigte seine neue soziale Platt­form an: From the Desk of Donald J. Trump. Von nun an können seine Unter­stützer wieder mit ihm kommu­ni­zieren und erhalten Echt­zeit-Updates zu seinen Posi­tionen und Akti­vi­täten; ferner werden auch Videos und Pres­se­mit­tei­lungen veröf­fent­licht. Sobald ihr Konto erstellt ist, können die Fans jedes Mal Benach­rich­ti­gungen erhalten, wenn Trump eine Nach­richt veröf­fent­licht, ähnlich wie bei anderen sozialen Medien. Außerdem wird es einen Button geben, mit dem sie die Beiträge des ehema­ligen Präsi­denten auf Face­book und Twitter teilen können. In der Zwischen­zeit sprach Trump in einem Tele­fon­in­ter­view mit The Daily Wire erneut über sein mögli­ches poli­ti­sches Come­back bei der nächsten Wahl und sagte, dass seine Anhänger mit seiner erneuten Kandi­datur sehr zufrieden wären. Trump sagte, er freue sich darauf, „eine Ankün­di­gung zum rich­tigen Zeit­punkt“ zu machen, obwohl er im Moment die Span­nung aufrecht erhält und sich noch nicht konkret äußert:

„Wie Sie wissen, ist es noch sehr früh. Aber ich denke, die Leute werden sich sehr freuen, wenn ich eine bestimmte Ankün­di­gung mache. Ich sage nur: Bleiben Sie dran“.

Quelle: MPI