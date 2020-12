Die tsche­chi­schen Behörden kündigten am Dienstag, den 22. Dezember, an, dass ab Januar 2021 verpflich­tende Inte­gra­ti­ons­kurse für alle nicht­eu­ro­päi­schen (Nicht-EU-) Ausländer, die sich im Land nieder­lassen, einge­führt werden, gemäß einem Dekret, das am 11. Dezember in Kraft trat.

Erklärtes Ziel ist es, eine soziale Isola­tion der Zuwan­derer von der tsche­chi­schen Gesell­schaft zu verhin­dern und sie mit ihren Rechten und Pflichten vertraut zu machen. Die Kurse werden in Arabisch, Englisch, Fran­zö­sisch, Mongo­lisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Ukrai­nisch und Viet­na­me­sisch abgehalten.

Quelle: Vítejte v ČR

Anm.d.Red.: Man sieht an der Viel­zahl von typo­gra­fi­schen Fehlern im Engli­schen, dass diese Webseite noch sehr neu ist…