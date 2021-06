„Ich werde niemals zulassen, dass so etwas in der Tsche­chi­schen Repu­blik passiert“, schreibt Premier­mi­nister Babiš

Der tsche­chi­sche Premier­mi­nister hat einen Artikel geschrieben, in dem er die Einwan­de­rung stark kriti­siert und seine riva­li­sie­rende Pira­ten­partei mit einer erhöhten Einwan­de­rung nach Tsche­chien in Verbin­dung bringt. In dem Artikel macht er eine Reihe von Vorher­sagen darüber, wann bestimmte euro­päi­sche Länder eine mehr­heit­lich musli­mi­sche Bevöl­ke­rung haben werden.

„Nach einigen Berech­nungen werden die Nieder­lande im Jahr 2044 ein mehr­heit­lich musli­mi­sches Land sein, und Schweden wird im Jahr 2065 folgen. Leider sind das die Fakten“, schrieb der tsche­chi­sche Premier Andrej Babiš in einem Artikel der tsche­chi­schen Tages­zei­tung Právo. Babiš zitiert die Studien, auf die er sich bezieht, nicht.

„Für mich ist das ganz klar. Ich werde niemals zulassen, dass in Tsche­chien etwas Ähnli­ches passiert“, so Babiš weiter.

Während die ethni­schen Schweden in den nächsten 45 Jahren zu einer Minder­heit in ihrem Land werden, so das Ergebnis einer aktu­ellen akade­mi­schen Studie, gibt es weniger Beweise dafür, dass die Muslime zu einer Mehr­heit werden würden. So weist Pew Rese­arch darauf hin, dass sich die musli­mi­sche Bevöl­ke­rung Europas bis zum Jahr 2050 auf 75 Millionen verdrei­fa­chen könnte. In Schweden könnten die Muslime 30 Prozent der Bevöl­ke­rung ausma­chen, in den Nieder­landen 15 Prozent.

„Was unser Land betrifft, werden wir selbst entscheiden, wer in unserem Land leben und arbeiten wird. Die Vorstel­lung, dass wir frei­willig afri­ka­ni­sche oder nahöst­liche Migranten, deren Lebens­weise mit der unseren absolut unver­einbar ist, in die Tsche­chi­sche Repu­blik ziehen lassen würden, ist absolut inak­zep­tabel. Wie ich kürz­lich in der Abge­ord­ne­ten­kammer sagte, wollen wir unser Land nicht teilen. Nur die Piraten-Partei hat eine völlig gegen­tei­lige Meinung“, schrieb Babiš und verwies auf seinen Streit mit den tsche­chi­schen Piraten.

Babiš verweist auf soziale Miss­stände durch Migration

Das Geschäft mit den demo­gra­fi­schen Prognosen ist ein heikles, aber es gibt klare Trends, die zeigen, dass die musli­mi­sche Bevöl­ke­rung in West­eu­ropa wächst, während die einhei­mi­sche Bevöl­ke­rung sinkt. Babiš mag letzt­lich unprä­zise sein, wenn man die Zeit­achse solcher Verschie­bungen betrachtet, aber die Daten zeigen, dass seis­mi­sche demo­gra­phi­sche Verän­de­rungen in der euro­päi­schen Gesell­schaft statt­finden. Der tsche­chi­sche Premier­mi­nister behaup­tete auch, dass die Migra­tion zu großen gesell­schaft­li­chen Problemen in ganz West­eu­ropa geführt hat, die nur wachsen werden, wenn man sie nicht unter Kontrolle hält.

„Wir sehen heute und jeden Tag in West­eu­ropa, wohin unkon­trol­lierte Migra­tion führen kann. In Deutsch­land werden Poly­gamie und Kinderehe tole­riert. In Groß­bri­tan­nien gibt es isla­mi­sche Paral­lel­ge­richte. In Frank­reich schneiden Migranten Lehrern den Kopf ab oder greifen Frauen an, weil sie angeb­lich einen zu kurzen Rock tragen“, schreibt Babiš auch in dem Artikel für Právo.

Babiš‘ Artikel hat Kritik von einigen Akade­mi­kern in Tsche­chien geerntet.

„Es ist völlig falsch. Er will den Leuten Angst einjagen. Vor einem Jahr sagte er, dass Belgien im Jahr 2040 ein mehr­heit­lich musli­mi­sches Land sein wird“, sagte Daniel Prokop, Sozio­loge und Forscher an der Karls­uni­ver­sität in Prag, über die Aussage des Premier­mi­nis­ters gegen­über Svenska Dagb­ladet.

Laut Prokop versucht Babiš, ein bedroh­li­ches Bild des zukünf­tigen Migran­ten­zu­stroms zu malen, um von den innen­po­li­ti­schen Problemen abzulenken.

„Ich will die Probleme, die mit der Migra­tion zusam­men­hängen können, nicht herun­ter­spielen. Aber das hier ist absurd. Seine Prognosen sind extrem über­trieben“, sagte Prokop.

Babiš nutzte seine Rede auch, um seine riva­li­sie­rende Pira­ten­partei als „Will­kom­mens­heißer“ von Migranten zu bezeichnen und fügte hinzu, dass die Piraten über­schüs­sige Wohn­flä­chen besteuern und Migranten in Haus­halte einziehen lassen wollen. Die Pira­ten­partei vertei­digte sich jedoch gegen solche Anschul­di­gungen mit einem Antrag auf eine einst­wei­lige Verfü­gung und forderte eine Entschul­di­gung. Das Gericht hat Babiš bereits aufge­for­dert, sich für andere Angriffe auf die Piraten zu entschul­digen, was der Minis­ter­prä­si­dent jedoch verweigert.

Titel­bild: Tsche­chiens Premier­mi­nister Andrej Babis geht, um während einer Parla­ments­sit­zung in Prag, Tsche­chi­sche Repu­blik, Donnerstag, 3. Juni 2021, zu den Gesetz­ge­bern zu spre­chen. Die tsche­chi­sche Koali­ti­ons­re­gie­rung unter dem popu­lis­ti­schen Minis­ter­prä­si­denten Andrej Babis steht während der Sitzung vor einem Miss­trau­ens­votum des Parla­ments. (AP Photo/Petr David Josek)

Quelle: Remix News