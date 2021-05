Es kommt nicht oft vor, dass ein Poli­tiker den Mut hat, sich öffent­lich an die Brust zu schlagen für Fehler, die er im Amt gemacht hat. Doch genau das tat der tsche­chi­sche Präsi­dent Miloš Zeman an diesem Dienstag, 18. Mai, in Prag, als er seinen serbi­schen Amts­kol­legen Alek­sandar Vučić empfing.

Aufstand alba­ni­scher Rebellen im Kosovo

1999 sah sich das dama­lige Jugo­sla­wien – bestehend aus Serbien und Monte­negro – mit einem Aufstand alba­ni­scher Rebellen in seiner histo­ri­schen Südpro­vinz Kosovo konfron­tiert – wo die Albaner im späten 19. Jahr­hun­dert zur Mehr­heit wurden –, während sich die west­li­chen Länder meist auf die Seite der Albaner stellten, deren einsei­tige Unab­hän­gig­keits­er­klä­rung sie unter­stützten. Um den serbi­schen Wider­stand gegen die Anord­nungen der Verei­nigten Staaten und der Euro­päi­schen Union zu brechen, fasste die NATO den Beschluss, jugo­sla­wi­sche Städte zu bombar­dieren, ein Beschluss, an dem die Tsche­chi­sche Repu­blik, die dem atlan­ti­schen Bündnis im März 1999 gerade beigetreten war, de facto gezwungen wurde, sich zu betei­ligen, während Miloš Zeman Minis­ter­prä­si­dent war. Etwa 500 serbi­sche Zivi­listen wurden bei den Bombar­de­ments getötet.

„Ich möchte mich für die Luft­an­griffe entschuldigen“

„Ich möchte diese Gele­gen­heit nutzen, um mich für die Bombar­die­rung des ehema­ligen Jugo­sla­wiens zu entschul­digen […]

Ich möchte mich für die Luft­an­griffe auf das ehema­lige Jugo­sla­wien entschul­digen. Ich bitte das serbi­sche Volk um Verge­bung. Das hat mich von Anfang an nicht in Ruhe gelassen. Die Entschei­dung über die Luft­kam­pagne wurde nur wenige Wochen nach unserem NATO-Beitritt getroffen. Wir waren das letzte Land, das grünes Licht gegeben hat“,

sagte Miloš Zeman gegen­über Alek­sandar Vučić am Dienstag in Prag, und erklärte, er habe damals „verzwei­felt“, aber vergeb­lich versucht, sich dem NATO-Beschluss zu wider­setzen. Er und seine Regie­rung hätten sich letzt­lich den Anwei­sungen des Westens gebeugt, was Zeman als „Mangel an Mut“ bezeich­nete. „Mit dieser Bitte um Verge­bung löse ich ein lang­jäh­riges Trauma auf, denn Reue ist befreiend. Ich habe es gesagt und meine Seele gerettet“.

Tsche­chen Bruder­volk der Serben

Der serbi­sche Präsi­dent Vučić würdigte die Geste von Miloš Zeman und antwortete:

„Von diesem Tag an wird das serbi­sche Volk die Tsche­chen nicht nur als eine befreun­dete Nation, sondern auch als ein Bruder­volk betrachten. Das serbi­sche Volk wird Zemans Worte nicht vergessen, wir werden ihm ewig dankbar sein, denn das, was er über die Bombar­de­ments gesagt hat, ist von keinem anderen Verant­wort­li­chen [für die Angriffe auf Jugo­sla­wien 1999] gesagt worden“.