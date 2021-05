Zum ersten Mal seit 87 Jahren wurde in der Hagia Sophia Basi­lika, die von Präsi­dent Recep Tayyip Erdogan in eine Moschee umge­wan­delt wurde, das Gebet zum Ende des Ramadan (Eid-al-Fitr) verrichtet. Hunderte von Gläu­bigen versam­melten sich am 13. Mai auf dem Platz vor dem Gebäude, das im histo­ri­schen Stadt­teil Sulta­nahmet steht. Die meisten Anwe­senden verfolgten das Ritual aufgrund der von den Behörden verhängten Maßnahmen gegen die Über­fül­lung zur Eindäm­mungder Covid-19-Pandemie außer­halb des Gottes­hauses, während eine kleine Anzahl von ihnen in den Innen­räumen teil­nehmen konnte.

Das Gebet wurde vom Leiter der Behörde für reli­giöse Ange­le­gen­heiten (Diyanet) Ali Erbas, dem höchsten sunni­ti­schen Vertreter in der Türkei, geleitet, der den Minbar (Kanzel in einer Moschee) bestieg und dabei ein Schwert schwang. Während des Gottes­dienstes begannen die Gläu­bigen, als Reak­tion auf die seit Tagen eska­lie­rende Gewalt zwischen der israe­li­schen Armee und den Hamas-Milizen Slogans gegen Israel und für die paläs­ti­nen­si­sche Sache zu skandieren.

Die im vergan­genen Jahr erfolgte Umwand­lung der alten christ­li­chen Basi­liken von St. Sophia und Chora in Moscheen, die Anfang des 20. Jahr­hun­derts unter Atatürk zu Museen erklärt worden waren, ist Teil von Erdo­gans „Natio­na­lismus und Islam“-Politik, um die Wirt­schafts­krise zu kaschieren und seine eigene Macht zu erhalten. Nach dem Präsi­di­al­de­kret, das ihre Umwand­lung verfügte, bedeckten die isla­mi­schen Behörden sowohl in der Chora als auch in der Hagia Sophia die Jesus­bilder sowie alle Fresken und Ikonen, die von christ­li­chen Wurzeln zeugen, mit einem weißen Vorhang. Beide Gebäude gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe.

