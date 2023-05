Türkei-Wahl: Droht ein Maidan in Ankara?

Nun hat auch der türki­sche Präsi­dent­schafts­wahl­kampf seine auslän­di­sche Wahl­ein­mi­schung. Die Oppo­si­tion beschul­digt Russ­land, die Regie­rung beschul­digt die USA. Was ist passiert? Lassen Sie sich diese Gele­gen­heit nicht entgehen und sichern Sie sich unsere DVD zu den Hinter­gründen der Welt­po­litik: Zu Nord Stream, Ramstein und Seymour Hersh . Lieferbar ab Ende Juni. Hier mehr erfahren.





_ von Thomas Röper

Man kann die Präsi­dent­schafts­wahl in der Türkei mit Fug und Recht als Schick­sals­wahl bezeichnen, denn sollte Erdogan die Macht verlieren, wird eine pro-west­liche Oppo­si­tion die Macht über­nehmen. Zwar verkündet die Oppo­si­tion, dass sie die guten Bezie­hungen zu Russ­land beibe­halten will, aber das hat nichts zu sagen, denn das haben wir auch schon zum Beispiel in Molda­wien erlebt. Die dama­lige Präsi­dent­schafts­kan­di­datin Sandu hat eben­falls verspro­chen, die guten Bezie­hungen zu Russ­land beizu­be­halten, nur um danach – zum Schaden ihres Landes – das exakte Gegen­teil zu tun, worüber ich oft berichtet habe.

Die Ausgangs­lage vor der Wahl

Der Vergleich zwischen den beiden – eigent­lich völlig verschie­denen – Ländern ist aus einem Grund durchaus möglich, denn sowohl Molda­wien als auch die Türkei hängen zu einem wich­tigen Teil wirt­schaft­lich von Russ­land ab. Als Russ­land nach dem Abschuss eines russi­schen Kampf­flug­zeuges durch die Türkei im Jahr 2015 die Wirt­schafts­be­zie­hungen zur Türkei weit­ge­hend abge­bro­chen hat, waren die Folgen sehr schmerz­haft für die Türkei, die im Bereich Tourismus, Export land­wirt­schaft­li­cher Erzeug­nisse und Import von Ener­gie­trä­gern sehr auf Russ­land ange­wiesen ist. Russ­land ist übri­gens der dritt­größte Handels­partner der Türkei.

Aber das Beispiel der EU hat gezeigt, dass solche prag­ma­ti­schen Inter­essen für Vasallen der USA kein Gewicht haben, wenn die USA Sank­tionen gegen einen Gegner, in diesem Fall Russ­land, verhängen wollen. Dann gehen die Vasallen den Weg mit, auch wenn er für sie gera­dezu selbst­mör­de­risch ist. Das dürfte auch für die türki­sche Oppo­si­tion gelten.

Grüne gegen Erdogan

Der Konkur­rent von Erdogan bei den Wahlen hat bereits ange­kün­digt, im Falle eines Wahl­sieges sofort die Bezie­hungen zur EU und zum Westen zu verbes­sern. Dass er sich dabei der anti-russi­schen Politik inklu­sive der Sank­tionen verwei­gert, ist kaum denkbar. Auf die Frage, ob er eine NATO-Erwei­te­rung (der Beitritt Schwe­dens wird zum Ärger der USA bisher von Erdogan verhin­dert) unter­stützen würde, antwor­tete er zum Beispiel:

„Natür­lich. Im 21. Jahr­hun­dert ist die NATO nicht nur eine mili­tä­ri­sche Orga­ni­sa­tion, sondern auch der Vertei­diger der Demo­kratie. Wir werden unsere Bezie­hungen zum Bündnis im glei­chen Rahmen wie in der Vergan­gen­heit aufrechterhalten.“

Daher ist es offen­sicht­lich, wer an dem Wahl­sieg welches Präsi­dent­schafts­kan­di­daten in der Türkei inter­es­siert ist: Der Westen unter­stützt offen den Oppo­si­ti­ons­führer, die deut­schen Grünen – immerhin Regie­rungs­partei und Inhaber des Postens der deut­schen Außen­mi­nis­terin – fordern sogar voll­kommen offen die Abwahl von Erdogan.

Russ­land hingegen dürfte sich eher wünschen, dass Erdogan die Wahl gewinnt. Er ist für Russ­land zwar kein einfa­cher Partner, aber man weiß in Moskau, was man von ihm erwarten kann (und auch was nicht) und es ist klar, dass Erdogan keine Sank­tionen gegen Russ­land verhängen würde – und sei es nur, weil sie der Türkei zu sehr schaden würden.

Der Video-Skandal

Wenige Tage vor der Wahl gab es in der Türkei einen Skandal. Im Netz tauchte ein gefälschtes Sexvideo auf, das Muharrem İnce, einen der oppo­si­tio­nellen Präsi­dent­schafts­kan­di­daten, natür­lich diskre­di­tiert hat. Daraufhin warf er genervt das Hand­tuch und zog seine Präsi­dent­schafts­kan­di­datur zurück.

Die Oppo­si­tion hat sofort Russ­land für das gefälschte Video verant­wort­lich gemacht und west­liche Medien wie der Spiegel sehen das auch so. In seinem Artikel mit der Über­schrift „Türki­scher Wahl­kampf – Erdoğan-Rivale Kılı­ç­da­roğlu wirft Russ­land Deepfake-Kampagne vor“ hat der Spiegel den Eindruck erweckt, dass Russ­land wohl dahinter steckt, vor allem aber hat der Spiegel die Möglich­keit, dass ein west­li­cher Staat – zum Beispiel die USA – dahinter stecken könnte, gar nicht erst erwähnt.

Kılı­ç­da­roğlu warf Russ­land offen vor, hinter dem Sexvideo-Skandal zu stecken, der zum Rückzug von İnce aus dem Präsi­dent­schafts­wahl­kampf geführt hatte. Kılı­ç­da­roğlu warnte Russ­land gleich­zeitig davor, sich in die inneren Ange­le­gen­heiten der Türkei einzu­mi­schen. Kılı­ç­da­roğlu sagte:

„Wenn ihr nach dem 15. Mai unsere Freund­schaft wollt, nehmt eure Hände vom türki­schen Staat.“

Kılı­ç­da­roğlu beschul­digt Russland

Außerdem twit­terte er auf Türkisch und auch auf Russisch:

„Liebe russi­sche Freunde, ihr steckt hinter den Montagen, den Verschwö­rungen, den Deep-Fake-Inhalten, den Tonbän­dern, die gestern in diesem Land heraus­kamen. Wenn ihr nach dem (Wahltag am) 15. Mai unsere Freund­schaft wollt, nehmt eure Hände vom türki­schen Staat. Wir stehen nach wie vor zu Zusam­men­ar­beit und Freundschaft.“

Gegen­über Reuters sagte Kılı­ç­da­roğlu, er habe Beweise dafür, dass Russ­land dahinter stecke:

„Wenn wir keine konkreten Beweise hätten, hätte ich nicht darüber getwit­tert. Wir halten es für inak­zep­tabel, dass sich ein anderes Land zugunsten einer poli­ti­schen Partei in den Wahl­pro­zess in der Türkei einmischt. Ich wollte, dass die ganze Welt davon erfährt, also habe ich es getwittert.“

Die Beweise, die er angeb­lich hat, hat er übri­gens nicht vorgelegt.

Erdogan beschul­digt den Westen

Die türki­sche Regie­rung sieht das anders und macht die USA für den Skandal verant­wort­lich. Der türki­sche Innen­mi­nister erklärte:

„Die USA mischen sich regel­mäßig in die Wahlen in der Türkei ein, und zwar auf verschie­dene Weise, unter anderem durch den Einsatz so genannter Kassetten-Verschwö­rungen . Was hat Muharrem Ince ihnen getan? Sie haben kein Gewissen“

Erdogan wurde noch deut­li­cher. Im Fern­sehen sagte er:

„Herr Kemal hat sich jetzt auf Russ­land gestürzt, weil es angeb­lich die Wahlen in der Türkei lenkt. Er sollte sich schämen. Was antwor­test Du, wenn ich Dir sage, dass sich die USA, Frank­reich, die BRD und Groß­bri­tan­nien in die türki­schen Wahlen einmischen?“

Weiter bezeich­nete Erdogan die west­li­chen Staaten als „Lügner“:

„Ich treffe mich mit ihnen seit 20 Jahren, Du kannst sie nicht besser kennen als ich. Ich habe mit ihnen an einem Tisch gesessen, sie sind Lügner“

Cui bono?

Wenn man wissen möchte, wer hinter dem gefälschten Skandal-Video stecken könnte (und wer auf keinen Fall dahinter stecken kann), muss man sich nur fragen, wem der Skandal genützt hat. Dazu müssen wir verstehen, wie die Wahlen in der Türkei funktionieren.

Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Bei der Wahl treten neben Präsi­dent Erdogan und seinem wich­tigsten Heraus­for­derer Kemal Kılı­ç­da­roğlu noch einige andere Kandi­daten von Oppo­si­ti­ons­par­teien an. Sollte in der ersten Wahl­runde keiner der Kandi­daten die abso­lute Mehr­heit errei­chen, gibt es eine Stich­wahl zwischen den beiden Kandi­daten, die die meisten Stimmen bekommen haben.

Die Umfragen sehen Erdogan und Kılı­ç­da­roğlu prak­tisch gleichauf und beide hoffen auf eine abso­lute Mehr­heit im ersten Wahl­gang. Dass Ince nun das Hand­tuch geworfen hat, nützt Kılı­ç­da­roğlu, weil zu erwarten ist, dass sich die Wähler des Oppo­si­tio­nellen nun auf die Seite des führenden Oppo­si­tio­nellen schlagen.

Selbst wenn man Russ­land für den Teufel in Person halten möchte, kann Russ­land nicht hinter dem Skandal stecken, weil der Skandal Erdogan schadet. Das ist kein Beweis für die Täter­schaft der USA, es ist aber ein Beleg dafür, dass Russ­land es nicht gewesen sein kann.

Ein türki­scher Maidan?

Die Atmo­sphäre im türki­schen Wahl­kampf ist extrem aufge­heizt. Sollte Erdogan im ersten Wahl­gang knapp gewinnen, dürfte die Oppo­si­tion Erdogan Wahl­fäl­schung vorwerfen und die west­li­chen Medien würden diesen Vorwurf über­nehmen. Das ist ein Ritual, das wir aus vielen Ländern kennen, in denen die USA einen Kandi­daten der Oppo­si­tion unter­stützt haben. Daher sind auch Proteste und Unruhen möglich, auch das wäre nicht das erste Mal.

Hinweise darauf, dass es in diese Rich­tung gehen kann, gibt es schon. Ich zitiere dazu einen Artikel der TASS, der darüber berichtet hat.

Beginn der Übersetzung:

Erdo­gans Rivale versprach, die Wahl­pro­to­kolle parallel zur Wahl­kom­mis­sion zu verlesen. Kemal Kılı­ç­da­roğlu sagt, er werde „alle Versuche, mit den Ergeb­nissen zu spielen“, aufdecken

Kemal Kılı­ç­da­roğlu, der wich­tigste Konkur­rent des türki­schen Präsi­denten Recep Tayyip Erdogan um das Präsi­den­tenamt, von der oppo­si­tio­nellen Repu­bli­ka­ni­schen Volks­partei, verspricht, die Wahl­pro­to­kolle der Wahlen vom 14. Mai parallel zur Zentralen Wahl­kom­mis­sion zu veröffentlichen.

„Wir werden alle Versuche, mit den Ergeb­nissen zu spielen, aufde­cken. Nicht die Zentrale Wahl­kom­mis­sion, sondern wir werden die Ergeb­nisse verkünden. Wir arbeiten seit einein­halb Jahren an der Sicher­heit der Wahl­kom­mis­sionen, es gibt eine Infra­struktur, es wurden Tests durch­ge­führt. Wir werden jedes Proto­koll veröf­fent­li­chen. Wir werden sie alle haben“, sagte er am Mitt­woch im Fern­seh­sender Tele‑1.

Kılı­ç­da­roğlu machte keine Angaben zu der Infra­struktur, an der seine Partei gear­beitet hat. Er wies jedoch darauf hin, dass die offi­zi­ellen Stellen, „die Zentrale Wahl­kom­mis­sion oder die staat­liche Nach­rich­ten­agentur Anadolu, mögli­cher­weise nicht alle Proto­kolle veröffentlichen“.

„Zweiter Wahl­gang nicht ausgeschlossen“

Die Auszäh­lung der Stimmen bei türki­schen Wahlen wird in jedem Wahl­lokal von Kommis­sionen über­wacht, die sich aus Vertre­tern der zur Wahl stehenden Parteien zusam­men­setzen. Vertreter seiner Partei sind in der Regel in jedem oder den meisten Wahl­lo­kalen anwe­send. Am Ende des Wahl­vor­gangs werden die Stimm­zettel ausge­zählt und ab 17.00 Uhr werden am Wahltag Ergeb­nis­pro­to­kolle erstellt. Die Vertreter jeder Partei in der Kommis­sion erhalten eine offi­zi­elle Kopie des Proto­kolls, die dann an die Partei­zen­trale weiter­ge­leitet wird.

Die offi­zi­ellen Ergeb­nisse der Auszäh­lung werden veröf­fent­licht, sobald die Wahl­kom­mis­sion die Stimm­zettel verar­beitet hat, und ein oder mehrere Medien sind berech­tigt, sie in Echt­zeit zu veröf­fent­li­chen. Tradi­tio­nell ist das die Nach­rich­ten­agentur Anadolu, aber in der Vergan­gen­heit wurde das Recht auch privaten Medien und Fern­seh­sen­dern gewährt. Häufig können die Medien die Daten schneller erhalten als die Zentrale Wahl­kom­mis­sion, da ihre Korre­spon­denten vor Ort die Ergeb­nis­pro­to­kolle aus den Wahl­lo­kalen oder den Regio­nal­büros der Parteien oft schneller an ihre Redak­tionen weiterleiten.

Nach Angaben der Wahl­kom­mis­sion können 64 Millionen türki­sche Bürger an den Präsi­dent­schafts- und Parla­ments­wahlen am 14. Mai teil­nehmen, während mehr als 1,6 Millionen bereits im Ausland gewählt haben. Insge­samt werden 191.884 Wahl­urnen im In- und Ausland aufge­stellt. Ein Präsi­dent­schafts­kan­didat braucht mehr als 50 Prozent der Stimmen, um zu gewinnen. 36 Parteien treten zu den Parla­ments­wahlen an. Sie müssen die Sieben-Prozent-Hürde über­winden, um ins Parla­ment einzu­ziehen, aber wenn sich eine Partei mit anderen verbündet, gilt diese Voraus­set­zung nicht. Türki­sche poli­ti­sche Analysten schließen eine Präsi­dent­schafts­wahl mit zwei Wahl­gängen nicht aus. In diesem Fall wird die zweite Runde am 28. Mai statt­finden. Sieger ist der Kandidat, der die einfache Mehr­heit der Stimmen erhält.

Ende der Übersetzung

Dem bleibt nur hinzu­zu­fügen, dass die Wahlen wohl sehr inter­es­sant werden.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei COMPACT MAGAZIN, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.