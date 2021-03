Tylko 1 na 5 Węgrów uważa, że opozycja jest w stanie rządzić

Węgierska „kokta­j­lowa opozycja“ osiąga słabe wyniki we wszyst­kich czte­rech badanych dziedzinach

Ponad połowa Węgrów uważa, że obecna koalicja partii konser­wa­tywnych Fidesz-KDNP nadaje się do rządzenia, ale tylko jedna piąta jest tego samego zdania o sojuszu partii opozy­cy­jnych, wynika z sondażu przepro­wad­zo­nego przez Instytut Néző­pont na zlecenie dzien­nika Magyar Nemzet.

Wize­runek każdej partii jest bardzo ważny dla mobi­li­zacji jej wyborców. Na około rok przed wybo­rami parla­men­tar­nymi na Węgrzech w 2022 roku zasad­niczą kwestią jest to, który z dwóch konku­ru­ją­cych ze sobą sojuszy party­jnych jest postrz­egany przez wyborców jako bard­ziej odpo­wiedni do kiero­wania krajem. Sondaż koncen­trował się na czte­rech konkret­nych obsza­rach: przy­dat­ności każdej ze stron do rządzenia, twor­zeniu miejsc pracy, ich zaan­gażo­waniu w demo­krację oraz zdol­ności do poprawy warunków mnie­js­zości romskiej.

Według sondażu, 54 procent osób uważa, że partie będące obecnie u władzy nadają się do rządzenia, podczas gdy tylko 21 procent uważa, że sześcio­par­tyjna „kokta­j­lowa opozycja“ nadaje się do tej roli. Partie rząd­zące mają również zdecy­do­waną prze­wagę w kwestii twor­zenia miejsc pracy: podczas gdy 49% respon­dentów wierzy, że to właśnie im uda się stworzyć miejsca pracy, tylko 20% uważa, że to samo może zrobić opozycja.

Szcze­gólnie istotne jest to, że wyborcy, którzy określają się jako antyr­zą­dowi, są również kryty­czni wobec opozycji: Tylko 39 proc. tej grupy ufa, że lewica jest zdolna do rządzenia, a mniej niż jedna trzecia (32 proc.), że jest zdolna do twor­zenia miejsc pracy. Za rok odbędą się wybory parla­men­tarne, a zdol­ność przy­wódców kraju będzie kluc­zową kwestią w kampanii.

Jeśli sympa­tycy opozycji będą wątpić w zdol­ność wybranych przez siebie partii do poradzenia sobie z epidemią lub kryzysem gospod­ar­czym, sześć partii opozy­cy­jnych, które wydają się zmierzać w kierunku wspólnej plat­formy pomimo różnic ideo­lo­gicz­nych, rozpo­cznie kampanię w niekor­zystnej sytu­acji konkurencyjnej.

Biorąc pod uwagę, że lewica i jej międ­zy­na­r­odowi sojusznicy często oskarżają partie rząd­zące o niewyst­ar­c­za­jące poszano­wanie demo­kracji, sondaż przy­niósł zaska­ku­jący wynik również w tej kwestii. Większy odsetek Węgrów uważa Fidesz-KDNP za „oddany demo­kracji“ (38 proc.) niż w przy­padku sojuszu lewi­co­wego (33 proc.).

Obecna konser­wa­tywna koalicja kiero­wana przez Fidesz Viktora Orbána rządzi od lata 2010 roku, a sam Orbán rozpo­c­zyna 16. rok spra­wo­wania funkcji premiera (był nim również w latach 1998–2002).

Sondaż Insty­tutu Néző­pont został przepro­wad­zony w dniach 16–17 marca 2021 roku, w formie wywiadu tele­fo­nicz­nego z tysiącem osób. Próba jest repre­zen­ta­tywna dla popu­lacji powyżej 18 roku życia ze względu na płeć, wiek, region, typ osiedla i wyksz­tałcenie. Przy liczeb­ności próby 1000 osób i poziomie ufności 95 procent, błąd próby wynosi 3,16 procent.

Źródło: Magyar Nemzet