Inter­view mit Tymo­teusz Zych, Doktor der Rechts­wis­sen­schaften, Vize­prä­si­dent des Insti­tuts Ordo Iuris und des Verbands der Nicht­re­gie­rungs­in­itia­tiven in Polen sowie Rektor des Colle­gium Intermarium



Von Álvaro Peñas

Was ist das Ordo Iuris Institut und was sind seine wich­tigsten Ziele?

Im Grunde ist Ordo Iuris eine Denk­fa­brik für Menschen­rechte, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Bedeu­tung der Allge­meinen Erklä­rung der Menschen­rechte von 1948 und des New Yorker Pakts von 1966 wieder­her­zu­stellen, und zwar ange­sichts der neuen Menschen­rechte, die von inter­na­tio­nalen NGOs und einer radi­kalen Ideo­logie ausgehen, die nichts mit den Menschen­rechten zu tun hat. Eine Ideo­logie, die nicht darauf abzielt, die Gesell­schaft zu verbes­sern oder ihr zu helfen, und die sich sehr oft gegen den Menschen selbst und gegen alle Grund­lagen der Gesell­schaft richtet. Ordo Iuris setzt sich mit dieser Ideo­logie sowohl auf juris­ti­schem als auch auf wissen­schaft­li­chem und philo­so­phi­schem Gebiet ausein­ander, jetzt auch durch das Colle­gium Intermarium.

Ihr Ziel ist es, den Menschen­rechten wieder einen Sinn zu geben, aber heut­zu­tage wird in Europa die LGBT-Ideo­logie als ein euro­päi­scher Grund­wert defi­niert und alle tradi­tio­nellen Werte werden verändert.

Ja, ich stimme Ihnen zu, es gibt eine Verän­de­rung der Bedeu­tung der Menschen­rechte, und die LGBT-Ideo­logie hat sicher­lich nichts mit ihnen zu tun, denn es geht nicht um den Schutz der Menschen­rechte einer bestimmten Gruppe von Menschen, sondern um etwas ganz anderes. Es handelt sich um eine poli­ti­sche und ideo­lo­gi­sche Bewe­gung, die versucht, die Gesell­schaft auf der Grund­lage der sexu­ellen Orien­tie­rung der Menschen zu regieren. Die Menschen­rechte sind etwas viel Komple­xeres als nur die Sexua­lität. All dies hat nichts mit der Gleich­stel­lung sexu­eller Minder­heiten zu tun, die bereits gesetz­lich veran­kert ist, sondern mit Dingen wie der Vermitt­lung der LGBT-Ideo­logie in den Schulen. Es ist eine Ideo­logie, und natür­lich haben Eltern das Recht, ihren Kindern diese Erzie­hung nicht zu geben.

Das Gleiche ist mit der Abtrei­bung geschehen, die zu einem Menschen­recht gemacht werden soll, während das wich­tigste Menschen­recht, das Recht auf Leben, igno­riert wird. Deshalb ist es so wichtig, den Menschen­rechten ihre Bedeu­tung zurückzugeben.

Sie haben die Abtrei­bung erwähnt. Im Dezember veröf­fent­lichte die linke Zeitung Gaceta Wyborcza eine Anzeige des Abtrei­bungs­un­ter­stüt­zungs­netz­werks, in der polni­schen Frauen eine kosten­lose Abtrei­bung ange­boten wurde, die in Polen illegal ist. Ordo Iuris hat bei der Staats­an­walt­schaft Anzeige erstattet. Was ist geschehen?

Zurzeit ist die Beschwerde nicht weiter verfolgt worden. Unsere Haltung im Fall Gaceta Wyborcza war nicht nur durch die mangelnde Achtung des polni­schen Rechts moti­viert, sondern auch, weil es sich um ein ille­gales Verfahren und eine gefähr­liche Art von Opera­tion handelt. Deshalb wollten wir das verhin­dern, aber ich weiß nicht, ob die polni­sche Regie­rung etwas unter­nommen hat. Wir haben uns nicht auf das Straf­recht berufen, sondern auf das Gesetz über die Verwen­dung von Arznei­mit­teln, denn es ist obli­ga­to­risch, auf alle Bestand­teile eines Medi­ka­ments und alle nega­tiven Folgen, die seine Verwen­dung haben kann, hinzu­weisen. Das wird mit allem gemacht, aber wenn es um Abtrei­bung geht, scheint es niemanden zu inter­es­sieren, und das sind Medi­ka­mente, die sehr schäd­liche Folgen für die Frau haben können. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem unserer Meinung nach die Debatte eröffnet werden sollte.

Das polni­sche Verfas­sungs­ge­richt hat erklärt, dass das polni­sche Recht Vorrang vor dem EU-Recht hat. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?

Ich denke, das ist keine Kontro­verse. In anderen Ländern wie Deutsch­land oder Rumä­nien haben die Gerichte in demselben Sinne entschieden, dass natio­nale Gesetze, die Verfas­sung, Vorrang vor EU-Gesetzen haben. Die Euro­päi­sche Union ist nicht befugt, sich in Ange­le­gen­heiten einzu­mi­schen, die den Mitglied­staaten vorbe­halten sind, und ihr Kompe­tenz­ka­talog ist in den Verträgen und durch die Grund­sätze der Subsi­dia­rität und der Verhält­nis­mä­ßig­keit klar abgegrenzt.

Der erste Kurs des Colle­gium Inter­ma­rium beginnt im Oktober. Zusätz­lich zu diesem Projekt gibt es meines Wissens ein weiteres Projekt des Justiz­mi­nis­te­riums. War es notwendig, diese Einrich­tungen zu schaffen? Hat die Krank­heit der poli­ti­schen Korrekt­heit, die sich in ganz West­eu­ropa ausge­breitet hat, auch die polni­schen Univer­si­täten erreicht?

Das Projekt des Justiz­mi­nis­te­riums unter­scheidet sich von unserem inso­fern, als es sich nur an Studenten richtet, die Jura und eine juris­ti­sche Lauf­bahn anstreben. Das Colle­gium Inter­ma­rium ist nicht nur auf die Rechts­wis­sen­schaften, sondern auch auf die inter­na­tio­nalen Bezie­hungen ausge­richtet, und sein inter­dis­zi­pli­närer Lehr­plan umfasst auch andere Sozi­al­wis­sen­schaften wie Philo­so­phie, Wirt­schaft und Geschichte.

Die „Kultur der Annul­lie­rung“ (cancel culture) hat auch die polni­schen Univer­si­täten erreicht. So wurde beispiels­weise an der Univer­sität Katto­witz beim Rektor eine Beschwerde gegen eine Dozentin wegen ihrer „homo­phoben Ansichten“ und der Förde­rung radi­kaler katho­li­scher Ansichten einge­reicht. In der Beschwerde wurde darauf hinge­wiesen, dass sich die Profes­sorin gegen Abtrei­bung aussprach, die Gender-Ideo­logie mit dem Kommu­nismus gleich­setzte und die tradi­tio­nelle Familie, die Verei­ni­gung von Mann und Frau, vertei­digte. Was ist daran radikal? Ordo Iuris inter­ve­nierte zugunsten von Profes­sorin Ewa Budzyńska, doch schließ­lich wurde sie von der Diszi­pli­nar­kom­mis­sion der Univer­sität bestraft. Dies ist ein klarer Fall eines Angriffs auf die akade­mi­sche Frei­heit, aber niemand scheint sich dafür zu inter­es­sieren, und es ist eine sehr ernste Ange­le­gen­heit. Ich könnte Ihnen noch mehr Beispiele nennen. In Poznań (Posen) hat Ordo Iuris erreicht, dass die städ­ti­schen Behörden ein Bildungs­pro­jekt mit „Antidiskriminierungs“-Unterricht für Schulen zurück­ge­nommen haben, der in Wirk­lich­keit nichts anderes als eine Indok­tri­na­tion in der Gender-Ideo­logie war.

Das Colle­gium Inter­ma­rium ist eine Rück­kehr zur klas­si­schen Idee der Univer­sität, wie Sie sie defi­niert haben, „die Anti­these des Soros-Projekts“. Eine Rück­kehr zur Leis­tung ange­sichts von Univer­si­täten, die nur Ideo­logie fördern?

Eine Rück­be­sin­nung auf tradi­tio­nelle Werte, um die Rolle der Univer­si­täten im öffent­li­chen Leben wieder­her­zu­stellen. Heute haben die Univer­si­täten diese Rolle aufge­geben, und das Colle­gium Inter­ma­rium will zu den Grund­lagen der klas­si­schen Kultur zurück­kehren, zu einem Raum der Meinungs­bil­dung, in dem der Austausch von Ideen und die Vermitt­lung von Wissen und Werte­sys­temen an die Studenten statt­findet. Dies ist in einer Zeit, in der es immer weniger Raum für freie akade­mi­sche Debatten und eine Antwort auf die Krise des akade­mi­schen Lebens gibt, drin­gend erfor­der­lich. Unsere Univer­sität stützt sich auf die unver­än­der­li­chen Ideen des Wahren, Guten und Schönen und verleugnet nicht die Grund­lagen unserer Zivi­li­sa­tion: das römi­sche Recht, die grie­chi­sche Philo­so­phie und das leben­dige Erbe des Christentums.

Das Colle­gium Inter­ma­rium verfügt über einen ausge­zeich­neten und inter­na­tio­nalen Lehr­körper, und an der Präsen­ta­tion nahmen Persön­lich­keiten wie David Engels, Chantal Desol oder Václav Havel sowie Orga­ni­sa­tionen wie das unga­ri­sche Zentrum für Grund­rechte teil. Wie wichtig ist die inter­na­tio­nale Zusam­men­ar­beit für das Colle­gium Intermarium?

Eine der Säulen des Colle­gium Inter­ma­rium ist die Zusam­men­ar­beit mit wissen­schaft­li­chen, sozialen und wirt­schaft­li­chen Part­nern im Ausland, vor allem mit den Ländern, die Teil des Inter­ma­rium sind, der „Drei-Meeres-Initia­tive“, die 12 EU-Länder in der Region zwischen Ostsee, Schwarzem und Adria­ti­schem Meer umfasst. Aber natür­lich suchen wir auch die Zusam­men­ar­beit mit akade­mi­schen Zentren, Unter­neh­mern und Think Tanks aus West­eu­ropa und den Verei­nigten Staaten und sogar aus Ländern, die nicht Mitglied der Euro­päi­schen Union sind, aber histo­risch zum Inter­ma­rium gehören, wie die Ukraine, Serbien, Bosnien und Herze­go­wina und andere.

Zurzeit gibt es ein Angebot für inter­na­tio­nale Studie­rende, einen Master of Euro­pean Law in Human Rights and Inter­na­tional Conflict Reso­lu­tion. Wir haben eine inter­na­tio­nale Fakultät mit echten Spezia­listen auf ihrem Gebiet wie Prof. András Lánczi, Rektor der Maciej-Korwin-Univer­sität in Buda­pest, Fürstin Prof. Dr. Ingrid Detter de Fran­kopan, die den Fach­be­reich Inter­na­tio­nales Recht leitet und mit Johannes Paul II. über Menschen­rechte gear­beitet hat, Prof. Stephen Basker­ville, der den Fach­be­reich Staats­wis­sen­schaften leitet, oder Dr. Gregor Puppinck, einer der besten Spezia­listen für Verfahren vor dem Euro­päi­schen Gerichtshof für Menschen­rechte. Dieser Master ist für Studenten sehr erschwing­lich. Sie können sich auf unserer Website über die Bedin­gungen und Inhalte informieren.

Álvaro Peñas

Als leiden­schaft­li­cher Geschichts­in­ter­es­sierter und uner­müd­li­cher Reisender kennt er die Länder des Ostens, die er häufig bereist, und deren poli­ti­sche Situa­tion er dank seiner Freund­schaften mit Jour­na­listen und Poli­ti­kern der patrio­ti­schen Parteien in vielen dieser Länder sehr gutkennt.

