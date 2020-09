W miniony czwartek Parla­ment Euro­pe­jski przyjął zdecy­do­waną więks­zością głosów rezo­lucję prze­ciwko Polsce, która została mu zapro­po­no­wana na podstawie raportu Komisji Wolności Obywa­tel­skich, Spra­wi­ed­li­wości i Spraw Wewnę­trz­nych (Komisja LIBE). Raport doty­czył „Projektu Decyzji Rady stwier­d­za­jącej wyraźne ryzyko poważ­nego naruszenia prawor­ząd­ności przez Rzecz­pos­po­litą Polską”. Komisja LIBE zdecy­do­wała się powierzyć przy­go­to­wanie raportu prze­ciwko krajowi rząd­zo­nemu przez konser­wa­tywną więks­zość, hiszpańs­kiemu socja­liście: byłemu mini­strowi spra­wi­ed­li­wości Zapa­tero, który dopro­wadził do uchwa­lenia przepisów umoż­li­wia­ją­cych „małżeństwa homo­seksu­alne” w Hiszpanii. Claude Moraes, euro­de­pu­to­wany bryty­js­kiej Partii Pracy, napisał raport po raz pierwszy już przed wybo­rami euro­pe­js­kimi w maju 2019 r. We wcześ­nie­jszym raporcie ujaw­ni­liśmy tło jego powstania i źródło jego treści ideo­lo­gicznej, która jest bardzo lewi­cowa (por. visegradpost.com/fr/2020/05/20/nouveau-rapport-contre-la-pologne-au-parlement-europeen-litanie-de-reproches-et-aveu-dimpuissance/).

W tym względzie uder­za­jące jest, jak bardzo raport Lópeza Agui­lara prze­ciwko Polsce jest pod wieloma wzglę­dami podobny do raportu Sargen­ti­niego prze­ciwko Węgrom: od profilu poli­ty­cz­nego spra­woz­dawcy, przez treść raportu, po wybiórcze pode­jście do reda­go­wania. Raport ten powstał dokładnie dwa lata temu i został przy­jęty przez Parla­ment Euro­pe­jski (patrz: visegradpost.com/en/2020/08/27/a‑tale-of-two-very-biased-reports-in-the-european-parliament-the-lopez-aguilar-report-on-poland-and-the-sargentini-report-on-hungary/).

Ponied­ział­kowa debata o Polsce: Prawa LGBT mają pierws­zeństwo przed nieza­wisłością sądów

Ponied­ział­kowa „debata” 14 września, która poprzed­zała czwart­kowe głoso­wanie 17 września, sama w sobie wska­zy­wała na ideo­lo­giczną walkę lewicy w insty­tuc­jach euro­pe­js­kich. Słowo „debata” należy umieścić w cudzysłowie, ponieważ jest to seria krót­kich prze­mó­wień przy­go­to­wanych z wyprzedze­niem w celu wyrażenia stano­wisk różnych grup poli­ty­cz­nych, bez miejsca na prawd­ziwą debatę, która i tak nie stanowi zain­te­re­so­wania dla więks­zości w Parla­mencie Euro­pe­jskim. Tytuł ponied­ział­kowej debaty brzmiał: „Usta­lenie ryzyka poważ­nego naruszenia prawor­ząd­ności przez Rzecz­pos­po­litą Polską – obszary wolne od LGBT w Polsce w związku ze sprawą Rete Lenford”. Potrzebne jest małe wyjaś­nienie: sprawa Rete Lenford nie dotyczy bezpoś­rednio Polski, tak jak przy­padek włos­kiego praw­nika, który publi­cznie oświad­czył, że nie będzie zatrud­niał homo­seksua­listów, a następnie bronił się, zapew­niając, że jest to abstrak­cyjne stwier­dzenie. Na podstawie tej sprawy insty­tucje euro­pe­jskie zinter­pre­to­wały euro­pe­jską zasadę niedy­skry­mi­nacji w taki sposób, że ma ona zasto­so­wanie również do sytu­acji abstrak­cy­jnych. W tym przy­padku chod­ziło o potę­pienie polskich władz samor­zą­do­wych – i pozba­wi­enie ich funduszy euro­pe­js­kich- za przy­jęcie karty praw rodzin­nych (rozumi­anych w trady­cy­jnym rozu­mi­eniu rodzinnym, zgodnie z polską konsty­tucją) czy dekla­racji lub uchwał, które stwier­d­załby wolność od ideo­logii LGBT, co zdaniem insty­tucji euro­pe­js­kich może poten­c­ja­lnie podżegać do dyskry­mi­nacji homo­seksua­listów. Przy­kład i wyjaś­nienie pierws­zych konse­kwencji tej celowej proce­dury znaleźć można na stronie inter­netowej ETS: eclj.org/family/eu/pologne–le-chantage-ideologique-de-la-commission-europeenne (w języku angie­lskim).

Prze­mó­wienie prze­wod­nic­zącej Komisji Euro­pe­js­kiej: Prawa LGBT muszą stać się obowiąz­kowe we wszyst­kich 27 państ­wach człon­kow­skich

W swoim „Orędziu o stanie Unii” prze­wod­nic­ząca Komisji Euro­pe­js­kiej porus­zyła temat tzw. „Stref wolnych od LGBTQI” w Polsce i obie­cała, że ​​teraz Komisja Euro­pe­jska skon­cen­truje się na obronie i promocji praw LGBT w całej UE (czego nie musi robić na mocy trak­tatów euro­pe­js­kich raty­fi­kowanych przez państwa człon­kow­skie). Ale bądźmy ostrożni, terminy „Strefy wolne od LGBT” lub „Strefy wolne od LGBTQI” lub podobne nazwy to terminy wymyś­lone przez orga­ni­zacje lewi­cowe i LGBT w celu zdys­kre­dy­to­wania polskich władz lokal­nych, których dekla­rowanym zamiarem nie jest dyskry­mi­no­wanie osób ze względu na ich orien­tację seksu­alną, a jedynie zobo­wią­zanie się w ramach swoich kompe­tencji (a zwłaszcza w szkołach) do niedo­puszc­zania szerzenia ideo­logii LGBT poprzez zagwa­ran­to­wanie wolności wypo­wiedzi oraz zagwa­ran­to­wanie swobody rodzicom w doko­ny­waniu wyborów eduka­cy­jnych w oparciu o kryteria ideo­lo­giczne (odnie­sienie do Dekla­racji LGBT + Prezy­denta Libe­ral­nego Wars­zawy).

Profesor Ryszard Legutko, poseł PiS w Parla­mencie Euro­pe­jskim, po czwart­kowym głoso­waniu w Parla­mencie Euro­pe­jskim udzielił wywiadu medium wPoli­tyce: „Władze samor­zą­dowe, mówiąc ideo­logii LGBT, mówiły o tym, że na przy­kład nie życzą sobie, żeby instruk­torzy LGBT przy­jeż­dżali i zaczęli młod­zieży opowiadać, jaką to wspa­niałą rzeczą są związki homo­seksu­alne i co należy robić w intym­nych relac­jach homo­seksu­al­nych. Rodzice też sobie tego nie życzą. Teraz, jak rozu­miem, takie stano­wisko może być trak­to­wane jako rzecz naganna, która będzie repres­jo­no­wana i stanie się przed­miotem najpierw działań poli­ty­cz­nych Komisji, a później Trybu­nału Spra­wi­ed­li­wości UE.”

Dekla­rowany cel raportu Lópeza Agui­lara: dać UE możli­wość inter­wencji w kwestiach społecz­nych pod pozorem poszano­wania prawor­ząd­ności i „wartości euro­pe­js­kich”.

O to chod­ziło w spra­woz­daniu Lópeza Agui­lara a także o tym była „debata” w ponied­ziałek na sesji plenarnej w Bruk­seli i prze­mó­wienie prze­wod­nic­zącego Komisji Euro­pe­js­kiej w środę. Obowiąz­kowa indok­try­nacja LGBT to nie jedyny element raportu prze­ciwko Polsce, ale jest to ważny element i jest w centrum ponied­ział­kowej debaty. Oprócz żądań lobby LGBT, insty­tucje UE muszą teraz także inter­we­niować w kwestiach społecz­nych: „małżeństwa homo­seksu­alne”, „rodzi­cielstwo homo­seksu­alne” czy aborcja- jak przed­sta­wiła von der Leyen w swoim prze­mó­wieniu. Jednak zgodnie z obowią­zu­ją­cymi dziś trak­ta­tami euro­pe­js­kimi te kwestie społeczne były wcześ­niej zastrzeżone dla państw człon­kow­skich.

Jeśli López Aguilar uważa, że ​ więks­zość osią­g­nięta w czwart­kowym głoso­waniu za jego raportem dowodzi bezpod­staw­ności zarzutów ideo­lo­gicz­nego ataku lewicy na konser­wa­tywne rządy Europy Środ­kowej, to rzec­zy­wiście jest to liber­ta­riańska opcja, która domi­nuje w Parla­mencie Euro­pe­jskim, ponieważ aborcja, LGBT, imigracja i ideo­logia euro­fe­dera­lis­ty­czna są wspierane przez skrajną lewicę, lewicę socja­l­de­mo­kra­ty­czną, lewicę socja­lis­ty­czną, libe­ralne centrum i więks­zość centro­pra­wi­cowej grupy (EPP Group). Sprze­ci­wiają mu się jedynie konser­wa­tyści (Grupa Euro­pe­js­kich Konser­wa­ty­stów i Refor­ma­torów) oraz Grupa Tożsa­mość i Demo­kracja, często określane zbio­rowo w mediach głów­nego nurtu jako „popu­lis­ty­czna prawica”.

Polski minister spra­wi­ed­li­wości mówi o „zamachu na demo­krację” w Parla­mencie Euro­pe­jskim

Fakt ten bardzo dobrze ilus­truje ponied­ział­kowa „debata” o Polsce po tym, jak sam spra­woz­dawca w swoim wstępie określił ideę „lewi­co­wego spisku” prze­ciwko konser­wa­tywnej poli­tyce państwa człon­kow­skiego jako śmieszną. Konspi­racja czy brak konspi­racji- przed­sta­wi­ciel EPL Andrzej Halicki z Plat­formy Obywa­tel­skiej (PO) rozpo­czął swoje prze­mó­wienie od stwier­dzenia, że ​​był posłem polskiej opozycji, zanim został przed­sta­wi­cielem Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej (EPP) i że „życzyłby sobie czasów, kiedy polskie społec­zeństwo dobrze dobier­ałoby swoich przed­sta­wi­cieli”. Halicki, podobnie jak pozos­tali posłowie PO, głosował więc za rezo­lucją Lópeza Agui­lara (z raportem prze­ciwko Polsce), a tym samym za inge­rencją insty­tucji euro­pe­js­kich w sprawy społeczne i sank­c­jami wobec Polski. Po głoso­waniu w czwartek polski minister spra­wi­ed­li­wości nazwał to „zama­chem na demo­krację”. Jest też typowe, że polska partia PSL, były sojusznik PO w okresie rządów PO-PSL 2007–2015 i członek EPP, podobnie jak PO, zdecy­do­wała się wstrzymać się od głosu w czwartek, zamiast głosować za spra­woz­da­niem.

Polska euro­de­pu­to­wana Sylwia Spurek, która prze­ma­wiała w ponied­ziałek w imieniu Postę­po­wego Sojuszu Socja­listów i Demo­kratów w Parla­mencie Euro­pe­jskim, rozpo­c­zęła swoje prze­mó­wienie przepro­si­nami skie­ro­wanymi do „naszych przy­ja­ciół LGBT +”, ponieważ „Parla­ment Euro­pe­jski i Komisja Euro­pe­jska nie umieją bronić ich praw.” Mówiła także o tym, że Polska od lat nie prze­strzega podsta­wo­wych praw osób LGBT +, nie uznaje społecz­ności obywa­tel­skich, nie mówiąc o równych prawach w małżeństwie czy nowo­c­zesnej defi­nicji płci oraz edukacji anty­dys­kry­mi­nacy­jnej. To jest to, o co Grupa Socja­lis­ty­czna oskarża Polskę pod pozorem prawor­ząd­ności. Potę­piając „powrót polo­wania na czarow­nice w Europie” w odnie­si­eniu do dyskry­mi­nacji osób LGBT w Polsce i poza nią, Sophia in ‚t Veld z holen­der­skiej centrowej grupy Renew Europe powied­ziała: „Nie chcę już więcej słyszeć słowa dialog. Dialog oznacza bezkar­ność. Prowad­zimy dialog z panem Orbánem od 10 lat i widzimy, gdzie jesteśmy teraz. To jest bezkar­ność! Dialog jest synonimem bezkar­ności. (…) Ta bezkar­ność zachęca inne rządy w Europie i poza nią. Jak możemy wspierać opozycję na Biało­rusi, jeśli nie potra­fimy sobie poradzić z Polską i Węgrami? Czas działać!”

Polska i demo­kracja bronione przez konser­wa­ty­stów

Z drugiej strony Euro­pe­jscy Konser­wa­tyści i Refor­ma­torzy (ECR, grupa partii chade­ckich, takich jak PiS, czy suwe­reniści jak Fratelli d’Italia) oraz Iden­tity and Demo­cracy (I&D, grupa z partiami suwe­ren­nymi i / lub narodowo-konser­wa­tywnymi, jak fran­cuska RN), włoska Lega, austriacka FPÖ i niemiecka AfD) zamiast tego stanęli w obronie Polski i potę­pili oczy­wiste moty­wacje ideo­lo­giczne raportu socja­l­de­mo­kraty Lópeza Agui­lara oraz euro­pe­jską inge­rencję w obszary odpo­wied­zi­al­ności państw człon­kow­skich. Maxi­mi­lian Krah z AfD potępił wysiłki insty­tucji unijnych na rzecz reali­zacji lewi­cowej ideo­logii wbrew woli ludu, podczas gdy „Polacy wybrali konser­wa­tywną więks­zość, aby prowadzić konser­wa­tywną, przy­jazną rodzinie poli­tykę, nie dającą narzucić sobie „ideo­logii płci” na wszyst­kich szczeb­lach.” Krah, prawnik z zawodu, również odpo­wied­ział na krytykę raportu doty­c­zącą polskiej reformy sądow­nictwa: Jeśli weźmie się pod uwagę, że Polska nie szanuje już nieza­wisłości sędziów ze względu na sposób ich powoły­wania, a tym samym łamie prawo euro­pe­jskie, uczci­wość inte­lek­tu­alna naka­zy­wałaby to samo powied­zieć Niemcom, gdzie obecnym Prezesem Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego jest były poseł CDU, który przes­zedł bezpoś­rednio z ław parla­mentu do Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego z powodu miano­wania o charak­terze poli­ty­cznym. W prze­ci­wieństwie do innych mówców, ten katolicki ojciec sześci­orga dzieci niewąt­pliwie prze­c­zytał Polską Kartę Władz Lokal­nych na rzecz Praw Rodziny, którą więks­zość Parla­mentu Euro­pe­js­kiego uznała za homo­fobię (chociaż nigdzie nie wspo­mina się o akronimie LGBT lub kwestiach orien­tacji seksu­alnej). „Mogę tylko poch­walić Polaków za prowadzenie poli­tyki na rzecz rodzin z ojcem, matką i dziećmi, a nie skupianie się na różnych mnie­js­zościach” – powied­ział poseł. „Sprze­ci­wianie się teorii gender nie oznacza gnębi­enia osób LGBT, to po prostu oznacza, że ​​nie chcemy, aby ta teoria była nauczana w szkołach i na uniwer­sy­t­etach lub stała się podsta­wową zasadą naszej poli­tyki. Polska i Węgry wybrały konser­wa­tywną linię i jest to suwe­renny wybór narodu. Ludzie mają prawo prze­strz­egać tej poli­tyki i nie jest to naruszenie trak­tatów.”

Fran­cuski poseł LREM, który nie boi się drwin

Na koniec udzie­lamy głosu fran­cus­kiemu posłowi LREM Pier­re’owi Karle­skin­dowi z Renew Europe, który mówi o „wykor­zy­sty­waniu działaczy LGBT przez polską policję” i głosi hasła Jana Pawła II: „nie lęka­jcie się.” Karle­skind najwy­raź­niej miał na myśli ares­z­to­wania akty­wistów, które miały miejsce 7 sierpnia. Agre­syw­ność jego bojo­wych przy­ja­ciół LGBT wobec policji zaowo­co­wała 48 ares­z­to­wa­niami, ale nikt nie został ranny. W szcze­gól­ności należałoby także powied­zieć fran­cus­kiemu posłowi LREM, że nikomu nie wyłu­pano oka a żadna kula czy granat nie urwały nikomu ręki.

Kiedy insty­tucje euro­pe­jskie rozpows­zech­niają fałs­zywe wiado­mości, jak im pasuje …

Oczy­wiście, mówcy podczas ponied­ział­kowej „debaty”, podobnie jak prze­wod­nic­zący Komisji Euro­pe­js­kiej dwa dni później, często mówili o „stre­fach wolnych od LGBT” lub „stre­fach wolnych od LGBTQI” lub podob­nych wyraże­niach, które były używane do prze­konania ludzi, że W Polsce były obszary, na których homo­seksua­liści byliby zaka­zani lub takie, na których homo­seksua­liści byliby uzna­wani za obyw­ateli drugiej kate­gorii. Widzimy więc, jak insty­tucje UE, które często twierdzą, że walczą z „fałs­zy­wymi wiado­mościami”, czyli kłamst­wami w mediach, same prze­ka­zują jedną z tych fałs­zy­wych wiado­mości, kiedy pasuje to do ich ideo­lo­gicznej walki z państwem człon­kow­skim.

Fran­cuski LR, w tym posłowie uważani za „konser­wa­tywnych, z lewicą i skrajną lewicą”

W głoso­waniu w czwartek grupy skra­jnej lewicy (GUE / NGL i Zieloni / EFA), lewicy (S&D) i centro­pra­wicy (PPE) grupy głoso­wały prze­waża­jącą więks­zością głosów za rezo­lucją, w której przed­sta­wione było „wyraźne ryzyko poważ­nego naruszenia prawor­ząd­ności przez Rzecz­pos­po­litą Polską”, a raport Lópeza Agui­lara został w pełni poparty. Za przy­jęciem rezo­lucji głosowali wszyscy fran­cuscy depu­to­wani z LR, w tym posłowie uważani za bard­ziej konser­wa­tywnych i „prawd­ziwie prawi­co­wych”, jak Fran­çois-Xavier Bellamy i Nadine Morano. W EPL tylko węgierscy posłowie do Parla­mentu Euro­pe­js­kiego głosowali jedno­głośnie prze­ciwko tej rezo­lucji. Grupy RCE i I&D mocno zagło­so­wały prze­ciwko rezo­lucji, w tym wszyscy fran­cuscy posłowie RN. W swoim ostatecznym głoso­waniu nad raportem poseł do PE, Fran­çois-Xavier Bellamy, znalazł się w gronie zwol­en­ników tekstu, który, jak mówi, jest uniwersalny, pomimo wielu frag­mentów, które trzeba by było zmienić lub wycofać. Dostęp do aborcji jest określany jako podsta­wowe prawo czło­wieka, zgodnie z którym polskie tery­toria, które odrzu­cają ideo­logię gender oraz ideo­logię promo­waną przez lobby LGBT i jego lewi­co­wych sojuszników, ustana­wiając „strefy wolne od LGBTI”, popeł­niają czyny niez­godne z prawem Unii Euro­pe­js­kiej.

Na Zachodzie bez zmian

„Na Zachodzie bez zmian”, można by powied­zieć z perspek­tywy Polski. W Parla­mencie Euro­pe­jskim Grupa EPL, z wyjąt­kiem węgier­s­kich posłów z Fideszu i KDNP, zawsze głosuje z lewicą i skrajną lewicą w kwestiach społecz­nych oraz w kwestii rozs­zerzenia upra­w­nień insty­tucji euro­pe­js­kich ze szkodą dla narodów; dotyczy to również fran­cus­kich depu­to­wanych LR. Te rezo­lucje PE prze­ciwko konser­wa­tywnym rządom Węgier i Polski stały się tak banalne (dla Polski była to dzie­siąta od pięciu lat), że polskie media ledwo o nich mówiły. Po przy­jęciu raportu Sargen­ti­niego prze­ciwko Węgrom, również w ramach proce­dury na podstawie art. 7, Węgier­skie Centrum Praw Podsta­wo­wych, konser­wa­tywna orga­ni­zacja pozar­zą­dowa inspi­ro­wana chrześci­jaństwem, ostrzegła, że ​​jeśli proce­dura ta nie zostanie przepro­wad­zona obiek­tywnie i bezs­t­ronnie, „Instru­menty prawne znikają i stają się instru­men­tami nacisku poli­ty­cz­nego”. To fakt: w raportach Sargen­ti­niego i Lópeza Agui­lara lewica euro­pe­jska, przy wsparciu prawicy, wykor­zystała mecha­nizm poszano­wania prawor­ząd­ności i wartości demo­kra­ty­cz­nych wpro­wad­zony w trakt­acie lizbońskim jako instru­ment nacisku i szan­tażu w celu zjed­no­czenia wszyst­kich państw człon­kow­skich UE, aby narzucić pewną ideo­logię.

Ten post został po raz pierwszy opubli­ko­wany w języku fran­cuskim przez Visegrád Post.