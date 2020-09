Über tausend Menschen am Marsch für Leben und Familie. Präsident Duda unter den Unterstützern der Pro-Life-Bewegung

Über tausend Menschen nahmen teil am XV Marsch für Leben und Familie. Der stand unter dem Motto „Lasst uns gemeinsam die Familie vertei­digen“ und ging durch die Straßen Warschaus. Der Präsi­dent der Repu­blik Polen, Andrzej Duda, schloss sich den Teil­neh­mern des Marsches an.

Mit Gesang, mit Trans­pa­renten, die den Wert des Lebens anzeigen, sowie weiß-roten Fahnen und bunten Luft­bal­lons, begann am Mittag der Marsch für Leben und Familie am Warschauer Schloss­platz. Über tausend Menschen nahmen an der Parade teil. Menschen mit ganzen Fami­lien. Die Eltern trugen kleine Kinder und schoben Kinder­wägen. Menschen mit Behin­de­rungen gingen auch.

- Der Marsch für Leben und Familie ist jedes Jahr eine Gele­gen­heit, die Einstel­lungen für die Familie sowie unser Enga­ge­ment für die Werte für das Leben zum Ausdruck zu bringen. Aufgrund der jüngsten Vorfälle und Angriffe linker Akti­visten auf christ­liche Werte erfolgt die Demons­tra­tion in diesem Jahr auch in Form eines Aufrufs an die Behörden, die Gesetze zu ändern um die Entwei­hung und Belei­di­gung reli­giöser und natio­naler Symbole zu verhin­dern.

- sagte der Präsi­dent des Zentrums für Leben und Familie, Paweł Ozdoba.

„Wir wollen zeigen, dass die Familie ihre Vertei­diger hat“, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass im 21. Jahr­hun­dert der größte Kampf, der geführt werden muss, der Kampf um die Familie ist . – Wir wollen zeigen, dass wir Abtrei­bungen nicht zustimmen, die in unserem Land in extrem großer Zahl durch­ge­führt werden – sagte Ozdoba.

Der Präsi­dent des Zentrums für Leben und Familie kündigte an, dass das Verfas­sungs­ge­richt am 22. Oktober entscheiden werde, ob die euge­ni­sche Prämisse in Polen beibe­halten werden könne. „Wir hoffen, dass das Verfas­sungs­ge­richt die rich­tige Entschei­dung treffen wird“, sagte Ozdoba.