So schnell und konse­quent kann man offenbar gegen linke Aufrührer und fordernde Migranten im Zuge der welt­weiten „Black Lives Matter“-Proteste vorgehen, möchte man sich in West­eu­ropa denken, wenn man die Nach­richten aus der Ukraine verfolgt. Dort wird nämlich nun schwarzen Demons­tranten ihr „Kampf gegen Rassismus“ zum Verhängnis.

Poli­tiker will Schwarze nach Protest abschieben

In der Stadt Tern­opil in der West­ukraine versam­melten sich insge­samt sechs afri­ka­nisch­stäm­mige Studenten, um gegen angeb­li­chen Rassismus und für die links­ra­di­kale „Black Lives Matter“-Bewegung zu protes­tieren. Der Schuss ging aller­dings nach hinten los, denn anders als im deka­denten West­eu­ropa, wo mitt­ler­weile Poli­zisten vor den schwarzen Forde­rern nieder­knien (müssen), verfährt man in der Ukraine anders mit den Stören­frieden.

Denn der kleine Protest rief den Stell­ver­treter des Regio­nal­rates von Tern­opil, Volo­dymyr Bobko, auf den Plan. Dieser ist Mitglied der natio­na­lis­ti­schen Partei „Svoboda“ und war alles andere als erfreut über die kultu­relle Berei­che­rung in der beschau­li­chen Stadt. Daher schal­tete er die natio­nale Polizei sowie den Inlands­ge­heim­dienst ein, um die Betei­ligten zu iden­ti­fi­zieren und unver­züg­lich aus der Ukraine abzu­schieben.

Auf Face­book begrün­dete er diese Aktion folgen­der­maßen:

„Sie rufen entweder zu Unruhen auf, um dann Waren aus den örtli­chen Geschäften zu holen, wie es derzeit in den USA der Fall ist, oder sie befolgen Anwei­sungen aus dem Ausland und verwi­ckeln unser Land in einen inter­na­tio­nalen Skandal.“

Verweis auf Verskla­vung von Euro­päern durch Moslems

In seinem Face­book-Posting holte Bobko aber noch weiter aus. Denn unter das Bild der protes­tie­renden Schwarzen fügte er eines bei, dass Osmanen dabei zeigt wie sie euro­päi­sche Frauen als Skla­vinnen verkaufen. Dazu verwies Bobko auf die wohl bekann­teste Sklavin Osteu­ropas aus dem Spät­mit­tel­alter, Roxelane. Er schrieb:

„Rokso­lana ist wahr­schein­lich einer der berühm­testen Sklaven, von denen seit jeher Tausende aus der Ukraine expor­tiert wurden und immer noch expor­tiert werden. Nicht alle von ihnen hatten das „Glück“, in den Harem des Sultans auf dem Skla­ven­markt verkauft zu werden. Viele von ihnen fielen weiter, auch auf dem afri­ka­ni­schen Konti­nent. Übri­gens gibt es in Afrika immer noch Skla­verei, Wiki­pedia schreibt dass es ab 2013 alleine in Nigeria 870.000 Sklaven gibt. Ich weiß nicht, ob es in Tern­opil eine Botschaft von Nigeria oder einem anderen Staat gibt, der an der Skla­verei betei­ligt war. Wir haben nicht einmal ein Moskauer Konsulat, das uns an Leib­ei­gen­schaft und Kollek­tiv­farmen erin­nert, die tatsäch­lich auch unter das Konzept der Skla­verei fallen.“