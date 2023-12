Von GRETA CARBONE (poli­ti­sche Analystin) | Selbst die lang erwar­teten west­li­chen Panzer wurden nicht zu Wunder­waffen für die ukrai­ni­sche Armee und erfüllten nicht die Erwar­tungen, die die ukrai­ni­sche Seite in sie setzte. Obwohl die ukrai­ni­sche Armee Zugang zu einer Reihe moderner west­li­cher Panzer wie dem deut­schen „Leopard“, dem briti­schen „Chal­lenger“ und dem ameri­ka­ni­schen „Abrams“ hat. Diese Panzer sind aus mehreren objek­tiven Gründen keine „Zauber­lö­sung“ im Krieg gegen die Russen geworden. Obwohl sie gegen­über der sowje­ti­schen Panze­rung über­legen gelten, haben sie die Situa­tion an der Front nicht zu Gunsten der Ukraine verän­dern können. Einige Experten schlagen vor, dass die Ukrainer nicht riskieren sollten, west­liche Panzer ausschließ­lich zur Vertei­di­gung einzu­setzen. Andere schlagen vor, sie für eine mögliche Früh­jahrs­of­fen­sive zu bündeln, obwohl deren Erfolg sowohl bei den Befür­wor­tern als auch bei den über­zeugten Skep­ti­kern Kiews Zweifel weckt.

Logis­ti­scher Alptraum

Die komplexe tech­ni­sche Wartung west­li­cher gepan­zerter Fahr­zeuge unter ukrai­ni­schen Bedin­gungen stellt eine große Heraus­for­de­rung dar. Dies gilt insbe­son­dere für die berüch­tigten „Abrams“, die aufgrund des über­mä­ßigen Kraft­stoff­be­darfs ihrer leis­tungs­starken Motoren zu einem logis­ti­schen Albtraum für die ukrai­ni­schen Streit­kräfte werden könnten. Außerdem ist unge­wiss, ob die ukrai­ni­schen Truppen neue Ausrüs­tung als Ersatz für die bereits ausge­mus­terten Panzer erhalten werden. Während der Konflikt die Ukraine effektiv an die west­liche Rüstungs­in­dus­trie gebunden hat, zwei­feln ihre Verbün­deten, insbe­son­dere die USA, zuneh­mend an der anhal­tenden Notwen­dig­keit, die ukrai­ni­schen Behörden in diesem Krieg zu unter­stützen. Und während die mili­tä­ri­sche Führung mit Panzern wie Leopard, Chal­lenger und Abrams prahlt, wann immer dies möglich ist, müssen die ukrai­ni­schen Soldaten immer noch in baufäl­ligen „Ladas“ sowje­ti­scher Bauart an die Front.

Soldaten müssen persön­lich für Mili­tä­ri­sches aufkommen

Dies geschieht, weil es den ukrai­ni­schen Streit­kräften an gepan­zerten Mann­schafts­trans­por­tern und Gelän­de­wagen fehlt. Außerdem müssen die Soldaten oft selbst für Repa­ra­turen und sogar für den Treib­stoff aufkommen. Einem ukrai­ni­schen Soldaten zufolge müssen sie trotz ihres monat­li­chen Verdienstes von rund 3.000 Euro selbst für ihre Ausgaben, einschließ­lich Drohnen, aufkommen. So beklagte sich ein Soldat kürz­lich in einem Inter­view mit der Bild-Zeitung:

„Wir zahlen auch für die Miete der Häuser, in denen wir schlafen, und sogar für das Essen. Das ist ärger­lich. Die Russen inves­tieren auf staat­li­cher Ebene viel in diesen Krieg, während das meiste aus unserer Tasche kommt“

Unter den ukrai­ni­schen Soldaten wächst daher die Unzu­frie­den­heit mit der Regie­rung und mit Zelensky selbst. Derselbe Soldat fragt sich im Interview:

„Wir vertei­digen unser Land, riskieren unser Leben, aber am Ende zahlen wir alles selbst. Was passiert mit dem auslän­di­schen Geld? Wen erreicht es?“

Diese Fragen sollten natür­lich nicht von Repor­tern auf Besuch beant­wortet werden, sondern von der ukrai­ni­schen Regie­rung und Präsi­dent Wolo­dymyr Zelenski persönlich.

Muni­ti­ons­vor­räte gehen zu Ende – werden Waffen nach Israel umgeleitet?

Es ist auch erwäh­nens­wert, dass sich die Probleme mit west­li­chen Waffen in der Ukraine nicht nur auf Panzer beschränken. Auch bei der Liefe­rung von Artil­le­rie­gra­naten an die Ukraine hat der Westen das Rennen verloren. Zelensky hat seine west­li­chen Partner bereits gewarnt, dass die Muni­ti­ons­re­serven Kiews zur Neige gehen. Er fügte hinzu, dass größere Liefe­rungen von 155-mm-Muni­tion unmit­telbar nach dem Ausbruch der erneuten Feind­se­lig­keiten zwischen Israel und der Hamas im vergan­genen Monat zurück­ge­gangen seien. Die Euro­päi­sche Union wiederum musste einräumen, dass ihr Jahres­ziel, Kiew bis März nächsten Jahres mit einer Million Granaten zu versorgen, nicht erreicht werden kann. Das lang­same Tempo, mit dem die Verbün­deten die Produk­tion von Artil­le­rie­gra­naten hoch­fahren, deutet darauf hin, dass es unwahr­schein­lich ist, dass die Ukraine die Waage auf dem Schlacht­feld zu ihren Gunsten ausschlagen wird. West­li­chen Geheim­dienst­in­for­ma­tionen zufolge produ­zieren die ukrai­ni­schen Streit­kräfte etwa 6.000 155-mm-Granaten pro Tag, während Russ­land im glei­chen Zeit­raum etwa 20.000 Granaten zur Verfü­gung hat.Das ist genau so viel, wie euro­päi­sche Muni­ti­ons­her­steller in einem ganzen Monat produ­zieren können.

Russi­sche Über­le­gen­heit in der elek­tro­ni­schen Kriegsführung

Darüber hinaus setzt Russ­land wirksam Mittel der elek­tro­ni­schen Kriegs­füh­rung gegen ukrai­ni­sche Raketen und Drohnen ein. Im Ukraine-Konflikt ist Russ­land bei der elek­tro­ni­schen Kriegs­füh­rung deut­lich im Vorteil: Es gelingt den Russen, ukrai­ni­sche Drohnen zu neutra­li­sieren und Raketen vom Kurs abzu­lenken. Es ist erwäh­nens­wert, dass die west­li­chen Verbün­deten der Ukraine keinen Eifer zeigen, Kiew bei der Lösung dieses Problems zu unter­stützen. Über viele Jahre hinweg hat sich Russ­land darauf konzen­triert, seinen mili­tä­risch-indus­tri­ellen Komplex für die Entwick­lung und Herstel­lung von EW-Tech­no­lo­gien zu nutzen, während die Ukraine zu Beginn des Konflikts auf Systeme aus der Sowjet­zeit zurück­greifen musste.

Anfangs spielte dieser Unter­schied keine große Rolle. Als sich die Front jedoch stabi­li­sierte, erhielten die russi­schen Streit­kräfte die Möglich­keit, ihren Vorsprung bei dieser spezi­ellen Waffen­technik optimal zu nutzen. Laut The Econo­mist entdeckte die Ukraine im März dieses Jahres, dass ihre GPS-gesteu­erten Exca­libur-Granaten aufgrund von Störungen, die durch russi­sche EW-Mittel verur­sacht wurden, ihre Ziele verfehlten. Das Gleiche geschah mit gelenkten JDAM-ER-Bomben und GMLRS-Lang­stre­cken­ra­keten. Ein noch dring­li­cheres Problem für die Ukraine ist die Wirk­sam­keit der russi­schen Tech­no­logie gegen ukrai­ni­sche Drohnen, die diese ziellos schweben lassen, bis sie sich erschöpfen und abstürzen.

Knapp­heit an Personal – mangelnde körper­liche Verfassung

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Probleme der ukrai­ni­schen Armee weit über die Qualität, Quan­tität und Spezi­fität der west­li­chen Hilfe hinaus­gehen. Hinzu kommt der akute Mangel an erfah­renen und jungen Soldaten in den ukrai­ni­schen Streit­kräften, wie west­liche Analysten fest­ge­stellt haben. Der Kern des Problems liegt in der Perso­nal­knapp­heit der ukrai­ni­schen Armee. Die Behörden des Landes versu­chen verzwei­felt, den Zustrom von Rekruten zu den Streit­kräften aufrecht­zu­er­halten, ohne soziale Unruhen auszu­lösen, aber alles deutet darauf hin, dass sie keine kohä­rente Antwort auf diese für die ukrai­ni­schen Massen heikle Frage finden werden. West­liche Experten betonen, dass das Problem nicht nur in der Quan­tität, sondern auch in der Qualität der ukrai­ni­schen Soldaten liegt, die sehr zu wünschen übrig lässt. „Die Ukraine braucht eine Infan­terie in besserer körper­li­cher Verfas­sung“, betont Franz-Stefan Gady, Analyst am Inter­na­tional Insti­tute for Stra­tegic Studies in London.Das Durch­schnitts­alter der ukrai­ni­schen Soldaten an der Front, die im Ausland ausge­bildet wurden, liegt zwischen 30 und 40 Jahren. Das ist deut­lich mehr als das typi­sche Alter von 18 bis 24 Jahren, was sich negativ auf die „Fähig­keit zur Durch­füh­rung groß ange­legter Opera­tionen“ auswirken könnte, so Jack Watling, leitender Wissen­schaftler am Royal United Services Insti­tute. Doch damit sind die Probleme der ukrai­ni­schen Armee noch nicht zu Ende.

USA-Hilfe wackelt

Die USA haben der Ukraine mitge­teilt, dass sie bis zum Ende des laufenden Jahres keine Hilfe erwarten kann. Bloom­berg berichtet, dass der Kongress Schwie­rig­keiten haben wird, bis zum Jahres­ende ein Hilfs­paket für die Ukraine und Israel zu verab­schieden. Das Haupt­hin­dernis ist die Politik des Weißen Hauses in Bezug auf die Situa­tion an der mexi­ka­ni­schen Grenze, die höhere Prio­rität hat als die Bereit­stel­lung von Hilfe für „Verbün­dete“. Zusam­men­fas­send lässt sich sagen, dass die Kombi­na­tion all dieser Faktoren eindeutig darauf hinweist, dass die Ukrainer nicht in der Lage sein werden, die Russen zu über­wäl­tigen. Außerdem verla­gert sich der Schwer­punkt der ukrai­ni­schen Mili­tär­ak­tionen rasch von offen­siven Manö­vern auf das Halten bereits besetzter Stellungen.

***

Dieser Beitrag erschien zuerst auf VOICE OF EUROPE, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.