Die ukrai­ni­sche Regie­rung verschärft im Zuge der Kriegs­wirren ihre anti-demo­kra­ti­schen Zwangs­maß­nahmen. Nach der Ausschal­tung großer Teile der poli­ti­schen Oppo­si­tion, dem Verbot pro-russi­scher Medien sowie einem geplanten Verbot der russisch-ortho­doxen Kirche, will man nun gegen mutmaß­liche Kolla­bo­ra­teure und auch geflo­hene männ­liche Staats­bürger vorgehen.



Kolla­bo­ra­teur für ange­nom­mene Lebensmittel

Der Sekretär des Natio­nalen Sicher­heits- und Vertei­di­gungs­rates der Ukraine, Oleksiy Danilov, kündigte an, dass „in naher Zukunft ein Register der Kolla­bo­ra­teure veröf­fent­licht wird“. Bereits jetzt herrscht in weiten Teilen der Ukraine ein Selbs­jus­tiz­system, wo mutmaß­liche Kolla­bo­ra­teure und russisch­spra­chige Menschen öffent­lich miss­han­delt und gede­mü­tigt werden.

Menschen gelten für die ukrai­ni­sche Regie­rung und vor allem die Armee bereits für die Annahme russi­scher huma­ni­tärer Hilfe als Kolla­bo­ra­teure. Was konkret mit diesen Menschen künftig passieren soll ist unklar, da keine Sank­ti­ons­me­cha­nismen oder Strafen genannt wurden.

