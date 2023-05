Anläss­lich der Vergabe des Karls­preises an den jetzigen ukrai­ni­schen Präsi­denten Selen­skij kriti­siert der ukrai­ni­sche Oppo­si­ti­ons­führer Viktor Medwedt­schuk den Westen für den Umgang mit der Ukraine. Die Vergabe eines Frie­dens­preises ausge­rechnet an jemanden, der einen Verhand­lungs­frieden verhin­dert hatte, sei zynisch.



Frage: Herr Medwedt­schuk, wie sehen die Ukrainer die Vergabe des Karls­preises an Wolo­dymir Selenskij?

Wiktor Medwedt­schuk: Bei Teilen der Bevöl­ke­rung ist natür­lich Freude über die Aner­ken­nung aus dem Ausland da, so wie auch bei jeder anderen Art des Erfolges – einem gewon­nenen Spiel der Fußball­na­tio­nal­mann­schaft oder einem Erfolg eines Ukrai­ni­schen Sängers beim ESC. Doch Menschen, die etwas tiefer schauen und hinter­fragen, was hinter der glän­zenden Ober­fläche der Medi­en­in­sze­nie­rung passiert, fragen sich, warum ausge­rechnet ein Frie­dens­preis an jemanden, der bereits vor Monaten einen fast fertig ausver­han­delten Verhand­lungs­frieden annehmen konnte, es aber auf Druck aus dem Westen nicht getan hat. Es ist eine zyni­sche Insze­nie­rung. Ein korrupter Poli­tiker, dem vor dem Krieg inter­na­tional kaum jemand die Hand reichen wollte, soll nun zu einem Heiligen hoch­sti­li­siert werden.

Sie selbst leben in Russ­land. Wie können Sie als ukrai­ni­scher Oppo­si­ti­ons­führer in Russ­land leben – in dem Land, das Krieg gegen Ihre Heimat führt?

Das war nicht meine Entschei­dung – ich wurde von der Regie­rung Selen­skij aus meiner Heimat abge­schoben und meiner Staats­an­ge­hö­rig­keit beraubt. Das ist ein Verfas­sungs­bruch: Ich bin jetzt staatenlos!

Wie können Sie in einem Land leben, das gerade einen Krieg führt, um Ihr Volk auszurotten?

Sie merken doch hoffent­lich, den Wider­spruch in Ihrer Frage. Die ukrai­ni­sche Propa­ganda verbreitet in der ganzen Welt, dass die Russen die Ukrainer vernichten wollen. Angeb­lich ist deren Haupt­ziel der Völker­mord an den Ukrai­nern und die Auslö­schung der ukrai­ni­schen Iden­tität. Das ist nach­weis­lich völliger Unsinn. Das Gegen­teil ist wahr. Seit Jahr­zehnten leben mehrere Millionen ethni­sche Ukrainer in der Russi­schen Föde­ra­tion und beklagen sich nicht über irgend­eine Art Unter­drü­ckung oder gar Versuche, sie Auszurotten.

Nach Ausbruch des Krieges haben viele Millionen Ukrainer das Land verlassen. Viele leben jetzt bei Ihnen in Deutsch­land, andere in Polen oder Tsche­chien. Doch wohin sind die meisten Ukrainer geflüchtet? Nach Russ­land! Es sind über fünf Millionen – also weit mehr als in jedes andere Nach­bar­land. Sie leben jetzt hier, zusammen mit weiteren Ukrai­nern, die bereits seit Jahr­zehnten in Russ­land leben. Das wird im Westen nicht kommuniziert.

Wollen Sie uns erzählen, dass in Russ­land, das Krieg gegen die Ukraine führt, mehrere Millionen Ukrainer völlig unbe­hel­ligt leben?

Natür­lich. Viele Ukrainer leben seit den Zeiten der UdSSR in Russ­land. Sie bildeten einen großen Teil der sowje­ti­schen Elite in Moskau, insbe­son­dere in der Spät­phase der Sowjet­union unter Breschnew. Der Prozent­satz der Mitglieder der Kommu­nis­ti­schen Partei unter den Ukrai­nern war der höchste in der UdSSR. Sie waren das Rück­grat aller Macht­struk­turen in der Sowjet­union, da sie tradi­tio­nell als vertrau­ens­würdig und diszi­pli­niert galten. Dieser Trend setzt sich übri­gens auch in der modernen Russi­schen Föde­ra­tion fort. Es gibt viele Menschen mit ukrai­ni­schem Nach­namen in Führungs­po­si­tionen und viele ethni­sche Ukrainer sowohl in der russi­schen Armee wie auch in der Polizei.

Deswegen ist es ja ein völliger Unsinn, Russ­land würde einen Vernich­tungs­krieg gegen die Ukraine führen mit dem Ziel, das ukrai­ni­sche Volk auszu­lö­schen. Für die russi­sche Führung ist es ledig­lich eine „Mili­tä­ri­sche Spezi­al­ope­ra­tion“ mit der die vom Westen gesteu­erte, russ­land­feind­liche Selensky-Regie­rung abge­setzt werden sollte.

Das sieht jetzt aber ganz anders aus. Täglich werden Tausende Ukrainer von der russi­schen Armee getötet. Denken Sie an Butcha.

Sie haben Recht, heute sind die Bilder aus der Ukraine andere als zu Beginn der Spezi­al­ope­ra­tion. Wenn Sie sich erin­nern, fuhren die Panzer der russi­schen Armee in den ersten Tagen mit einge­wi­ckelten Waffen­sys­temen, die Kolonnen stoppten wegen einzelner Zivi­listen, die sich ihnen in den Weg gestellt hatten. Die Russen dachten, dass niemand auf sie schießen würde. Sie sahen in den Ukrai­nern ihre ukrai­ni­schen Brüder. Tatsache ist jedoch, dass sie nicht auf die Ukrainer trafen, wie sie sie seit Jahr­zehnten aus ihrem eigenen Land kannten. Es waren ganz andere Ukrainer.

In den Jahren seit dem Maidan-Umsturz wurde syste­ma­tisch alles Verbin­dende zwischen den Russen und Ukrai­nern getilgt und unter­drückt. Dafür wurden die Unter­schiede betont. Die Ukrainer wurden ermu­tigt, aggressiv, hyste­risch und osten­tativ unhöf­lich zu sein. Denken Sie nur an das Gebaren von Andrij Melnyk bei Ihnen in Deutsch­land. Sie werden sich schwertun, eine Persön­lich­keit des öffent­li­chen Lebens zu finden, die er nicht belei­digt hatte.

Also sind die Ukrainer über Nach ein anderes Volk geworden?

Das geschah natür­lich nicht von einem Tag auf den anderen. Die moderne ukrai­ni­sche Menta­lität wurde in ameri­ka­ni­schen Reagenz­glä­sern für den Konflikt mit Russ­land gezüchtet. Der Prozess dauerte Jahre. Die Verän­de­rungen wurden durch mani­pu­la­tive Geschichts­in­ter­pre­ta­tionen, Hass auf die russi­sche Kultur und Sprache sowie die Einfüh­rung von Gewalt bis zum Mord in den poli­ti­schen Alltag erzwungen. Heute sind die poli­ti­schen Ukrainer eine psycho­lo­gi­sche Waffe gegen Russ­land und das Volk wird unter­drückt. Jegliche Oppo­si­ti­ons­sender sind verboten und geschlossen, Oppo­si­ti­ons­po­li­tiker sind entweder gleich­ge­schaltet oder sitzen im Gefängnis, oder im Ausland. Die Einheit der ukrai­ni­schen Bürger, die Zelen­skij ständig propa­giert, ist jedoch künst­lich, sie besteht nur durch den äußersten Druck. Jede nicht-west­liche Oppo­si­tion, jede nicht-west­liche Politik, Kultur und Idee wurden ausge­rottet oder unterdrückt.

Wollen Sie sagen, dass der demo­kra­ti­sche Westen die Unter­drü­ckung der Demo­kratie in der Ukraine fördert?

Warum erstaunt Sie das so? Schauen Sie nur, wer von dem Konflikt profi­tiert. Es sind sicher nicht die Russen und schon gar nicht die Ukrainer.

Herr Medwedt­schuck, vielen Dank für das Gespräch!

*Wiktor Medwedt­schuk (68) war bis zu seiner Vertrei­bung aus der Ukraine Parla­ments­ab­ge­ord­neter und Vorsit­zender der größten Oppo­si­ti­ons­partei „Oppo­si­ti­ons­platt­form – Für das Leben (OPZH)“ des Landes. Ein Jahr vor Ausbruch des Krieges war die Partei in Meinungs­um­fragen die stärkste poli­ti­sche Kraft in der Ukraine, sie lag sechs Prozent vor Selen­s­kijs Partei. Daraufhin wurde Medwedt­schuk in einem konstru­ierten Prozess des Hoch­ver­rats ange­klagt (Foto l.) , wider­recht­lich über sechs Monate unter Haus­ar­rest gehalten und immer wieder dazu gedrängt, das Land zu verlassen. Er blieb, ging mit Ausbruch des Krieges in den Unter­grund, wurde im Februar 2022 verhaftet und schließ­lich im Zuge eines Gefan­ge­nen­aus­tau­sches nach Russ­land überstellt.

