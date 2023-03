Ein Gast­bei­trag von VIKTOR MEDWETCHUK



Der Konflikt in der Ukraine beschäf­tigt seit einem Jahr die Öffent­lich­keit nicht nur in Deutsch­land, sondern in ganz Europa. Dabei sind die Narra­tive der Main­stream-Medien und der meisten west­eu­ro­päi­schen Poli­tiker klar: Russ­land ist der böse Aggressor, die Ukraine das arme Opfer und die USA der edle Helfer, der nur die Demo­kratie und Frei­heit in der Ukraine beschützen will. Doch so einfach ist die Lage nicht.

Der Konflikt begann schon viel früher. Die USA spielten dabei eine entschei­dende Rolle, jedoch eine andere, als es in den meist US-kontrol­lierten globalen Medien darge­stellt wird. Die USA haben in den Jahren 2013–2014 einen Staats­streich in der Ukraine initi­ierten und finan­zierten. Dies ist kein Geheimnis, denn die damals führenden Akteure wie Victoria Nuland geben es offen zu, dass den USA ganze 5 Milli­arden US Dollar dieser Staats­streich wert war. Selbst­ver­ständ­lich heißt es offi­ziell nicht, man wollte die demo­kra­tisch gewählte Regie­rung stürzen und durch eine pro-ameri­ka­ni­sche ersetzen, sondern das Geld diente ausschließ­lich den Kampf gegen die Korrup­tion sowie der Ermög­li­chung von fairen und demo­kra­ti­schen Wahlen.

Doch das wirk­liche Haupt­ziel des Putsches war es, die poli­ti­sche und wirt­schaft­liche Kontrolle über die Ukraine zu erlangen. Ein noch wich­ti­geres Ziel der US Politik war es, in Folge des anschwel­lenden Konfliktes die Bezie­hungen der Euro­päi­schen Union zu Russ­land zu zerstören und die EU als Konkur­rentin der USA dauer­haft zu schwächen.

Dieser Prozess gewann an Fahrt, seit Joe Biden zum Präsi­denten der USA gewählt wurde. Die „Draht­zie­herin“ des ukrai­ni­schen Staats­streichs, Victoria Nuland, kehrte ins US-Außen­mi­nis­te­rium zurück. Die US-Akti­vi­täten zur Zerstö­rung der Bezie­hungen zwischen Europa und Russ­land wurden inten­si­viert. Wladimir Zelenski geriet sofort unter den vollen Einfluss US-ameri­ka­ni­scher und briti­scher Poli­tiker, die die Entwick­lung eines mili­tä­ri­schen Konflikts zwischen der Ukraine, Russ­land und euro­päi­schen Ländern in die Wege leiteten. Ursprüng­lich wurde der Schau­spieler Zelenski zum Präsi­denten der Ukraine gewählt, weil er versprach, die Korrup­tion zu beenden und den Konflikt im Dombass fried­lich zu lösen. Doch geschehen ist das Gegenteil.

Um die wirt­schaft­li­chen Bezie­hungen zwischen Europa und Russ­land, vor allem im Ener­gie­sektor, endgültig abzu­bre­chen, insze­nierte die US-Marine am 26.09.2022 eine Sabo­tage der Nord-Stream-Gaspipe­line, wie die Recherche des Pulitzer-Preis­trä­gers Seymour Hersh belegen. Der Einsatz von US-Mili­tär­ge­walt zur Zerstö­rung von drei der vier Nord-Stream-Pipe­lines ist ein Akt der Aggres­sion gegen Deutsch­land, die EU sowie Russland.

Im aktu­ellen Konflikt in der Ukraine verfolgen die USA und das Verei­nigte König­reich vor allem die folgenden Ziele:

Die Unter­bre­chung der wirt­schaft­li­chen Bezie­hungen zwischen Europa, Russ­land und China, vor allem im Hinblick auf den Export billiger Ener­gie­res­sourcen, und infol­ge­dessen die Schwä­chung der euro­päi­schen Wirt­schaft, indem ihr Indus­trien entzogen werden, die mit den ameri­ka­ni­schen konkur­rieren, und High-Tech-Indus­trien in die USA verla­gert werden. Die Schwä­chung des euro­päi­schen Finanz­sys­tems, wodurch der Euro seinen Status als sichere Währung einbüßt. Die Kämpfe in Europa und die Gefahr eines Über­grei­fens auf die NATO/EU-Länder veran­lassen Inves­toren, sich aus Europa zurückzuziehen. Die Schwä­chung der Rüstungs­in­dus­trie. Ein Teil der euro­päi­schen Rüstungs­in­dus­trie als Konkur­rent der Verei­nigten Staaten ist nun wegge­fallen. Zum Beispiel bei der Entwick­lung und Produk­tion von Kampfjets. Verwick­lung euro­päi­scher Länder in mili­tä­ri­sche Aktionen. In der ersten Phase könnten es Polen und die balti­schen Staaten sein (wie bei Waffen­lie­fe­rungen), dann werden Deutsch­land und andere Länder „ange­schlossen“.

Das Ergebnis wird sein, dass die euro­päi­schen Länder entin­dus­tria­li­siert und zerstört werden. Die EU hat ihre außen­po­li­ti­sche Unab­hän­gig­keit voll­ständig verloren und ist wirt­schaft­lich von den USA abhängig.

Es ist möglich, den Konflikt zu beenden, indem man die Ursa­chen und Bedin­gungen besei­tigt, die zu ihm geführt haben, d.h. indem man die Bemü­hungen Russ­lands, Europas und Chinas vereint, um der feind­li­chen Politik der USA und Groß­bri­tan­niens entgegenzuwirken.

Zum Glück gibt es verstehen immer mehr Menschen, dass der gegen­wär­tige konfron­ta­tive Kurs ihrer Regie­rungen den eigenen Ländern schadet. So wurde in Deutsch­land eine Peti­tion mit einem Appell an den Bundes­kanzler ins Leben gerufen, die Eska­la­tion der Waffen­lie­fe­rungen an die Ukraine zu stoppen zum 01.03.2023 wurde sie von 716.235 Menschen unter­zeichnet. Nicht nur in Deutsch­land, sondern in der ganzen EU finden zuneh­mend Kund­ge­bungen gegen Waffen­lie­fe­rungen an Kiew und für die Norma­li­sie­rung der Bezie­hungen zu Russ­land statt. Die Teil­neh­mer­zahlen gehen in Hunderttausende.

Es ist an der Zeit, dass die euro­päi­schen Poli­tiker ihre Stimme erheben und eine eigen­stän­dige, USA-unab­hän­gige Politik verwirklichen!

Eine uner­war­tete Hilfe könnte ausge­rechnet aus den USA kommen: Denn in den USA erwächst auch die Kritik an dem krie­ge­ri­schen Kurs des demo­kra­ti­schen Präsi­denten Biden – vor allem aus dem konser­va­tiven Lager. Der 45. US-Präsi­dent Donald Trump erklärte am 09.10.2022 „die Notwen­dig­keit sofor­tiger Verhand­lungen mit Russ­land zur Been­di­gung des Konflikts in der Ukraine und beschul­digte die Regie­rung von Joe Biden, den Krieg zu schüren“. „Unser Land und unsere so genannte Führung haben Putin schi­ka­niert“, sagte Trump, was zu den Kämpfen geführt habe. Außerdem warnte Trump, dass der Konflikt in der Ukraine aufgrund des Vorge­hens der USA zu einem dritten Welt­krieg führen könnte.

Doch auch in den USA flutet der Protest die Straßen. Alleine am 19.02.2023 kamen tausende Menschen, darunter ehema­lige Spre­cher des Außen­mi­nis­te­riums, Poli­tiker, Jour­na­listen und Akti­visten zur Kund­ge­bung „Rage Against the War Machine“ in Washington und riefen zur Einheit gegen den Krieg auf.

Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass sich der Wahl­kampf zwischen den Demo­kraten und den Repu­bli­kaner bei den US-Präsi­dent­schafts­wahlen im Jahr 2024 weit­ge­hend um den Ukraine-Konflikt drehen wird. Sollte Trump gewinnen, könnte sich nochmal wieder­holen, was er schon in den vier Jahren seiner ersten Präsi­dent­schaft geschafft hat: Eine Amts­zeit ohne eine einzige US-Mili­tär­in­ter­ven­tion in der ganzen Welt.

Zum Autor:

Wiktor Medwedt­schuk (68) war bis zu seiner Vertrei­bung aus der Ukraine Parla­ments­ab­ge­ord­neter und Vorsit­zender der größten Oppo­si­ti­ons­partei in des Landes, Oppo­si­ti­ons­platt­form – Für das Leben (OPZH). Ein Jahr vor Ausbruch des Krieges war die Partei in Meinungs­um­fragen die stärkste poli­ti­sche Kraft in der Ukraine, sie lag 6 % vor Selen­skij Partei. Daraufhin wurde Medwet­chuck in einem konstru­ierten Prozess des Hoch­ver­rats ange­klagt, wider­recht­lich über sechs Monate unter Haus­ar­rest gehalten und immer wieder dazu gedrängt, das Land zu verlassen. Er blieb, ging mit Ausbruch des Krieges in den Unter­grund, wurde im Februar 2022 verhaftet und schließ­lich im Zuge eines Gefan­ge­nen­aus­tau­sches nach Russ­land überstellt.

