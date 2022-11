Laut russi­scher Kommer­sant soll dieses mutmaß­liche Kriegs­ver­bre­chen durch ein Video belegt sein.

Nach Angaben des russi­schen Vertei­di­gungs­mi­nis­te­riums soll die ukrai­ni­sche Armee „absicht­lich und metho­disch“ mehr als zehn unbe­weg­lich am Boden liegende, wehr­lose russi­sche Soldaten exeku­tiert haben.

Im Internet sind mitt­ler­weile mehrere Videos aufge­taucht, in denen russi­sche Kriegs­ge­fan­gene angeb­lich von Ange­hö­rigen der ukrai­ni­schen Armee erschossen werden – wie Kommer­sant berichtete.

Laut einer Tele­gram-Pres­se­mit­tei­lung des russi­schen Vertei­di­gungs­mi­nis­te­riums, sollen die Tötungen durch „direkte Kopf­schüsse“ erfolgt sein. Betont wurde außerdem, dass die auf dem Video fest­ge­hal­tenen Mord „nicht das erste und kein isoliertes mili­tä­ri­sche Verbre­chen“ der ukrai­ni­schen Streit­kräfte sein, was der Westen „nicht bemerkte“.

Around 10 surren­de­ring Russian soldiers were killed after one of them decided to start shoo­ting at the Ukrai­nian soldiers at the scene.

The Russian soldier feigning surrender clearly didn’t care at all about the lives of his fellow soldiers.pic.twitter.com/vQ2sJAuL9x

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2022