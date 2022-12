Wenn es in Europas Ländern, die von der seit Jahr­zehnten statt­fin­denden Massen­mi­gra­tion aus der dritten Welt betroffen sind, noch Gegenden gibt, in denen es „sich leben lässt“ wie früher und die mögli­cher­weise auch noch struktur-konser­vativ walten und agieren, dann sind es länd­liche Gebiete. Genau diesen sagen die Eliten an den poli­ti­schen Schalt­he­beln nun aber den Kampf an. Denn genau diese, zum Groß­teil noch mit Einhei­mi­schen besie­delten Gegenden sollen „bunt“ werden.

Migranten sollen aufs Land gesie­delt werden

In Groß­bri­tan­nien sollen die Massen an ille­galen Einwan­de­rern aus aller Herren Ländern nun ein spezi­elles Visum erhalten, das sie dazu verpflichtet, fünf Jahre lang in länd­li­chen Gebieten zu leben. Der Grund: So will man dem Aussterben und der Depo­pu­la­tion in diesen Gebieten, die von einer zuneh­mend alternden Bevöl­ke­rung bewohnt werden, begegnen.

Erst kürz­lich kündigte Robert Jenrick, der Minister für Einwan­de­rung, an, dass Klein­städte und länd­liche Gebiete aufge­for­dert werden könnten, mehr Menschen aufzu­nehmen, die den Ärmel­kanal in kleinen Booten über­queren, „solange die Zahlen so hoch sind“.

Anstatt also dafür zu sorgen, dass Einhei­mi­sche mehr Kinder und junge Menschen mehr Chancen bekommen, ein eigenes Leben zu beginnen, werden einfach Wirt­schafts­mi­granten aus kultur­fremden Ländern auf das Land gesie­delt – natür­lich ohne die lokalen Bevöl­ke­rungen in diese Vorhaben einzu­be­ziehen oder gar zu fragen.

Macron wagte ersten Vorstoß

Der fran­zö­si­sche Staats­prä­si­dent Emma­nuel Macron schlug bereits im September vor, im Rahmen einer Reform der Einwan­de­rungs- und Asyl­po­litik Migranten auf länd­liche Gebiete mit Bevöl­ke­rungs­rück­gang umzu­ver­teilen. Er sagte, dass die Frage zu Beginn des nächsten Jahres zur Abstim­mung gestellt wird und bezeich­nete die derzei­tigen Verfahren als „inef­fi­zient und unmenschlich“.

Laut Macron werden die Bedin­gungen für ihre Aufnahme in den länd­li­chen Gebieten weitaus besser sein als in den bereits stark bevöl­kerten Orten, in denen sich die großen wirt­schaft­li­chen und sozialen Probleme konzen­trieren. Er sagte, dass die Umsied­lung von Neuan­kömm­lingen in länd­liche Regionen ihre „Inte­gra­tion viel schneller und viel besser“ erleich­tern werde, insbe­son­dere für dieje­nigen, die bereits über berufs­be­zo­gene Fähig­keiten oder ein gewisses Maß an Sprach­kennt­nissen verfügten.

Die derzei­tige Praxis sei jedoch „absurd“, da sie darin bestehe, „die Frauen und Männer, die ankommen und sich im größten Elend befinden“, in den am stärksten unter­ent­wi­ckelten und über­las­teten Gebieten unterzubringen.

Die Fami­lien der Einwan­derer, die in der Regel mehr Kinder haben als euro­päi­sche Fami­lien, könnten die Tendenz zum „Bevöl­ke­rungs­schwund“ in den länd­li­chen Gebieten umkehren und verhin­dern, dass Schulen und Univer­si­täten wegen Schü­ler­man­gels geschlossen werden müssten.

EU will eben­falls Migranten in allen Dörfern

Kaum verwun­der­lich, propa­giert auch die Euro­päi­sche Union derlei Vorhaben. Im Rahmen der Initia­tive „Städte und Regionen für Inte­gra­tion“ hat der Ausschuss der Regionen (AdR) der EU im Jahr 2020 die Studie „Inte­gra­tion von Migranten in mitt­leren und kleinen Städten und in länd­li­chen Gebieten in Europa“ veröf­fent­licht, in der der Kontext und die Struk­turen unter­sucht werden, durch die Städte zuneh­mend zu Schlüs­sel­fi­guren für die „Inte­gra­tion“ von Migranten geworden sind.

Die Studie kommt, wenig über­ra­schend, zu dem Ergebnis, dass kleine Städte und Dörfer vom Zuzug der Migranten profi­tieren würden und diese wiederum vom Kontakt mit der lokalen Bevölkerung.

Überall im Westen: Ausster­bende einhei­mi­sche Bevöl­ke­rung wird einfach ersetzt

Was als Verschwö­rungs­theorie abgetan wurde, hat man somit schwarz auf weiß. Überall im Westen wird die über­al­terte Gesell­schaft durch Migranten aus der dritten Welt ersetzt – und das durch aktives Zutun der poli­ti­schen Entscheidungsträger.

Auch in Kanada zeichnet sich das selbe Bild ab. Auch dort werden die dünn besie­delten Gebiete auf dem Land mit Wirt­schafts­mi­granten aus Indien, China, den Phil­ip­pinen und Nigeria „aufge­füllt“. Die Gebur­ten­raten steigen kaum, die Bevöl­ke­rung wächst nur durch Zuwanderung.

