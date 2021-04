Von Dalma Jánosi (Rom)

Fran­cesco Giubilei ist ein italie­ni­scher Schrift­steller, Verleger und Univer­si­täts­pro­fessor, Präsi­dent von Nazione Futura und der konser­va­tiven Stif­tung Tattarella, Autor des Buches Preser­ving Nature.

- Warum ist der Umwelt­schutz ein wich­tiges Thema für die italie­ni­schen Konservativen?

- Es scheint oft, dass bestimmte Themen von der Linken oder der Rechten verein­nahmt werden, während jeder Bürger, unab­hängig von seiner poli­ti­schen Ideo­logie, eine Verant­wor­tung für die Umwelt trägt. Die große Frage der Bewah­rung der geschaf­fenen Welt sollte die wich­tigsten poli­ti­schen Akteure vereinen, nicht spalten. Die Realität ist jedoch, dass eine neue Art von libe­raler, globa­lis­ti­scher Linker die Linie von Greta Thun­berg oder der „Fridays for Future“-Bewegung einge­schlagen hat, die sich das Thema Umwelt­schutz aneignet und ihm einen ideo­lo­gi­schen Inhalt gibt. Wir sehen es als unsere Pflicht an, unsere Stimme zu erheben, wenn man versucht, Ideo­lo­gien hinter dem Umwelt­schutz zu verste­cken; wenn wir Bestre­bungen sehen wie die Leug­nung der Iden­tität und des Exis­tenz­rechts von Natio­nal­staaten oder die Verherr­li­chung einer multi­kul­tu­rellen Gesell­schaft. Ange­sichts dieser Phäno­mene ist es wichtig, eine Alter­na­tive anzu­bieten, die auf konser­va­tiven Werten basiert. Der grüne Konser­va­tismus, wie er genannt wird, nimmt sich den Schutz der geschaf­fenen Welt zu Herzen.

- Wie sollten wir uns den grünen Konser­va­tismus vorstellen?

- Es ruht auf drei zentralen Pfei­lern. Erstens, dass Umwelt­schutz lokal und nicht nur global erreicht werden kann. In Anleh­nung an die Lehren von Roger Scruton über kleine Gemein­schaften impli­ziert die Erhal­tung der Umwelt auch den Schutz der Iden­tität von Völkern. Zwei­tens berück­sich­tigt sie die Bedürf­nisse der Unter­nehmen unter Berück­sich­ti­gung der lokalen Gege­ben­heiten. Kein Gebiet sollte einer Form des Umwelt­schutzes unter­worfen werden, die den wirt­schaft­li­chen Inter­essen einer Region diame­tral entge­gen­steht. Drit­tens muss sie auch die Chancen und Bedürf­nisse benach­tei­ligter gesell­schaft­li­cher Gruppen berück­sich­tigen. Es stimmt, dass der Verkehr revo­lu­tio­niert werden muss, aber niemand kann von jemandem erwarten, dass er sein 20 Jahre altes Auto durch ein 50- oder 60-tausend Euro teures Elektro- oder Hybrid­auto ersetzt, wenn er nicht die finan­zi­ellen Mittel dazu hat. Es wäre unmög­lich, den begon­nenen Prozess in unserer Umwelt rück­gängig zu machen, indem man die Bedürf­nisse der einzelnen Bürger und Gemeinden völlig ignoriert.

- Ist ein globaler oder lokaler Ansatz für den Umwelt­schutz effektiver?

- Beides ist nötig, denn die Krise ist global. Aber eine supra­na­tio­nale Welt­or­ga­ni­sa­tion, die ausschließ­lich von außen gesteuert wird und den einzelnen Staaten ein Regel­werk aufer­legt, wie es die Euro­päi­sche Union tut, ist nicht die Antwort. Italie­ni­sche Hersteller sind oft im Nach­teil. Tune­si­sche Orangen und Olivenöl stehen in italie­ni­schen Regalen, während italie­ni­sche Orangen und Oliven auf den Feldern verderben, weil es mehr kostet, sie zu ernten und zu verkaufen. Wir reden oft über globale Pläne, die keine wirk­li­chen Lösungen auf lokaler Ebene sind. In einer chao­ti­schen Stadt wie Rom würde es einen großen Unter­schied machen, den öffent­li­chen Nahver­kehr effi­zi­enter zu gestalten, die Müll­ent­sor­gung zu lösen und den öffent­li­chen Raum sauber zu halten.

- Welche Werte liegen der Ökologie der konser­va­tiven Welt zugrunde?

- Die Werte der klas­si­schen italie­ni­schen und euro­päi­schen Denker, die sich im Laufe der Jahr­hun­derte in ihren Werken mit der Natur ausein­an­der­ge­setzt haben. Wir finden sie in der Antike in Vergils Buco­lica, wo die Natur im Mittel­punkt steht. Oder auch in der antiken römi­schen Reli­gi­ons­welt, die dem Natur­kult beson­dere Aufmerk­sam­keit schenkte, Flüsse und Bäche mit einer Seele ausstat­tete und Wälder als heilige Orte betrach­tete. Das christ­liche Werte­system, die von Gott geschaf­fene Welt, ist der Ausgangs­punkt, in dessen Zentrum der Mensch steht. Dies steht im Gegen­satz zu der von Greta Thun­berg vertre­tenen Linie, die auf der Ideo­logie des Neo-Malthu­sia­nismus beruht. Thomas Malthus sah den Menschen als Feind der Natur, als Parasit, und glaubte, dass die Kontrolle des Bevöl­ke­rungs­wachs­tums die Welt retten würde.

- Was ist die wirk­liche Lösung?

- Der Wahr­heit am nächsten kommt die Fami­li­en­po­litik, die die unga­ri­sche Regie­rung seit Jahren betreibt, in einem ehrgei­zigen Versuch, die Gebur­ten­rate zu erhöhen. Die Regie­rungen in ganz Europa müssen auch drin­gend darauf hinar­beiten, Anreize für das Bevöl­ke­rungs­wachstum zu schaffen. Italien leidet seit Jahren unter einem drama­ti­schen Bevölkerungsrückgang.

- Wie kann dieser Prozess rück­gängig gemacht werden?

- Es würde eine Wieder­ent­de­ckung der christ­li­chen Werte erfor­dern. In der Genesis defi­niert die Bibel den Menschen als Teil der Natur. Die geschaf­fene Welt, das Chris­tentum, ist das Herz­stück der Werte der konser­va­tiven Welt. Im Laufe ihrer zwei­tau­send­jäh­rigen Geschichte hat die Kirche die Mensch­heit mit vielen Lehren geführt. Papst Johannes Paul II., der emeri­tierte Papst Bene­dikt XVI. und Papst Fran­ziskus haben wert­volle Enzy­kliken und apos­to­li­sche Exhor­ta­tionen erlassen. Das Problem ist, dass diese Lehren weniger bekannt sind und es keine welt­weiten, laut­starken Bewe­gungen wie die von Thun­berg gibt, um sie zu propagieren.

- Was sind die mögli­chen Folgen des Bevölkerungsrückgangs?

- Eine alternde Bevöl­ke­rung stellt eine enorme Belas­tung für die arbei­tende Bevöl­ke­rung dar, nicht nur um Renten­bei­träge zu gene­rieren, sondern auch um das Gesund­heits­system aufrecht­zu­er­halten. Um die Älteren zu versorgen und den Zusam­men­bruch der sozialen Siche­rungs­sys­teme zu vermeiden, versucht Europa, die nicht gebo­renen Genera­tionen durch Einwan­derer zu ersetzen. Dies ist eine fehl­ge­lei­tete Lösung, da wir die kultu­rellen und sozialen Probleme sehen, die unkon­trol­lierte Einwan­de­rung schafft. Die einzige Lösung besteht darin, die Bevöl­ke­rung der Länder zu erhöhen.

Quelle: Magyar Nemzet