Erneut erreicht uns ein Video unserer Part­ner­seite „Radio Genoa“ aus der Multi-Kulti-Hölle Italien. Dort dreht ein Moslem (offenbar aus Nord­afrika) am hellichten Tag durch und atta­ckiert eine Kirche in der Stadt Turin. Immer wieder versucht der Migrant mit einem Stein die Eingangs­türe aufzu­bre­chen. Passanten filmen die Szenerie, doch niemand fühlt sich verpflichtet, einzu­schreiten und die Kirchen­schän­dung zu unter­binden. Auch die Polizei ist weit und breit nicht zu sehen:

Muslim immi­grant attacks a church in the heart of Turin, Italy. This has become a regular thing across Western Europe.

They aren’t compa­tible with Western culture, values and way of life. pic.twitter.com/3p4Qw01dsV

— iamy­e­sy­oua­reno (@iamyesyouareno) August 18, 2023