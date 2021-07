Einen Artikel einer Zeitung 1 zu 1 wieder­zu­geben ist (abge­sehen von recht­li­chen Über­le­gungen) nicht Usus bei uns. Jedoch im konkretem Fall riskieren wir allfäl­lige Urheber-Kompli­ka­tionen. Wir haben nämlich keine andere Möglich­keit um schier Unfass­bares unseren Lesern nahe zu bringen:



Kurze Einlei­tung:

Die Bestie von Würz­burg entblö­dete sich nicht, als „Entschul­di­gung“ für die Mord­an­schläge sich als Opfer von „Rechten“ darzu­stellen. Gut, das kann er. Erschüt­ternd jedoch, dass die WELT in einem Artikel die Argu­men­ta­tion dieses Verbre­chers dahin­ge­hend „würdigt“, um die Leser in die rich­tige Rich­tung zu „framen“.

Hier der unge­kürzte Artikel in der WELT im vollem Wort­laut. Auch ein von WELT gebrachtes Bild dieser Unver­fro­ren­heit wollen wir als Story­bild präsen­tieren, unge­achtet der Urhe­ber­rechte. Das Risiko ist uns der Anstand schuldig.

Die Repor­tage in der WELT wird künf­tigen Histo­ri­kern, wenn es gilt, dieses weitere dunkle Kapitel unserer Geschichte aufzu­ar­beiten, als wert­volle Quelle dienen, wie man das Kunst­stück fertig bringt die Tat eines isla­mis­ti­schen Killers vermeint­li­chen „Rechten“ unter­zu­ju­beln. Ein erschüt­terndes Zeitdokument:

„Nach der Messer­at­tacke von Würz­burg werden immer mehr Details über den beschul­digten Soma­lier bekannt. Er lebte mehrere Jahre in Sachsen. In einem Video berichtet er 2018 von Hetz­jagden durch Neonazis und seinem Plan, den Osten zu verlassen.

‚Ermittler stehen bei der Aufar­bei­tung der Messer­at­tacke in Würz­burg noch vor vielen unge­klärten Fragen. Was sie aber sicher wissen: Seine ersten Jahre in Deutsch­land verbrachte der beschul­digte Soma­lier Abdi­rahman Jibril A. in Sachsen. Und nach Recher­chen von WELT erlebte er dort 2018 einen mutmaß­li­chen Über­griff durch Neonazis in Chem­nitz. Das geht aus einem Video hervor, das der Redak­tion vorliegt.

In dem Video der „Berliner Morgen­post“ aus dem Jahr 2018 sitzt A. auf einem grauen Sofa. Gemeinsam mit dem Afghanen Saifullah Z. lebt er zu diesem Zeit­punkt in einem elfge­schos­sigen Plat­tenbau. Z. hat Prel­lungen und Schnitt­wunden im Gesicht. Nur wenige Stunden zuvor, so berichtet er es, sei er in Chem­nitz zusam­men­ge­schlagen worden. „Ich habe sie nicht kommen sehen, plötz­lich lag ich auf dem Boden und hatte furcht­bare Angst‘, sagt der 20-jährige Afghane.

Sein Begleiter A., der mutmaß­liche Atten­täter aus Würz­burg, berichtet: Er selbst sei bei der Attacke auf seinen Freund dabei gewesen. Beide seien auf der Straße im Chem­nitzer Stadt­teil Markers­dorf gelaufen. In der Nähe einer Tank­stelle sollen sechs Personen auf sie zuge­kommen sein. Alle waren schwarz gekleidet und groß, berichtet A.. Er sagt, Rechte würden in Chem­nitz Hetz­jagd auf Flücht­linge machen. Er sei schnell gerannt, deshalb sei ihm im Gegen­satz zu seinem Freund nichts passiert.

WELT hat die Authen­ti­zität des Videos über­prüft. Iden­ti­täts­pa­piere, die bei den Aufnahmen 2018 gemacht wurden, belegen, dass es sich um Abdi­rahman Jibril A. handelt. Sein Anwalt, Hans-Jochen Schre­pfer, bestä­tigte die Iden­tität auf Nach­frage. Auch Sicher­heits­be­hörden haben mitt­ler­weile Kenntnis von dem Video. Sie gehen nach WELT-Infor­ma­tionen davon aus, dass der Mann im Video Abdi­rahman Jibril A. ist.

Kurz, bevor das Video aufge­nommen wurde, hatte in der Chem­nitzer Innen­stadt eine Demons­tra­tion von AfD, Pegida und dem rechts­ex­tremen Verein Pro Chem­nitz statt­ge­funden. Die säch­si­sche Polizei bestä­tigte die Attacke damals, sprach aber von vier vermummten Personen. Die Behörde ermit­telte wegen gefähr­li­cher Körperverletzung.

Das Video ging damals viral. Hundert­tau­sende hatten es ange­klickt. In den sozialen Medien diente die Schil­de­rung der beiden als Beleg dafür, wie rechts­ex­trem Chem­nitz ist. Die Stim­mung hatte sich im Sommer 2018 hoch­ge­schau­kelt, nachdem in Chem­nitz ein 35-jähriger Deut­scher mit einem Messer ersto­chen worden war. Tatver­dächtig waren drei Asylbewerber.

Rechts­ex­treme hatten immer wieder Demons­tra­tionen ange­meldet, bei denen von Teil­neh­mern unter anderem der Hitler­gruß gezeigt worden war. In der Folge gab es eine bundes­weite Debatte, ob es in Chem­nitz Hetz­jagden auf Menschen gab. Während Berichte von Augen­zeugen und Videos in den sozialen Medien diesen Schluss nahe­legten, bestritt der dama­lige Verfas­sungs­schutz-Chef Hans-Georg Maaßen dies.

Im Gespräch mit der „Morgen­post“ sagte auch A.: „Die Männer haben uns gejagt.“ In Chem­nitz sei das kein Einzel­fall. Er habe jeden Tag Angst und gehe nicht allein auf die Straße. „Ich will doch nur arbeiten, egal was, ich habe eine rich­tige Aufent­halts­er­laubnis“, sagt A..

Wie WELT am Montag berich­tete, war A. selbst bereits Monate nach seiner Einreise nach Deutsch­land ins Visier von Behörden geraten: Die Staats­an­walt­schaft Chem­nitz ermit­telte Ende 2015 wegen gefähr­li­cher Körper­ver­let­zung gegen ihn. Das Verfahren wurde 2017 eingestellt.“

So weit, so schlecht. Gut möglich, dass sich vor diesem Hinter­grund ein Stab von Psycho­logen um das Wohl­ergehen dieses „Schutz­su­chenden“ kümmern und die Schuld nach seinem „Fehl­ver­halten“ uns unter­ju­beln wird. In diesem „bunten“ Toll­haus ist mitt­ler­weile alles möglich.