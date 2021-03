Die Corona-Regime in Europa gehen mit immer größerer Härte und Unnach­gie­big­keit gegen fried­liche Anti-Corona-Maßnahmen-Demons­tranten vor. An die Spitze trieb es (vorerst) die Polizei in den Nieder­landen. Bei Protesten gegen die Corona-Politik der Regie­rung am vergan­genen Wochen­ende wurde mit schier unglaub­li­cher Bruta­lität gegen die Menschen vorgegangen.

Schlag­stöcke, Pfer­de­staffel und Kampfhunde

In Den Haag ging die Polizei mit einer Hundert­schaft an Beamten in Kampf­montur gegen die fried­li­chen Demons­tranten vor. Dabei wurde rohe und blinde Gewalt gegen diese einge­setzt. Videos zeigen, wie Poli­zisten auf Demons­tranten wie wild einprü­geln, bis diese blutend und bewusstlos auf dem Boden liegen bleiben. Mit einer eigenen Reiter­staffel wird ohne Rück­sicht in die Menschen­menge geritten.

Ein beson­ders schlimmes Video zeigt die Attacke mehrere Poli­zisten auf einen Mann, der minu­ten­lang mit Schlag­stö­cken und einem Kampf­hund (!) der Polizei trak­tiert wird. Der Hund will sogar von dem am Boden liegenden und blut­über­strömten Mann ablassen, während die „Geset­zes­hüter“ immer noch auf ihn einschlagen:

Eine ähnliche Szene zeigt das gleiche Vorgehen. Ein Poli­zist prügelt wie von Sinnen auf einen am Boden liegenden Mann ein:

Zivil­po­li­zisten stoßen Frau vor Auto

Erschre­ckend auch Videos von Poli­zei­trans­por­tern, aus denen Schlä­ger­trupps in Zivil­klei­dung (soge­nannte „Romeos“) stürmen und die Menschen mit Schlag­stö­cken regel­recht jagen. Bei dieser Verfol­gungs­jagd wird sogar eine Frau vor einen nahenden Poli­zei­trans­porter gestoßen und von diesem umge­fahren (!), doch sehen sie selbst: