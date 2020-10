In Chile spielen sich derzeit unfass­bare Szenen ab. In der Haupt­stadt Sant­iago und auch in anderen Städten werden Kirchen reihein­weise Opfer von Vanda­lismus, blinder Gewalt und Zerstö­rungswut durch Links­ra­di­kale. Die Unruhen finden im Zuge eines Refe­ren­dums statt, bei welchem darüber abge­stimmt wird, ob die Verfas­sung aus der Zeit der Pino­chet-Ära ersetzt werden soll. Und auch der Jahrestag der linken Massen­pro­teste gegen die Regie­rung (einer versuchten Revo­lu­tion) wird begangen, bei dem sich der Zorn des linken Mobs erneut an den Gottes­häu­sern entlädt. Auf Videos ist zu sehen, wie Links­ra­di­kale Kirchen stürmen, Gottes­sta­tuen umwerfen, Altäre schänden und die heiligen Hallen sogar anzünden:

Another temple in Chile dese­crated by luci­fe­rians comu­nists: La asun­cion catholic church @TaylorRMarshall pic.twitter.com/0YTbXYdyTF — Pedro Zambrano (@ConnyJusticia) October 19, 2020

So fiel der Turm der Kirche La Asun­ción in Sant­iago (der ältesten Kirche der Stadt) unter tosendem Applaus der Randa­lierer bereits den Flammen zum Opfer:

Don’t hold your breath for American media coverage. Here they’re topp­ling the parish church of La Asun­ción in Sant­iago. Source t.co/6Y5Te6Lm7o pic.twitter.com/X8qGUanY1g — Gladden Pappin (@gjpappin) October 19, 2020

Auch die Kirche San Fran­cisco de Borja wurde gestürmt.