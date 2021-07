Die Jugend­be­we­gung HVIM (Hatvan­négy Vármegye, „64 Burg­ko­mi­tate“) hielt auf der Budaer Seite der Szabadság-Brücke eine Gegen­de­mons­tra­tion zu „Buda­pest Pride“ ab. Der Demons­tra­tion ging eine Peti­tion von Dr. Tamás Gaudi-Nagy, dem Leiter des Natio­nalen Rechts­schutz­dienstes, voraus, in der ein Verbot des „Buda­pest Pride“ ‑Aufmar­sches im Rahmen des kürz­lich verab­schie­deten „Pädo­phi­len­ge­setzes“ gefor­dert wurde.

Dorka Kónya sprach auf der patrio­ti­schen Veran­stal­tung der HVIM auf dem Buda­pester Fővám-Platz. In ihrer Rede vermit­telte sie eine starke Werte­bot­schaft und wies auf die dege­ne­rierte Welt hin, in der wir leben.

(Tran­skript und Über­set­zung des Videos, erstellt von UNSER MITTELEUROPA:)

Über die Medien versu­chen sie, uns alle zu indok­tri­nieren, dass wir jeden akzep­tieren, dass wir alle Minder­heiten akzep­tieren. Selbst wenn wir von auslän­di­schen Besu­chern anderer Natio­na­li­täten und Kulturen geschlagen, bespuckt oder ausge­raubt werden, sollten wir alle unsere Mitmen­schen akzep­tieren, die gene­tisch defekt aussehen, eine selt­same Veran­la­gung haben und ein ekel­haftes Verhalten gegen­über ihrem Land an den Tag legen; wenn wir das nicht tun, sind wir, wie sie sagen, böse Menschen, die in der letzten rassis­ti­schen Nazi­zeit stecken. Viel­leicht sind viele Menschen in der Lage, so zu tun, als gäbe es dieses ganze Problem nicht. Sie äußern ihre Meinung nicht und verschließen ihre Augen und Ohren, so dass sie das ganze Phänomen fast aus ihrer eigenen kleinen Welt ausschließen. Aber wenn eine Person, die ihnen nahe steht, in ihrer eigenen Familie, in ihrem eigenen Freun­des­kreis auftaucht, dann ist es nicht so einfach. Lobbisten sagen oft, dass Homo­se­xua­lität nicht aus der Mode kommt, nicht verbreitet werden kann, sondern von innen kommt. Ich weiß nur, dass in den USA die Alters­gruppe der 16- bis 17-Jährigen, die in der Schule seit ihrem ersten Schul­jahr Sensi­bi­li­täts­trai­ning erhalten haben, dass ein beträcht­li­cher Teil dieser Kinder heute nicht erkennen kann, ob sie ein Mädchen oder ein Junge sind. Erzählen Sie mir also nicht, dass dies ein Zufall ist und dass ein Kind, das in einer normalen Gemein­schaft aufwächst, im 21. Jahr­hun­dert Schwie­rig­keiten haben kann, über­haupt fest­zu­stellen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Dies ohne eine Tele­no­vela, in der wir uns als Clowns darstellen und uns auf den Straßen von Buda­pest wie Dege­ne­rierte benehmen. Dies wäre nämlich die Zukunft der Haupt­stadt und vieler Städte des Landes, für das unsere Vorfahren ihr Leben gegeben haben, des Landes, das eine tausend­jäh­rige Geschichte hat, des Landes, das die tata­ri­schen und türki­schen Einfälle und zwei Welt­kriege über­standen hat, das Trianon und dann die russi­sche Besat­zung über­standen hat und nun in der Gegen­wart ange­kommen ist, wo eine Bande von Menschen mit gene­ti­schen Defekten, die die körper­liche Norma­lität leugnet und an psychi­schen Krank­heiten leiden, versucht, die Macht zu übernehmen.

Wir sind an einem Punkt ange­langt, an dem unsere kultu­relle und reli­giöse Iden­tität fast voll­ständig mit Füßen getreten wird, und jetzt wird unsere geschlecht­liche und natio­nale Iden­tität zerstört, aber es sind unsere Kinder und Enkel­kinder, die darunter leiden werden. Wenn Kinder­gar­ten­kinder in der Öffent­lich­keit nicht sagen dürfen, dass sie Mama und Papa haben, oder wenn man dem kleinen Mädchen keine Puppe und dem kleinen Jungen kein Auto mhr schenken kann, damit sie damit spielen, was in den skan­di­na­vi­schen Ländern bereits geschehen ist, dann werden sie mit geschlos­senen Augen sehen, dass es kein Zurück mehr gibt. Und wenn Sie nicht wollen, dass man Ihnen Ihr Kind wegnimmt, müssen Sie mit uns koope­rieren, und deshalb müssen wir jetzt kämpfen und dürfen uns nicht vor unserer Verant­wor­tung drücken, denn es gibt noch Hoff­nung. Sie können uns in den Medien nieder­ma­chen, sie können uns straf­recht­lich verfolgen oder uns bedrohen, aber sie können uns nicht von der Straße wegbringen, denn wir werden immer genau dort sein, wo wir sein müssen, und wir werden immer für die Norma­lität eintreten. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir etwas haben, wofür es sich lohnt, gegen die andere Seite zu kämpfen.

(Ende des Transkripts)

Quelle: hvim.hu

Junge TikToker schließen sich gegen libe­rale Inhalte zusammen und zeigen ihre Werte

Von Péter Walter Pál

Es ist nicht die erste christ­lich-rechte Mani­fes­ta­tion auf der meist jungen sozialen Platt­form, denn vor einigen Monaten wurde ein gemein­sames Projekt namens „Chris­tian Resis­tance“ von Péter Walter Pál und seinem Team ins Leben gerufen.

Die Mani­fes­ta­tionen des unga­ri­schen Pride-Monats haben in den wert­kon­ser­va­tiven, die Norma­lität vertei­di­genden Commu­nities für viel Empö­rung gesorgt. Dies war auch bei den rechts­ge­rich­teten TikTo­kern der Fall, die mit der Präsen­ta­tion einer Alter­na­tive reagierten. Wenn man die Ideo­logie kennt, die von den meisten sozialen Platt­formen vertreten wird, weiß man, dass es nur sehr wenige Möglich­keiten für national ausge­rich­tete Inhalte gibt, die rechte Werte unter­stützen, aber wie der Sieben­bürger Ungar Albert Wass schrieb: „Gemeinsam sind wir stark, getrennt sind wir schwach“

„Vergeb­lich versu­chen sie, uns zum Schweigen zu bringen, wir haben die Pflicht, unsere Meinungen und Posi­tionen auf jede erdenk­liche Weise zu kommu­ni­zieren, vor allem an die jüngere Genera­tion! Durch die Orga­ni­sa­tion dieser gemein­samen Projekte wollen wir zeigen, dass es tatsäch­lich Soli­da­rität unter Gleich­ge­sinnten gibt und dass nicht alle jungen Menschen von Regen­bo­gen­or­ga­ni­sa­tionen und Traum­ge­mein­schaften mani­pu­liert werden können. Wir werden auf dem Boden der Realität bleiben, auf dem rechten!“ – so Projekt­orga­ni­sator Peter Walter Pál.