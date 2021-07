Von Rainer Ackermann

Die Strecke der Klein­bahn der Csömödér-Forst­ge­sell­schaft wurde jetzt bis Kistol­mács erweitert.

Damit können sich Touristen unweit der unga­risch-slowe­ni­schen Grenze auf nunmehr 32 km zwischen Lenti und Kistol­mács an der typi­schen Zalaer Land­schaft erfreuen. Die Stre­cken­füh­rung ist ein idealer Ausgangs­punkt für Wander- und Radtouren, zum Arbo­retum Budafa­puszta oder für ein Pick­nick an einem der zwischen Wäldern versteckten Seen der Gegend. Gezogen wird die Klein­bahn von einer Dampflok, die 2019 nach einer Rund­erneue­rung in Dienst gestellt wurde.

