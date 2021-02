Die 1938 gegrün­dete Magyar Nemzet (dt. „Unga­ri­sche Nation“) ist die größte Tages­zei­tung Ungarns und steht der Regie­rung von Viktor Orbán nahe. Die 1938 gegrün­dete Magyar Nemzet (dt. „Unga­ri­sche Nation“) ist die größte Tages­zei­tung Ungarns und steht der Regie­rung von Viktor Orbán nahe.

Zalán Bognár: Leider ist dieses histo­ri­sche Trauma unserer Nation immer noch nicht in den Geschichts­bü­chern zu finden.

„Müsste man die Depor­ta­tion der unga­ri­schen Zivil­be­völ­ke­rung unter dem Gesichts­punkt ihrer Folgen charak­te­ri­sieren, könnte man sie nur so nennen: Depor­ta­tion zur Zwangs­ar­beit, die zu einem Massen­sterben führte“ – so der Histo­riker Zalán Bognár, Vorsit­zender der Inter­na­tio­nalen Gesell­schaft der Gulag- und GUPVI-Forscher. Er erzählt uns von der morgen begin­nenden Konfe­renz, die von diesem Verein orga­ni­siert wird, von der retro­spek­tiven Reha­bi­li­tie­rung des Kommu­nismus im 21. Jahr­hun­dert und vom infor­ma­tiven Beitrag der sieben­hun­dert­tau­send kürz­lich digi­ta­li­sierten Akten.

– Sie beschäf­tigen sich seit dreißig Jahren mit der Geschichte der Menschen, die in den Gulag und die GUPVI-Lager depor­tiert wurden. Ist es nicht schmerz­haft, sich mit einem solchen Thema zu beschäf­tigen und ein Leben lang Zeuge dieser unzäh­ligen mensch­li­chen Tragö­dien zu sein?

– Es ist zwar etwas ganz anderes, an einem Thema zu arbeiten, dessen Auswir­kungen noch spürbar sind, an einer Epoche, die in uns noch lebendig ist – wenn auch für viele nur auf der Ebene des kollek­tiven Unbe­wussten. Denn für viele von uns, für die Hälfte oder zumin­dest ein Drittel unseres Volkes – und ich gehöre dazu – berührt dieses Thema auch unsere persön­liche Geschichte: Auch mein Groß­vater gehörte zu den unschul­digen, nie von einem Gericht verur­teilten Depor­tierten, die in Buda­pest unter dem Vorwand der Iden­ti­täts­fest­stel­lung zusam­men­ge­trieben wurden. Er war, Gott sei Dank, einer von denen, die es geschafft haben, zurück­zu­kehren, obwohl er bei seiner Rück­kehr nur noch 38 Kilo wog, und leider kurz darauf gestorben ist, so dass ich keine Gele­gen­heit mehr hatte, ihn kennen­zu­lernen. In meinen Univer­si­täts­kursen und bei meinen Vorträgen in der Provinz habe ich das Gefühl, dass unsere Gesell­schaft ein großes Bedürfnis hat, diesen Teil unserer Geschichte voller Leid zu klären, der lange verborgen und zum Vergessen verur­teilt war.

– Sind die Tabus gewi­chen? Fangen die Opfer an zu reden?

– Immer mehr von ihnen wenden sich an mich oder an unseren Verein, die Inter­na­tio­nale Gesell­schaft der Gulag- und GUPVI-Forscher, mit der Bitte, ihnen bei der Nach­for­schung über das Schicksal eines Verwandten oder engen Freundes, der Groß­el­tern oder Urgroß­el­tern, über den Ort ihres Todes oder nach anderen Infor­ma­tionen zu helfen, die noch über den einen oder anderen ihrer Vorfahren gefunden werden können, der unter den depor­tierten Zivi­listen war oder in Kriegs­ge­fan­gen­schaft geriet. Ich habe viele, viele Dank­sa­gungen dafür erhalten, dass ich diesem Thema Bücher gewidmet habe, von denje­nigen, denen diese Bücher den Eindruck vermit­telten, dass endlich jemand die Geschichte ihres Vaters, ihrer Mutter, ihrer Groß­el­tern oder Urgroß­el­tern der Welt erzählt, dass das Schicksal eines geliebten Menschen, der als unschul­diger Zivi­list zur Zwangs­ar­beit depor­tiert wurde, nicht im Dunkel des Verges­sens versinkt. Und diese persön­li­chen Begeg­nungen sind eine große Quelle der Moti­va­tion für mich, meine Forschung fortzusetzen.

– Gibt es das eine oder andere Schicksal, das Sie beson­ders bewegt hätte?

– Es gibt mehrere, die sich tief in mein Gedächtnis einge­graben haben. Zum Beispiel die Geschichte einer Familie, die in einem Weiler in Klein-Kuma­nien (Kiskunság) lebte. Betrun­kene sowje­ti­sche Soldaten kamen in ihren Weiler und verlangten Frauen. Die Familie hatte fünf Töchter, zwischen 8 und 21 Jahren alt.

Einer der Soldaten verge­wal­tigte eines der Mädchen, namens Julia, die 19 Jahre alt war, vor den Augen der ganzen Familie. Einer der Brüder des Mädchens verlor jegliche Selbst­be­herr­schung und tötete den Soldaten mit der Waffe, die letz­terer hatte herum­liegen lassen, woraufhin die beiden anderen Soldaten die Flucht ergriffen. Das verge­wal­tigte Mädchen und ihr Bruder wurden zu Tode gefol­tert, die Eltern als Anführer einer „terro­ris­ti­schen Bande“ zum Tode verur­teilt, während alle anderen Fami­li­en­mit­glieder, die älter als 12 Jahre waren, sowie der eben­falls anwe­sende Ehemann der ältesten Tochter zu 15 bis 25 Jahren Zwangs­ar­beit verur­teilt wurden.

Die kleine Erzsébet, damals acht Jahre alt, wuchs als Waise auf; erst 11 Jahre später, 1956, wurde sie mit ihren drei über­le­benden Schwes­tern wieder vereint.

– Seit mehr oder weniger 30 Jahren ist es erlaubt, der Depor­tierten zu gedenken. Inwie­weit hat sich Ihrer Meinung nach die unga­ri­sche Gesell­schaft seit dem Regime­wechsel mit diesem Thema vertraut gemacht?

– Während der kommu­nis­ti­schen Ära war es leider unmög­lich, darüber zu spre­chen – ein Verbot, dessen Auswir­kungen auch heute noch sehr spürbar sind, da ganze Genera­tionen in Unkenntnis dieser histo­ri­schen Fakten aufge­wachsen sind. Das Verschweigen histo­ri­scher Tatsa­chen und die Anhäu­fung von glatten Lügen über 45 Jahre hinweg haben einem großen Teil der Bevöl­ke­rung ein verzerrtes und verfälschtes Welt­bild vermit­telt, das nur sehr schwer zu beheben ist. So sagte István Örkény – der selbst im Rahmen des Arbeits­dienstes die sowje­ti­schen Gefan­ge­nen­lager durch­laufen hatte – 1956 auf Radio Kossuth selbst­kri­tisch: „Wir haben nachts gelogen, wir haben tags­über gelogen, wir haben auf jeder denk­baren Frequenz gelogen.“ Auf dieses Geständnis hin wurde ihm außerdem ein fünf­jäh­riges Publi­ka­ti­ons­verbot auferlegt.

Leider fehlt dieses histo­ri­sche Trauma unserer Nation immer noch in den Geschichts­bü­chern: Entweder igno­rieren sie es völlig oder sie widmen seiner Aner­ken­nung einen einzigen Satz – aber selbst dann entspricht ihre Darstel­lung nicht immer der histo­ri­schen Tatsache.

Und natür­lich sind Marxisten nie damit zufrieden, auf die Unmensch­lich­keit von Regimen hinzu­weisen, die auf Marx’ Prin­zi­pien basieren.

– Was halten Sie von der Tatsache, dass im Westen der Kommu­nismus reha­bi­li­tiert wird? Deutsch­land weihte kürz­lich Statuen von Marx und Lenin ein.

– Die Haupt­ur­sache dafür sehe ich in der bereits erwähnten Tatsache, dass der gesamte kommu­nis­ti­sche Block wie Ungarn 45 Jahre lang die Forma­tie­rung von Gewissen, Lüge, Geschichts­fäl­schung, Verdun­ke­lung und Gehirn­wä­sche prak­ti­ziert hat. Hinzu kommt, dass der Regime­wechsel für viele eine Art Senkung des Lebens­stan­dards bedeu­tete, eine Welt, die zutiefst unsi­cher geworden war – vergli­chen mit dem stagnie­renden Gewässer der pater­na­lis­ti­schen Regime der kommu­nis­ti­schen Ära. Das lässt sie nost­al­gisch auf die kommu­nis­ti­sche Ära zurück­bli­cken, die zwar ihre Frei­heiten stark einschränkte, ihnen aber Sicher­heit und eine gewisse Gleich­heit gab – auch wenn es eine Gleich­heit in Armut war. Vergessen wir nicht, dass die meisten kommu­nis­ti­schen Dikta­turen schon vor dem Regime­wechsel zu schwä­cheln begannen. Wären sie nach Stalins Tod von einer revo­lu­tio­nären Welle hinweg­ge­fegt worden, hätten die Menschen die Unmensch­lich­keit des Regimes und seine Schre­cken nicht vergessen und würden keine Nost­algie für den Kommu­nismus empfinden.

Neben dem Mangel an Wissen gibt es einen weiteren wich­tigen Faktor, der die Menschen nach links drängt: die Raub­gier der multi­na­tio­nalen Konzerne, gegen die die Regie­rungen entweder nicht willens oder nicht in der Lage sind, im Inter­esse ihrer Bürger zu handeln.

Deshalb wenden sie sich einer utopi­schen Welt­an­schauung zu, die sie im Marxismus-Leni­nismus zu finden glauben, obwohl die Welt­ge­schichte den unbe­streit­baren Beweis gelie­fert hat, dass auf den Grund­lagen des Marxismus-Leni­nismus kein humanes Regime geschaffen werden kann.

– Im Früh­jahr 2021 plant das Unga­ri­sche Natio­nal­ar­chiv, die Daten­bank mit fast sieben­hun­dert­tau­send Namen, an der Sie seit zwei Jahren gear­beitet haben, online zu stellen. Was bedeutet dieses Ereignis aus Sicht der Forschung?

– Es ist ein Projekt, das uns immense Möglich­keiten eröffnet, denn auf jeder dieser fast sieben­hun­dert­tau­send Einzel­karten befinden sich 18 Fragen, teil­weise mit drei Unter­fragen, sowie weitere Infor­ma­tionen, wie zum Beispiel die Nummer des Lagers, in dem die Karte ausge­füllt wurde. Das bedeutet, dass sich mehr als 13,5 Millionen Daten auf diesen Karten befinden! Außerdem wurde fest­ge­stellt, dass dieser Fonds nicht nur Karten enthält, die ursprüng­lich in GUPVI-Lagern (Gene­ral­di­rek­tion der Kriegs­ge­fan­genen und Inter­nierten) ausge­füllt wurden, sondern auch solche aus Gulag-Lagern (Gene­ral­di­rek­tion der Umer­zie­hungs­lager). Es muss jedoch hinzu­ge­fügt werden, dass diese etwa sieben­hun­dert­tau­send Karten nur die Namen derje­nigen enthalten, die, nachdem sie die Reise über­lebt hatten, das eine oder andere Lager in der Sowjet­union erreichten.

Ande­rer­seits sind die Namen von etwa zwei­hun­dert­tau­send Depor­tierten, die später von den Lagern im Karpa­ten­be­cken, in Mittel- oder Südost­eu­ropa befreit wurden, nicht enthalten, ebenso wenig wie die der 100 bis 120-tausend Depor­tierten, die in den letzt­ge­nannten Lagern oder während des Bahn­trans­ports starben.

Aber in den Karten fehlen zum einen auch viele Namen von Depor­tierten, die tatsäch­lich in den sowje­ti­schen Lagern ange­kommen sind, und zum anderen kann es vorkommen, dass dieselbe Person auf mehreren Karten erscheint.

– Der Titel Ihres Vortrags lautet: Gemein­schaft und Indi­vi­duum im Kontext der Depor­ta­tionen in die Sowjet­union. Beab­sich­tigen Sie, sich auf einzelne biogra­fi­sche Hinter­gründe zu konzen­trieren? Beim Durch­sehen der Themen­liste sehe ich, dass in den Vorträgen vor allem über die regio­nale und lokale Forschung in den Provinzen berichtet werden soll.

– Nach einer Betrach­tung der unga­ri­schen Gesell­schaft als Ganzes geht es weiter zu klei­neren Gemein­schaften und sozialen Gruppen und schließ­lich zu Einzel­schick­salen. Der erste Abschnitt ist der außer­or­dent­li­chen Bedeu­tung der soge­nannten „Kriegs­ge­fan­ge­nen­frage“ in Ungarn und Sieben­bürgen in den Jahren nach dem Ende des Welt­krieges gewidmet. In diesem Abschnitt werden auch die Infor­ma­tionen behan­delt, die bisher durch die Unter­su­chung dieser Daten­bank mit fast sieben­hun­dert­tau­send Daten­sätzen gewonnen wurden. In insge­samt drei Vorträgen wird eine große Menge an Daten, viele rohe und komplexe Fakten, die noch unver­öf­fent­licht sind, über die gesamte unga­ri­sche Gesell­schaft präsen­tiert. In verschie­denen Vorträgen werden die Ergeb­nisse von Studien zum Schicksal von Regional- oder Kate­go­rien­gruppen vorge­stellt, die reich an neuen und inter­es­santen Erkennt­nissen sind: Vertie­fende Erhe­bungen auf der Ebene des Stadt­teils oder des Ballungs­raums, die natür­lich auch außer­ge­wöhn­liche und erstaun­liche Einzel­schick­sale offen­baren – Schick­sale, deren Kumu­la­tion letzt­lich Geschichte ausmacht. Es ist auch wichtig, sich daran zu erin­nern, dass der Unter­su­chungs­zeit­raum dieser Konfe­renz mit dem Jahr 1956 endet – aus verschie­denen Gründen, aber vor allem, weil 1956 eine neue Depor­ta­ti­ons­welle unga­ri­scher Bürger in die Sowjet­union stattfand.

– „Da die Kommu­nisten doku­men­ta­ri­sche Quellen verschwinden ließen, sind persön­liche Erin­ne­rungen wichtig. Dieser Bereich der Forschung steckt also noch in den Kinder­schuhen. Viele Fragen bleiben offen – wenn man bedenkt, dass, wenn man die Eltern und Verwandten der Depor­tierten mit einrechnet, mehr als vier Millionen Menschen von diesen Ereig­nissen betroffen sind.“ Das sind die Worte, die Sie in einem Inter­view mit Magyar Nemzet gesagt haben.

– Ja, gerade wegen der großen Zahl der Betrof­fenen in der heutigen Gesell­schaft wäre es von großer Bedeu­tung, endlich ein Gulag- und GUPVI-Doku­men­ta­tions- und Forschungs­in­stitut oder zumin­dest eine Forschungs­gruppe inner­halb eines bestehenden Insti­tuts zu schaffen, in dem die Forschung neben der Aufar­bei­tung dieser riesigen Daten­menge auch die noch vorhan­denen schrift­li­chen und audio­vi­su­ellen Quellen und die verfüg­baren Studien zum Thema sammelt; Ein solches Zentrum würde auch als öffent­liche Verwal­tung fungieren, die für die Ausstel­lung von Beschei­ni­gungen über Depor­ta­tionen in die Sowjet­union zuständig ist.

– Es ist also nicht einfach, den von der sowje­ti­schen Büro­kratie produ­zierten Papier­kram zu durchforsten.

– Die Mitar­beiter des Unga­ri­schen Natio­nal­ar­chivs haben eine kolos­sale Arbeit geleistet, aber das meiste steht noch aus: Es gibt unzäh­lige Formu­lie­rungs­fehler und Infor­ma­ti­ons­lü­cken. Man muss sich die Situa­tion vorstellen, in der ein Sekretär usbe­ki­scher, letti­scher, kasa­chi­scher oder anderer Herkunft die Infor­ma­tionen, die ihm münd­lich auf Unga­risch mitge­teilt werden, auf Russisch aufschreiben muss. Die Fälle, in denen sie sich verhört, falsch geschrieben oder über­setzt haben, sind Legion, und die meisten dieser Fälle können nicht von Algo­rithmen erkannt werden, sondern machen den Einsatz mensch­li­cher Mittel erfor­der­lich. Darüber hinaus wäre es notwendig, diese Daten mit denen aus unga­ri­schen Quellen – Daten­banken oder Archiven – zu verglei­chen und natür­lich all dies zu synthe­ti­sieren! Dazu wäre aber ein unab­hän­giges Institut oder zumin­dest eine Forschungs­gruppe nötig. Die Verar­bei­tung dieser Daten würde es ermög­li­chen, mehreren hundert­tau­send Fami­lien ein Minimum an mora­li­scher Entschä­di­gung zukommen zu lassen, in Form von Infor­ma­tionen über die verges­senen oder getö­teten Umstände des Lebens und Ster­bens ihrer Angehörigen.

– Können wir, nachdem wir die Sterb­lich­keits­rate und die Herkunft der Depor­tierten ermit­telt haben, dieses histo­ri­sche Phänomen immer noch als „Zwangs­ar­beit“ bezeichnen – ein Begriff, auf den sich der pseu­do­rus­si­sche Ausdruck málenkij robot bezieht, den die Ungarn häufig benutzen? Wäre es nicht zutref­fender, von einer Form der Kollek­tiv­be­stra­fung zu sprechen?

– Diese Frage haben sich schon viele gestellt; tatsäch­lich ist der Ausdruck málenkij robot („wenig Arbeit“) auf den ersten Blick irre­füh­rend. Es ist ein Ausdruck, den die Geschichts­wis­sen­schaft dem Volks­mund entlehnt hat. Im Inter­esse eines korrek­teren Sprach­ge­brauchs setzen wir Histo­riker es in Anfüh­rungs­zei­chen, und zwar aus mindes­tens zwei Gründen. Erstens, weil der Ausdruck von dem faden­schei­nigen Vorwand stammt, den die sowje­ti­schen Soldaten selbst benutzten, um ihre Opfer – Hundert­tau­sende von Zivi­listen – während dieser Entfüh­rungen zu täuschen; Die korrekte russi­sche Form wäre natür­lich malen­kaja rabota, aber man muss dazu sagen, dass die sowje­ti­schen Soldaten, die nicht ethnisch russisch (oder zumin­dest slawisch) waren, kaum Russisch konnten und daher den Ausdruck selbst falsch ausspre­chen mussten – hinzu kam die Fehl­in­ter­pre­ta­tion der unga­ri­schen Gefan­genen, was zu dieser hier noch gebräuch­li­chen apoko­pi­schen Form führte. Der andere Grund für die Verwen­dung von Anfüh­rungs­zei­chen ist, dass unsere zivilen Mitbürger, die unschul­dige Opfer der Opera­tion waren, nicht zu ein wenig Arbeit wegge­bracht wurden, sondern zu vielen Jahren harter Arbeit. Und doch werden diese Entfüh­rungen anfangs in den offi­zi­ellen Doku­menten der Zeit durchaus als Depor­ta­tionen bezeichnet.

Ein von József Révai, dem Chef­ideo­logen der Unga­ri­schen Kommu­nis­ti­schen Partei, unter­zeich­neter Brief erzählt uns sogar, dass viele Mitglieder der unga­ri­schen Linken – einschließ­lich des Innen­mi­nis­ters Ferenc Erdei, ehema­liger Gene­ral­se­kretär der Natio­nalen Bauern­partei (aber auch heim­lich Mitglied der Kommu­nis­ti­schen Partei) – die sowje­ti­schen Entfüh­rungen mit der Depor­ta­tion von Juden durch Nazi-Deutsch­land vergli­chen haben.

– Ist dieser Vergleich richtig?

– Die Methoden der Depor­ta­tion waren in der Tat vergleichbar; aller­dings war der Zweck der sowje­ti­schen GUPVI-Lager nicht, die Häft­linge zu vernichten, sondern sie zur Arbeit zu zwingen. Es ist wahr, dass diese Zwangs­ar­beit in vielen Fällen zu ihrem Tod führte. Ein Drittel der GUPVI-Häft­linge starb an der mangelnden Hygiene in diesen Lagern, an Nahrungs­mangel, Typhus- und Ruhr-Epide­mien und Über­ar­bei­tung. Aber es gibt auch Fälle wie dieje­nigen der Dörfer Bereg­daróc oder Tabajd: Die unmensch­li­chen Lebens­be­din­gungen in den Lagern führten zum Tod von 90% der Depor­tierten aus diesen Dörfern.

Wenn man also die Depor­ta­tion der unga­ri­schen Zivil­be­völ­ke­rung unter dem Gesichts­punkt ihrer Folgen charak­te­ri­sieren müsste, könnte man sie nur so nennen: Depor­ta­tion zur Zwangs­ar­beit, die zu einem Massen­sterben führte.

Tamás Pataki

Dieser Artikel erschien am 24. Februar 2021 in der Magyar Nemzet. In deut­scher Über­set­zung erschien er bei der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.