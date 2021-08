Ungarn werde afgha­ni­sche Migranten nicht ohne Einschrän­kungen aufnehmen, sagte Levente Magyar, der parla­men­ta­ri­sche Staats­se­kretär im Minis­te­rium für auswär­tige Ange­le­gen­heiten und Handel am Montag gegen­über den öffent­li­chen Medien.

Levente Magyar erin­nerte daran, dass in der jüngsten Vergan­gen­heit jeder den voll­stän­digen mili­tä­ri­schen und poli­ti­schen Zusam­men­bruch in Afgha­ni­stan mitver­folgen konnte, als die inter­na­tio­nalen Streit­kräfte unter der Führung der Verei­nigten Staaten von Amerika beschlossen, das Land nach 20 Jahren zu verlassen.

Als die Ameri­kaner den Rückzug ankün­digten, habe die unga­ri­sche Regie­rung erklärt, dass dieser Prozess so ablaufen müsse, dass Afgha­ni­stan nicht wieder zu einer Brut­stätte des inter­na­tio­nalen Terro­rismus und zu einem Land der Massen­mi­gra­tion werde, erklärte der Staats­se­kretär die Posi­tion der unga­ri­schen Regie­rung. Er fügte hinzu, dass die Opera­tion leider nicht den Erwar­tungen entsprach, wie sie von einem Groß­teil der Welt akzep­tiert und arti­ku­liert wurden.

Wie er sagte, ist die unga­ri­sche Regie­rung nicht bereit, dem unga­ri­schen Volk die Konse­quenzen dieser falschen geopo­li­ti­schen Entschei­dung und der falsch durch­ge­führten geopo­li­ti­schen Maßnahmen zu zahlen. „Wir akzep­tieren nicht die Erwar­tungen, Initia­tiven und Forde­rungen, dass Ungarn in diesen schwie­rigen Tagen und Wochen unein­ge­schränkt jeden aufnehmen soll, der Afgha­ni­stan verlassen will“, erklärte er. Er stellte fest, dass „Doku­mente in der inter­na­tio­nalen Gemein­schaft zirku­lieren“ und Länder, die einst Truppen in Afgha­ni­stan hatten, sowie west­liche Länder im Allge­meinen auffor­deten, afgha­ni­sche Migranten ohne Einschrän­kungen aufzunehmen.

Levente Magyar sprach auch darüber, dass Ungarn in einem Fall immer noch eine Ausnahme macht: Sie über­legen ernst­haft, wie sie denje­nigen helfen können, die in den letzten zwanzig Jahren als Dolmet­scher oder in anderen Quali­täten für die unga­ri­schen Teams gear­beitet haben. Wie er sagte, stehen sie mit diesen Menschen in Kontakt und es wird geprüft, wie sie ihnen helfen könnten. Der Außen­mi­nister erklärte: Ungarn ist ein mili­tä­ri­scher Verbün­deter der Verei­nigten Staaten von Amerika, aber gleich­zeitig kann Amerika aufgrund seiner Stärke auf der globalen Bühne etwas tun, was sonst niemand kann. Er fügte hinzu, dass der Rückzug des Teams offen­sicht­lich nicht so hätte passieren dürfen. Was wir jetzt aus verschie­denen Teilen Kabuls und Afgha­ni­stans sehen, ist erschre­ckend, und ich denke, es könnte der Beginn einer Ära im Kontext von Migra­tion und inter­na­tio­nalem Terro­rismus sein – nicht nur Zentral­asien und der Nahe Osten,

Nach Angaben des afgha­ni­schen Außen­mi­nis­ters, der das Land heute verlassen will, kann er ohne größere Hinder­nisse in die Türkei gelangen, und „es liegt an unseren türki­schen Freunden, mit dieser Situa­tion umzu­gehen“. Er fügte hinzu, dass Ungarn nach den Türken das erste auf der Migra­ti­ons­route nach Europa ist, das über eine ernst­haf­tere Grenz­schutz­fä­hig­keit verfügt.

Wenn Migranten durch die Türken kommen, werden sie inner­halb weniger Tage am serbisch-unga­ri­schen Grenz­über­gang Röszke sein; Ungarn muss sich also auf eine ernst­hafte Migra­ti­ons­welle vorbe­reiten, sagte Levente Magyar. Er betonte, dass die unga­ri­schen Grenzen das sechste Jahr in Folge geschützt seien und die Vertei­di­gungs­ka­pa­zi­täten bisher hervor­ra­gend und vorbild­lich gewesen seien.

„Ich habe keine Angst“, dass die Sicher­heit Ungarns gefährdet wird, sagte er und fügte hinzu, Ungarn müsse dennoch allen seinen Part­nern klar­ma­chen, dass „solche Entschei­dungen der Groß­mächte nicht akzep­tabel sind, denn sie haben kata­stro­phale Folgen“.

Dies werde vom unga­ri­schen Volk gemeinsam abge­lehnt, wie es mehr­fach zum Ausdruck gebracht wurde, und die Regie­rung schütze es, betonte Levente Magyar.

Quelle: Magyar Hírlap