Wie ist es möglich, dass in Öster­reich heuer mehr Migranten illegal eintreffen als im bishe­rigen Rekord-Jahr 2015? Es kommen nämlich täglich hunderte „allein reisende junge Männer“ vorwie­gend im Burgen­land über die Grenze herein­ge­strömt. Einfach so. Heuer sind es bereits 92.000 „schutz­su­chende“ Jung­männer, die gezielt die Wunsch­des­ti­na­tion Öster­reich aussuchten, wie unsere Redak­tion gestern berich­tete. Das wären in der Rela­tion zu Deutsch­land drei Mal so viele Personen! Natür­lich werden viele der „Reisenden“ nach Deutsch­land weiter­wan­dern, um dort in den Genuss der all inclu­sive-Rund­um­ver­sor­gung zu kommen.

„Will­kom­mens­kultur“ statt Rechtsstaatlichkeit



Nachdem bekannt­lich die „Flücht­linge“ sich nicht an Schengen‑, Dublin- oder andere EU-Vorgaben zu halten brau­chen und Länder wie Deutsch­land oder Öster­reich sich eben­falls nicht daran halten wollen oder dürfen (?), ist für den handels­üb­li­chen „Schutz­su­chenden“ der Grenz­über­tritt ohne Papier gänz­lich normal. Und natür­lich straf­frei. Gibt es das sonst noch auf der Welt, außer in Europa? Wohl kaum.

Empfangs­ko­mitee statt Push-Back

Im Video hier zeigen wir, wie so eine Einreise in der Praxis funk­tio­niert. Per Schlepper geht es in den unga­risch-öster­rei­chi­schen Grenz­be­reich. Dort verlassen dann die Neuan­kömm­linge die Trans­port­fahr­zeugen und rennen hurtig in Rich­tung Öster­reich. Denn dort werden die Herr­schaften dann von einem Empfangs­ko­mitee in Form von Grenz­schüt­zern erwartet, nicht um zurück­ge­schickt zu werden – so ein Push-Back wäre ja inhuman – sondern um in eine Erst­auf­nah­me­ein­rich­tung gebracht zu werden.

Nachdem die Migranten dann dort bekannt­lich die ihren zuvor einge­trich­terten Lügen­ge­schichten aufti­schen (dürfen), findet die Vertei­lung der Neuan­kömm­linge im gesamten Bundes­ge­biet statt. Mit Plüsch­tieren werden sie dort aller­dings, im Gegen­satz zu 2015, zur Begrü­ßung nicht mehr beworfen.

