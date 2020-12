Face­book hat den Zugang zu einem wahl­kampf­be­zo­genen Posting der unga­ri­schen Justiz­mi­nis­terin Judit Varga einge­schränkt, so dass deut­lich weniger Menschen den Eintrag lesen können. Die Poli­ti­kerin erwartet nun eine Antwort darauf, warum der Zugang zu ihrem Posting einge­schränkt wurde und warum sie nicht vorher infor­miert wurde.

Am 13. Dezember schrieb Judit Varga einen Beitrag auf Face­book, in dem sie darauf hinwies, dass die Akti­vi­täten in den sozialen Medien eine Schlüs­sel­rolle bei den Wahlen 2022 in Ungarn spielen könnten. Die Nutzung von Online-Platt­formen erlaube es Poli­ti­kern, eine große Anzahl von Wählern direkt zu errei­chen, sagte sie und wies darauf hin, dass die konser­va­tive Seite in dieser Hinsicht erheb­liche Fort­schritte gemacht habe, obwohl noch ein langer Weg zu gehen sei.

Tudjuk, hogy a 2022-es választás más lesz, mint az eddi­giek. Tudjuk, hogy manapság már a jó bornak is kell a cégér.… Posted by Varga Judit on Sunday, December 13, 2020

Ein paar Stunden nach der Veröf­fent­li­chung des Beitrags änderte Face­book jedoch die Algo­rithmen für das offi­zi­elle Konto der unga­ri­schen Minis­terin ohne Vorankün­di­gung oder Begrün­dung. Infol­ge­dessen wurden ihre Beiträge von weit weniger Menschen als üblich gelesen, die Zahl der Aufrufe sank auf ein Viertel oder ein Fünftel im Vergleich zum Durch­schnitt. Das „bedeutet, dass die poli­ti­schen Botschaften, die ich für wichtig halte, auf diesem Kanal viel weniger Menschen errei­chen“, sagte die Justizministerin.

Soziale Medien seien mit dem Alltag der Menschen verwoben, sagte Judit Varga und wies darauf hin, dass es falsch sei, dass diese Platt­formen den Zugang zu bestimmten Seiten blockieren oder einschränken – ohne jegliche Begrün­dung oder mit einer unklaren Erklä­rung, ohne die Möglich­keit einer wirk­li­chen Abhilfe – oder von Nutzern bestellte Werbung ablehnen, unab­hängig davon, ob es sich um Personen des öffent­li­chen Lebens, Privat­per­sonen oder Unter­nehmen handelt.

Laut der Justiz­mi­nis­terin besteht eine der größten Heraus­for­de­rungen unserer Zeit darin, ob wir in der Lage sein werden, die Tech­no­logie zu beherr­schen oder ob die Tech­no­logie und die Akteure dahinter unser Leben beherr­schen werden. Sie betonte, dass das Komitee für digi­tale Frei­heit im Justiz­mi­nis­te­rium einge­richtet wurde, um alle Probleme und Anoma­lien im Online-Raum zu unter­su­chen und, falls nötig, Ände­rungen des recht­li­chen Umfelds in den Berei­chen Daten­schutz, Recht auf Privat­sphäre und Meinungs­äu­ße­rung vorzuschlagen.

Judit Varga warnte, dass wir uns nicht vor der Aufgabe verste­cken können, da dies der Bereich ist, der bereits das Leben unserer Kinder und Enkel­kinder beein­flusst. „Wir sehen, was in der Welt vor sich geht, wir sehen, dass die Macht­gruppen hinter globalen Tech-Unter­nehmen sogar den Ausgang von Wahlen verän­dern können. Wir dürfen nicht naiv sein, wir müssen auf jede Even­tua­lität vorbe­reitet sein und die Opera­tionen und Entschei­dungen dieser globalen Unter­nehmen müssen trans­pa­rent gemacht werden“, schrieb sie.

Justiz­mi­nis­terin Varga schloss ihren Beitrag, indem sie betonte, dass sie von den unga­ri­schen Face­book-Betrei­bern erwarte, dass diese sie über die Gründe und den Zeit­rahmen der Einschrän­kung ihres Kontos infor­mierten und auch darüber, warum sie vergessen hätten, sie darüber zu infor­mieren, und ob unga­ri­sche Poli­tiker regel­mäßig Ziel solcher Aktionen seien.

Quelle: v4na.com