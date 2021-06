Von Éva Harangozó



- Ceterum censeo, Serbien muss aufge­nommen werden, sagte Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán letzte Woche auf der Konfe­renz „30 Jahre Frei­heit“, als er über den Beitritt des West­bal­kan­landes zur Euro­päi­schen Union sprach und fügte hinzu, dass die EU ein größeres Inter­esse an der Mitglied­schaft des Landes hat als die Serben selber.

Die Experten sind sich einig, dass es für Ungarn aus mehreren Gründen wichtig wäre, wenn Serbien so bald wie möglich Mitglied der Euro­päi­schen Union wird. Auf eine Frage von Magyar Nemzet betonte Tibor Ördögh, außer­or­dent­li­cher Professor an der Natio­nalen Univer­sität für den öffent­li­chen Dienst, dass gutnach­bar­schaft­liche Bezie­hungen und sicher­heits­po­li­ti­sche Erwä­gungen Faktoren sind, die Ungarns Unter­stüt­zung für den Beitritt des Balkan­staates ausma­chen. Der Balkan-Experte wies auch darauf hin, dass die Prio­rität der unga­ri­schen Regie­rung darin besteht, die Situa­tion der unga­ri­schen Minder­heiten auf dem West­balkan zu verbes­sern. Der Forscher betonte auch, dass:

wenn Serbien ein Mitglieds­staat würde, könnten insbe­son­dere die Probleme im Zusam­men­hang mit der Migra­ti­ons­si­tua­tion auf EU-Ebene stabi­li­siert werden.

Das Problem ist nur, dass, wie Außen­mi­nister Péter Szij­jártó kürz­lich fest­stellte, viele west­eu­ro­päi­sche Mitglieds­staaten die EU-Inte­gra­tion des West­bal­kans nur verbal befür­worten. Aller­dings wies der Außen­mi­nister bei einem Treffen der EU-Außen­mi­nister in Luxem­burg auch darauf hin, dass die EU, wenn sie nicht recht­zeitig handelt, die Region verlieren könnte, genau wie Groß­bri­tan­nien. Er sagte auch, dass Serbien (und die anderen West­bal­kan­länder Bosnien und Herze­go­wina, Monte­negro, Kosovo, Nord­ma­ze­do­nien und Alba­nien) wirt­schaft­lich viel vom EU-Beitritt zu gewinnen hätten. Nicht uner­heb­lich ist auch, dass es mehrere Mächte gibt, die um die Region konkur­rieren, darunter China und Russland.

In den letzten Jahren wurde Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán mehr­mals von Serbiens Präsi­dent Alek­sandar Vučić empfangen.

Im Mai dieses Jahres gab das Euro­päi­sche Parla­ment (EP) einen Länder­be­richt über Serbien heraus, in dem es sagte, dass Belgrad, um seine Beitritt­sam­bi­tionen zu verwirk­li­chen, Reformen einleiten müsse, auch in den Berei­chen Demo­kratie, Menschen­rechte und Rechts­staat­lich­keit, da dies Kern­werte sind, die den Grund­stein der EU bilden und im Mittel­punkt des Erweiterungs‑, Stabi­li­sie­rungs- und Asso­zi­ie­rungs­pro­zesses stehen. Auch der Fidesz hat auf den Länder­be­richt reagiert und erklärt, das Doku­ment sei auffal­lend einseitig und kritisch gegen­über der rechts­kon­ser­va­tiven Regie­rung Serbiens. Sie glauben, dass der Bericht des EP über Serbien nicht dazu dient, den Beitritts­pro­zess zu beschleu­nigen und die gegen­sei­tige Achtung und Wert­schät­zung zwischen der EU und Serbien zu fördern.

Serbien braucht keine ideo­lo­gi­schen Berichte, sondern fach­liche und finan­zi­elle Unter­stüt­zung, um so schnell wie möglich den Anschluss an die Euro­päi­sche Union zu finden.

- erklärte die unga­ri­sche Regierungspartei.

Die Studie 2019 des Insti­tuts für Außen­po­litik und Inter­na­tio­nale Wirt­schaft zum EU-Beitritt Serbiens unter­streicht, dass es einen vorran­gigen Bereich des Prozesses gibt, und zwar die regio­nale Zusam­men­ar­beit. Wie sie schrieben, versuchte der derzei­tige serbi­sche Präsi­dent Alek­sandar Vučić, bereits als Premier­mi­nister in den Jahren 2014–2015, Serbien in den Mittel­punkt der regio­nalen Zusam­men­ar­beit zu stellen. Péter Zakar, Präsi­dent des Forschungs­zen­trums der Südre­gion, betonte auf eine Frage von Magyar Nemzet:

„In Serbien haben sich Vučić und die Regie­rung in Belgrad kürz­lich als euro­pa­freund­lich umprogrammiert“.

Seit 2012 sei ein Prozess der Annä­he­rung zwischen der unga­ri­schen und der serbi­schen Regie­rung zu beob­achten, sagte er und fügte hinzu, dass Buda­pest und Belgrad zum Beispiel gemeinsam der unschul­digen Menschen gedachten, die 1941 und 1944 im Zweiten Welt­krieg getötet wurden.

Aller­dings ziehen sich die Beitritts­ver­hand­lungen nun schon so lange hin, dass die Aussicht auf einen EU-Beitritt für die Serben immer unat­trak­tiver wird: Laut einer Umfrage im letzten Jahr unter­stützen nur noch 35 Prozent der serbi­schen Bevöl­ke­rung eine EU-Mitglied­schaft Serbiens, vergli­chen mit 47 Prozent vor drei und 51 Prozent vor sechs Jahren. Laut der Studie war die Unter­stüt­zung für die EU zwischen 2000 und 2005 am höchsten, als eine Mehr­heit der Einwohner glaubte, dass die EU-Mitglied­schaft den Lebens­stan­dard verbes­sern und helfen würde, Korrup­tion und orga­ni­siertes Verbre­chen zu redu­zieren. Die Umfrage fügt hinzu, dass das Vertrauen in die EU zunächst im Jahr 2006 sank, als sich Monte­negro von Serbien trennte, und dann, als der Kosovo 2008 seine Unab­hän­gig­keit erklärte, was von den EU-Ländern akzep­tiert wurde.

Quelle: Magyar Nemzet