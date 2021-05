Von György Germán, Goethe-Institut Budapest

Argu­mente und Gegen­ar­gu­mente, Zuver­sicht und Besorgnis, Erläu­te­rungen aus Kreisen der Fach­po­litik und der Politik prallten im letzten knappen Monat aufein­ander: in einer nicht ohne Emotionen geführten Debatte zur Umstruk­tu­rie­rung des unga­ri­schen Hoch­schul­we­sens. Fach­leute und Laien, Lehrende und Studie­rende, Politiker*innen und Bürger*innen hielten es für wichtig, ihre Meinung – in den Medien vorrangig ihre Gegen­mei­nung – zu äußern. Fach­liche Diskus­sionen aller­dings bekamen weniger öffent­liche Aufmerksamkeit.

Unser Beitrag widmet sich der Aufgabe, die Stand­punkte der Regie­rung und der Nicht­re­gie­rungs­kreise vorzu­stellen – ohne Anspruch auf Voll­stän­dig­keit. Bis zum 29. Januar 2021, also vor der Entste­hung dieses Arti­kels, sind in den Senaten aller von der Regie­rung ange­spro­chenen Hoch­schulen die Entschei­dungen gefallen: für den Modellwechsel.

DIE ARGUMENTE DER REGIERUNG FÜR DEN MODELLWECHSEL

Laut der Argu­men­ta­tion der Regie­rung ist die Notwen­dig­keit eines alter­na­tiven Träger­schafts­mo­dells durch heimi­sche und inter­na­tio­nale Forschungen unter­mauert. In der Tat ist der Modell­wechsel keine unga­ri­sche Beson­der­heit; Maßnahmen zur Umstruk­tu­rie­rung im Hoch­schul­be­reich lassen sich global beob­achten. Auch die wach­sende Rolle externer Teil­nehmer, die Umwand­lung der Verwal­tungs­formen und die Stär­kung des Leis­tungs­prin­zips gemäß verschie­dener Indi­ka­toren und insti­tu­tio­neller Rang­folgen stellen einen inter­na­tio­nalen Trend dar. Die unga­ri­sche Regie­rung vertritt den Stand­punkt, dass die Insti­tu­tionen in der geplanten neuen Träger­schafts­form flexi­bler und schneller auf wirt­schaft­liche Bedürf­nisse reagieren können und dass das auf diese Weise bere­chen­barer funk­tio­nie­rende opera­tio­nelle Umfeld zur Stei­ge­rung der Wett­be­werbs­fä­hig­keit der Hoch­schul­bil­dung beitragen werde, wodurch unga­ri­sche Jugend­liche zu den Gewin­nern der Zukunft gehören sollen.

Eines der mit dem Modell­wechsel gesetzten Ziele sei es, die Univer­si­täten zum Motor des unga­ri­schen gesell­schaft­li­chen Lebens, der akade­mi­schen Bildung und der wirt­schaft­li­chen Entwick­lung zu machen, damit – als Grund­lage für die ökono­mi­sche Wett­be­werbs­fä­hig­keit sowohl der jewei­ligen Region als auch des Landes – ein Dienst­leis­tungs­hin­ter­grund in Bildung, Forschung, Inno­va­tion, Kunst, Sport und Kultur entstehen kann.

Für all dies wurde auch staat­liche Garantie in Aussicht gestellt: Die Finan­zie­rungs­grund­lagen sollen in lang­fris­tigen Rahmen­ver­trägen nieder­ge­legt werden, die ab 2022 mit den Hoch­schulen abzu­schließen sind, um eine stabile und planungs­si­chere Zukunft zu gewähr­leisten. Darüber hinaus hofft die Regie­rung auf eine als Folge des Modell­wech­sels gestei­gerte Fähig­keit der Insti­tu­tionen, eigene finan­zi­elle Einnahmen zu erwirtschaften.

Wie soll all dies vonstatten gehen?

Die Univer­si­täten werden auch in Zukunft öffent­liche Aufgaben wahr­nehmen, während ihr Rechts­status und ihr opera­tio­nelles Modell umge­wan­delt werden: Sie werden dann nicht mehr dem staat­li­chen Haus­halt unter­ordnet sein, sondern nach einem Regel­werk außer­halb des Staats­haus­halts agieren, in der Träger­schaft von staat­lich gegrün­deten vermö­gens­ver­wal­tenden Stif­tungen. Somit werden die Univer­si­täten aus dem Kreis der Insti­tu­tionen in direkter staat­li­cher Träger­schaft heraus­ge­nommen, und die für die Wahr­neh­mung ihrer Aufgaben unmit­telbar notwen­dige Infra­struktur geht in ihr Eigentum über. Die Stif­ter­rechte der vermö­gens­ver­wal­tenden Stif­tungen verbleiben zurzeit bei der Regie­rung, ab dem 1. Januar 2022 hat diese jedoch die Option, die Stif­ter­rechte dem Kura­to­rium zu übertragen.

Laut jetziger Planung würde sich der Staat nicht aus der Finan­zie­rung der Grund­auf­gaben der vor der Umstruk­tu­rie­rung stehenden Insti­tu­tionen zurück­ziehen (mit Ausnahme der Corvinus-Univer­sität Buda­pest), er sieht eine stän­dige Präsenz als Auftrag­geber vor. Nach öster­rei­chi­schem Modell würden die Insti­tu­tionen je nach spezi­fi­schem Aufga­ben­feld, aufgrund vorab fest­ge­legter Leis­tungs­in­di­ka­toren, im Rahmen einer mittel­fris­tigen Finan­zie­rung wirt­schaften, und sie könnten – durch die Erleich­te­rung ihrer Teil­nahme an öffent­li­chen Ausschrei­bungen – flexi­bler mit Markt­teil­neh­mern koope­rieren. Als posi­tives Argu­ment wurde die Möglich­keit genannt, im neuen Modell eine leis­tungs­ori­en­tiert diffe­ren­zierte Vergü­tung als Moti­va­ti­ons­faktor einrichten zu können. Um dies zu unter­strei­chen, wurde die Nach­richt lanciert, dass im Staats­haus­halt die Mittel für die – während des Umstruk­tu­rie­rungs­pro­zesses zuge­sagte – Erhö­hung der persön­li­chen Vergü­tungen von zweimal 15 % (2021, 2022) für jede Insti­tu­tion bereit­ge­stellt worden sind, die sich in der Träger­schaft des Staates oder in der einer vom Staat gegrün­deten vermö­gens­ver­wal­tenden Stif­tung befindet. Die betrof­fenen Hoch­schul­in­sti­tu­tionen wurden sogar darüber infor­miert, welche Summen aus dem EU-Hilfs­fonds den Insti­tu­tionen, die am Modell­wechsel betei­ligt sind, zur Besei­ti­gung der durch die COVID-19-Pandemie verur­sachten Schäden zur Verfü­gung gestellt werden könnten.

WAS BISHER GETAN WURDE

Zum 1. August 2020 wurden die Stifter- und Verwal­tungs­rechte der Vete­ri­när­me­di­zi­ni­schen Univer­sität Buda­pest, der Univer­sität Miskolc, der Moholy-Nagy-Univer­sität für Kunst und Design, der John-von-Neumann-Univer­sität, der Univer­sität Sopron und der István-Széchenyi-Univer­sität an vermö­gens­ver­wal­tende Stif­tungen über­tragen. Danach folgte die Univer­sität für Theater- und Film­kunst, die zum 1. September 2020 eben­falls in eine Privat­uni­ver­sität in der Träger­schaft einer vermö­gens­ver­wal­tenden Stif­tung umge­wan­delt wurde. Im Januar 2021 wurde den Senaten weiterer fünf Insti­tu­tionen (Univer­sität Debrecen, Univer­sität Dunaúj­város, Univer­sität Pécs, Univer­sität Szeged, Semmel­weis-Univer­sität Buda­pest) ein Ermes­sens­spiel­raum einge­räumt, und man entschied sich ohne Ausnahme für den Modellwechsel.

Wenn der oben beschrie­bene Modell­wechsel an sich so viele posi­tive Ände­rungen mit sich bringt, woher rühren dann der Wider­stand und Zweifel der unmit­telbar und mittelbar Betrof­fenen? Im folgenden Teil dieses Schrei­bens zeigen wir eine Auslese der in Hoch­schul­foren und in den Medien geäu­ßerten Gegenargumente.

ZWEIFEL BEZÜGLICH DES MODELLWECHSELS IM HOCHSCHULWESEN

Die meisten Gegen­ar­gu­mente wurden im Zusam­men­hang mit der Fest­le­gung des Kompe­tenz­be­reichs der prak­tisch nicht absetz­baren und nicht vorrangig anhand von fach­lich-wissen­schaft­li­chen Gesichts­punkten ernannten Kura­to­rien laut. Den Plänen zufolge kann nämlich die Satzung der privaten Hoch­schul­in­sti­tu­tionen auch vorsehen, dass es dem Träger (das heißt: der vom Staat gegrün­deten Stif­tung) obliegt, den Haus­halt und den Haus­halts­plan sowie die Satzung der Insti­tu­tion zu verab­schieden, den Jahres­be­richt anzu­nehmen und dem Kauf oder der Grün­dung einer Wirt­schafts­ein­heit zuzu­stimmen. Auch die Zustän­dig­keit für das Ausschrei­bungs­ver­fahren für den Posten des*der Rektor*in kann laut Satzung beim Kura­to­rium liegen. Damit wäre die jahr­hun­der­te­alte insti­tu­tio­nelle Auto­nomie der Univer­si­täten aufge­hoben; Entschei­dungs­kom­pe­tenzen der Univer­si­täts­gre­mien und Senate, die wesent­liche Fragen betreffen, würden prak­tisch an das Kura­to­rium über­tragen werden. Fällt demnach fortan die Verab­schie­dung der Geschäfts­ord­nung von Univer­si­täten in den Zustän­dig­keits­be­reich der Kura­to­rien, so öffnet das Tür und Tor für die Einmi­schung in wissen­schaft­liche und pädago­gi­sche Fragen – was ernst­hafte Zweifel aufkommen lässt (siehe zum Beispiel das Recht, die leitenden Lehr­kräfte für die einzelnen Klassen der Univer­sität für Theater- und Film­kunst zu ernennen)

UNSICHERE EIGENTUMSVERHÄLTNISSE BEZÜGLICH DES HOCHSCHULVERMÖGENS

Die Aufsichts- und Eigen­tums­rechte der staat­li­chen Univer­si­täten werden Stif­tungen des öffent­li­chen Rechts über­tragen, deren Vorsit­zende und Mitglieder gleich­zeitig die Eigen­tü­mer­rechte ausüben. Die Hoch­schulen sollen das Vermögen erhalten, und die für ihre Arbeit erfor­der­li­chen Ressourcen sollen auch weiterhin aus dem Staats­haus­halt kommen. Wer garan­tiert, fragen die Zwei­felnden, dass die Hoch­schulen diese Ressourcen auch in Zukunft erhalten werden, dass das Vermögen nicht den Kura­to­rien über­eignet wird und dass die Hoch­schulen nicht gezwungen werden, auf Ange­bote hin, „die sie nicht ablehnen können“, ihr Vermögen zu veräußern?

WAS BEWIRKT DIE REDUKTION DER RECHTSVERPFLICHTUNGEN IM ÖFFENTLICHEN BESCHAFFUNGSWESEN?

Zwar beur­teilt es die Regie­rung positiv, dass die den Modell­wechsel voll­zie­henden Hoch­schulen in der Provinz von den Einschrän­kungen, die für den Staats­haus­halt gelten, befreit werden und dass inlän­di­sche und auslän­di­sche Entwick­lungs­gelder durch die Reduk­tion der Verpflich­tungen im öffent­li­chen Beschaf­fungs­wesen für sie leichter zugäng­lich werden; trotzdem legen viele dies anders aus: Kommt den Kura­to­rien die entschei­dende Rolle zu, was die Auswahl der Gewinner von Ausschrei­bungen in den Berei­chen Inves­ti­tionen, IT-Entwick­lung und Beschaf­fung notwen­diger Arbeits­ma­te­ria­lien betrifft, so kann das den Boden für Korrup­tion und Miss­brauch bereiten. Manche Stimmen sagen, man hätte viel­mehr Ände­rungen am Geset­zes­um­feld – welches das Hoch­schul­wesen wirt­schaft­lich lähmt – vornehmen sollen, anstatt das Modell von Verwal­tung und Träger­schaft umzuwandeln.

„UNPRODUKTIVE“ WISSENSCHAFTEN

Viele machen sich Sorgen um die „unpro­duk­tiven“ Gebiete – beispiels­weise um philo­so­phi­sche Fächer oder die Künste – und befürchten, dass diese in den Hinter­grund gedrängt werden könnten, wenn die Hoch­schulen finan­zi­elle Erfolge anstreben sollen und daran gemessen werden. Auch die als „Trost“ gedachte Anspie­lung auf eine Rede­wen­dung ist eher unglück­lich und degra­die­rend formu­liert, nämlich: Es sei zwar eine natür­liche Bestre­bung, dass man sich „bis zum Saum seiner eigenen Decke stre­cken“ möge; es könne aber – wenn notwendig – aus Soli­da­rität ermög­licht werden, dass die betrof­fene Hoch­schule noch ein paar Zenti­meter „dran­nähen“ darf.

Professor Mihály Szaj­bély betonte in seiner nun veröf­fent­lichten Wort­mel­dung in der Sitzung der Univer­sität Szeged vom 29. Januar 2021: „Es ist eine unglück­liche Bildungs­po­litik, die nicht davon ausgeht, dass die Finan­zie­rung der Bildung eine staat­liche Aufgabe ist und statt­dessen die Hoch­schulen auf eine Bahn der Selbst­er­hal­tung, in den Wett­be­werb mit Markt­teil­neh­mern lenkt. Dieser Zwang ist von Anfang an ein Faktor zur Verrin­ge­rung der Auto­nomie. Er misst die Bildungs- und Forschungs­tä­tig­keit nicht an ihrem eigenen Wert, sondern am direkten wirt­schaft­li­chen Ertrag. Dadurch werden die Insti­tu­tionen gezwungen, ihren akade­mi­schen Auftrag in den Hinter­grund zu drängen.

SOZIALE AUSWIRKUNGEN

Auch bezüg­lich der lang­fris­tigen sozialen Auswir­kungen des Modell­wech­sels gibt es viele Bedenken. Der Staat plant nämlich, 20- bis 22-jährige Rahmen­ver­träge mit den Insti­tu­tionen abzu­schließen und diese dann in kurz­fris­tigen Finan­zie­rungs­ver­ein­ba­rungen zu aktua­li­sieren. Viele meinen, dass dies unwei­ger­lich zur Verrin­ge­rung der Zahl der staat­lich finan­zierten Studi­en­plätze bzw. zur Erhö­hung der Zahl der gebüh­ren­pflich­tigen Studi­en­plätze und auch der Studi­en­ge­bühren selbst führen würde. József Pálinkás, ehema­liger Präsi­dent der Unga­ri­schen Akademie der Wissen­schaften, schreibt in seinem Beitrag Der Modell­wechsel der Hoch­schulen ist für die Fidesz ledig­lich eine Macht­frage im Wochen­ma­gazin HVG (Heft vom 13. Januar 2021): „Im Prinzip werden diese Insti­tu­tionen (…) schon als Privat­in­sti­tu­tionen funk­tio­nieren. Warum ist das schlecht für das Land? Deshalb, weil die wich­tigsten Fächer in der Hoch­schul­aus­bil­dung durch eine derar­tige Umstruk­tu­rie­rung der Insti­tu­tionen immer mehr in Rich­tung einer gebüh­ren­pflich­tigen Ausbil­dung getrieben werden können. Die entschei­dende Mehr­heit der Fami­lien wird die finan­zi­ellen Mittel nicht aufbringen können, ihren begabten Kindern durch Lernen einen sozialen Aufstieg zu ermög­li­chen, damit sie gute Stellen besetzen können im Justiz‑, Verwal­tungs- oder Gesund­heits­wesen, bis hin zu Posi­tionen an Universitäten.“

Die kurz bemes­sene Frist für eine Entschei­dung seitens der Senate für oder gegen den Modell­wechsel, der Mangel an breiter gefä­cherten Infor­ma­tionen und die mangelnde Abstim­mung mit allen Betei­ligten sorgen für schlechte Stim­mung und viele Span­nungen. Die sach­lich-fach­liche Argu­men­ta­tion wird von Aver­sionen gegen­über der Regie­rung über­schattet, was die Heraus­bil­dung objek­tiver Meinungen und Stand­punkte erschwert. Die Umstruk­tu­rie­rung des Hoch­schul­we­sens wird von Plänen, Visionen, von sehr vielen unbe­ant­wor­teten Fragen und von der Suche nach Garan­tien begleitet.

Es ist zu befürchten, dass mit Antworten nicht in den nächsten Wochen zu rechnen ist. Und lang­fristig werden mahnende Stimmen – „Siehe da, ich habe es voraus­ge­sagt!“ – in den meisten Fällen in Verges­sen­heit geraten.

Dieser Beitrag erschien zuerst beim Goethe-Institut Buda­pest und in deut­scher Über­set­zung von Lutz Heis bei UNGARNREAL, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.