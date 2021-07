LGBTQ-Orga­ni­sa­tionen führen in Ungarn eine immer inten­si­vere Kampagne durch und verbreiten offen und gewaltsam homo­se­xu­elle Propa­ganda an Kinder. Diese auf dem unga­ri­schen Portal Origo.hu erschie­nene Zusam­men­stel­lung enthüllt, dass das Netz­werk des ameri­ka­ni­schen Speku­lanten George Soros diese pseudo-zivilen NGOs finan­ziert, die versu­chen, Kinder auf eine ziem­lich hinter­häl­tige Art und Weise zu beein­flussen, und zwar von einem sehr jungen Alter an, vom Kinder­garten an.



In den letzten Jahren ist die LGBTQ-Lobby, die häufig von der Soros-Familie finan­ziert wird, in die Offen­sive gegangen. Ihre übli­chen provo­ka­tiven Paraden finden in Buda­pest, aber neuer­dings auch in anderen Städten statt. Sie zielen auf Kinder ab, erscheinen an immer mehr Stellen auf den Straßen mit ihren Regen­bo­gen­sym­bolen und verhöhnen oft die heiligsten Stätten. Homo­se­xu­elle „Sensibilisierungs“-Propaganda für Kinder taucht auch in diversen Werbe­an­zeigen sowie in Inter­net­in­halten und Film­reihen auf.

DAS SOROS-IMPERIUM UNTERSTÜTZT EINE REIHE VON ORGANISATIONEN IN UNGARN, DIE OFFENE, AGGRESSIVE LMBTQ-PROPAGANDA BETREIBEN.

Dazu gehören die Labrisz Lesbian Asso­cia­tion, die Back­ground Society, Buda­pest Pride, die Trans­va­nilla Trans­gender Asso­cia­tion, die Hunga­rian LGBTQ Asso­cia­tion und die Patent Asso­cia­tion. Laut den Finanz­be­richten pumpt das Soros-Netz­werk jedes Jahr zig Millionen in die aufge­lis­teten pseudo-zivilen Orga­ni­sa­tionen. Labrisz erhielt 2019 11 Millionen Forint, die Back­ground Society (Háttér) 25 Millionen Forint und Buda­pest Pride 6 Millionen Forint von der Open Society Foun­da­tion und anderen Soros-NGOs.

Die oben genannten Fakten beweisen, dass das Netz­werk des milli­ar­den­schweren Speku­lanten von oben die gewalt­tä­tige LGBTQ-Propa­ganda finan­ziert und kontrol­liert, die auf Kinder abzielt. Ihr offen­sicht­li­ches Ziel ist es, die „offene Gesell­schaft“ zu errei­chen, worüber George Soros selbst ein Buch geschrieben und sich bei zahl­rei­chen Gele­gen­heiten geäu­ßert hat. Sie wollen eine neue Art von Mensch schaffen, einen Massen­men­schen, der von seiner tradi­tio­nellen Iden­tität und seinen Bindungen befreit ist. Sie wollen dies durch die Demon­tage christ­lich-konser­va­tiver Werte, durch die Demon­tage von Reli­gion, Familie, natio­naler Iden­tität und nun auch Geschlechts­iden­tität sowie durch Massen­mi­gra­tion erreichen.

DAS ZIEL IST ES, EINE MISCHKULTUR ZU SCHAFFEN, INDEM MAN MIGRANTEN NACH EUROPA IMPORTIERT.

Die Linke in Ungarn unter­stützt Soros bei diesem soge­nannten Menschen­ver­such und arbeitet sogar aktiv mit ihm zusammen. Nach­ein­ander haben sie die Regen­bo­gen­flagge, das Symbol der Homo­se­xua­lität, auf öffent­li­chen Gebäuden gezeigt, sie haben mit LGBTQ-Orga­ni­sa­tionen gegen das Kinder­schutz­ge­setz demons­triert und sie haben sich mit der ihnen zunei­genden links­li­be­ralen Presse zusam­men­getan, um ein falsches Narrativ zu verbreiten, das die Gesetz­ge­bung auf der inter­na­tio­nalen Bühn, auch in den EU-Insti­tu­tionen angreift. Und wie Origo.hu wieder­holt berichtet hat, ist dies auch eine persön­liche Ange­le­gen­heit von Alex­ander Soros, dem Sohn und desi­gnierten Nach­folger von George Soros.

„Das Märchen­land ist für alle da“

Die größte Gefahr besteht natür­lich für Kinder, die anfällig sind für die scheinbar harm­lose Sensa­ti­ons­lust von Märchen­bü­chern wie dem skan­dal­um­wit­terten „Das Märchen­land ist für alle da“ vom letzten Jahr. Wie wir wissen, wurde das Buch im September 2020 von der bereits erwähnten Labrisz Lesben­ver­ei­ni­gung veröffentlicht.

Das Buch hat eine große Kontro­verse ausge­löst. Péter Takács, ein klini­scher Psycho­loge, sagte zum Beispiel, dass die Trans­gender-Bewe­gung eine gewisse Grenze über­schritten habe, da sie als Aggres­sion gegen Kinder ange­sehen werden könne. Es ist erwäh­nens­wert, dass zusätz­lich zu den poli­ti­schen und ideo­lo­gi­schen Debatten einige Publi­ka­tionen, die man kaum des Rechts­ex­tre­mismus „bezich­tigen“ kann, wie Élet és Irodalom, das Buch als „pein­lich“, voller logi­scher Fehler und schlechter Sätze bezeichneten.

Aus dem Jahres­be­richt 2020 des Vereins Labrisz geht hervor, dass das Lektorat, das Korrek­torat, die Lehr­pläne und andere Kosten für die sieb­zehn Märchen des Buches von der von Ungarn nach Deutsch­land umge­zo­genen Soros-Stif­tung mit rund 4,1 Millionen Forint finan­ziert wurden. Man kann also mit Sicher­heit sagen, dass „Das Märchen­land ist für alle da“ auch ein Soros-Projekt ist, das speziell auf die ideo­lo­gi­sche Umer­zie­hung von Kindern abzielt.

DIE IMBTQ-ORGANISATIONEN WAREN EMPÖRT, ALS DIE REGIERUNG DIES IM JUNI DIESES JAHRES IN DAS GESETZ ZUM SCHUTZ VON KINDERN (GEGEN PÄDOPHILE) DIEFOLGENDEFORMULIERUNG AUFNAHM: „LMBTQ-INHALTE UND ‑LEBENSSTILE DÜRFEN IN SCHULEN NICHT AN KINDER UNTER 18 JAHREN WEITERGEGEBEN WERDEN“

Genau an diesem Punkt knüpfen das neu verab­schie­dete Kinder­schutz­ge­setz und der Skandal um das Buch „Das Märchen­land ist für alle da“ an, denn der der Publi­ka­tion beilie­gende Unter­richts­plan für Lehrer richtet sich speziell an Kinder im Alter von 6–12 Jahren, unter denen LGBTQ-Aufklä­rung verbreitet werden soll. Diese Alters­gruppe ist extrem verletz­lich und noch nicht in der Lage, einige der Infor­ma­tionen, die sie erhalten, auf die gleiche Weise zu filtern und zu inter­pre­tieren wie Jugend­liche oder junge Erwach­sene. Diese Schwach­stelle wird von der LGBTQ-Lobby ausgenutzt.

Das Buch „Das Märchen­land ist für alle da“ für alle war ursprüng­lich als Unter­ka­te­gorie dieser Alters­gruppe gedacht, denn der ursprüng­liche Unter­titel des zuge­hö­rigen Akti­vi­tä­ten­plans lautete „Akti­vi­tä­ten­pläne für Vorschul­lehrer und Grund­schul­lehrer“. Dies wurde später in „Akti­vi­täts­pläne für Lehrer“ geän­dert, wobei die Alters­gruppe der Vorschul­kinder wegge­lassen wurde – vermut­lich wegen des erwar­teten Skan­dals. Nichts­des­to­trotz wären für Kinder ab 10 Jahren Themen wie die Homo-Ehe in einer Schul­stunde behan­delt worden. In der „Geschichte“ „Be lucky, Batboy!“ erhält der soge­nannte „Faci­li­tator“, der die Sitzung leitet, die Anwei­sung: „F beginnt eine Diskus­sion über die Homo-Ehe im In- und Ausland, warum ist sie erlaubt/verboten?“.

Aber noch spezi­fi­scher ist die Aufgabe, die mit der Geschichte „Der Prinz heiratet“ verknüpft ist, für kleine Kinder, einen „Werbespot/Slogan/Werbung“ über die Hoch­zeit eines schwulen Prinzen zu machen. Letz­teres ist eine Aufgabe für Kinder im Alter von 6–8 Jahren. Darüber hinaus wird natür­lich auch über „Mädchen als Jungen“ und „Jungen als Mädchen“ im Rahmen der Trans­gender-Sensi­bi­li­sie­rung diskutiert.

WÄHREND DIE LMBTQ-LOBBY ALSO GEGEN DIE AUFNAHME IHRER AKTIVITÄTEN IN DAS KINDERSCHUTZGESETZ PROTESTIERT, SETZT SIE IHR SOROS-GELD EIN, UM KINDER IN DEN GENDERWAHN ZU VERWICKELN.

Der Westen ist bereits mit LGBTQ-Propa­ganda überschwemmt

In west­li­chen Ländern steht der Extre­mismus zuneh­mend im Vorder­grund der LGBTQ-Propa­ganda, die eine zentrale Agenda der Linken ist. Auch die Sensi­bi­li­sie­rung von Kindern wird von klein auf ange­strebt, wobei die Unter­neh­mens­welt und die (linke) Kultur­po­litik oft willige Partner sind. In vielen Fällen in Übersee ist die LGBTQ-Sensi­bi­li­sie­rung dank der Inter­ven­tion verschie­dener Lobby­gruppen sogar in die Lehr­pläne der Schulen aufge­nommen worden und wird sogar in abstrakte Fächer wie Mathe­matik einge­schmug­gelt. Das Bildungs­portal Welcomingchools.org zum Beispiel setzt sich dafür ein, dass Regen­bo­gen­fa­mi­lien auch in Text­auf­gaben einbe­zogen werden.

Das im Ausland wach­sende Phänomen, dass LGBTQ-Lobby­gruppen dafür eintreten, dass selbst ein nur wenige Jahre altes Kind von seinen Eltern als trans­gender behan­delt werden sollte, wenn es auch nur einen Moment lang nicht seinem biolo­gi­schen Geschlecht entspricht, ist nach Ansicht vieler Experten äußerst schäd­lich. Diese Kreise versu­chen auch, es für Jungen unter zehn Jahren normal zu machen, als Trans­ves­titen in Frau­en­klei­dern auf die Bühne zu gehen. In den USA sind Trans­gender-Camps für Vorschul­kinder keine Selten­heit mehr. Gleich­zeitig werden Kinder zuneh­mend mit Werbung bombar­diert, die LGBTQ-Propa­ganda enthält. Selbst die Werbung, in der ein homo­se­xu­elles männ­li­ches Paar versucht, ein Kind, das sie gemeinsam aufziehen, zum Mittag­essen zu über­reden, hat eine Welle des Protests ausge­löst, aber auch in der an Minder­jäh­rige gerich­teten Werbung wird die Sexua­lität immer deut­li­cher. Und dann ist da noch das Thema der Geschlechts­um­wand­lungs­ope­ra­tionen bei Kindern.

Ein weiteres Symptom für die wach­sende LGBTQ-Sensi­bi­li­sie­rung: Während beispiels­weise der US-Unter­hal­tungs­kanal Nickel­odeon im vergan­genen Jahr demen­tierte, im Vorschul­pro­gramm Werbung für die links­ex­treme, gewalt­tä­tige Orga­ni­sa­tion Black Lives Matter und für die Rechte von Schwulen gezeigt zu haben, zeigte bereits im Juni dieses Jahres ein Fern­seh­un­ter­kanal anläss­lich der „Pride“ einen Zeichen­trick­film speziell über den Gay Pride March. In der Sendung, die sich an junge Kinder rich­tete, sang eine Trans­ves­titin, Nina West, die für ihre skan­da­lösen Auftritte mit porno­gra­fi­schen Elementen bekannt ist, über das idyl­li­sche Glück von schwulen, trans­gender und nicht-binären Paaren und Familien.

Erwei­terndes Akronym

Das Akronym LGBT ist eine Sammel­be­zeich­nung für lesbi­sche, schwule, bise­xu­elle, trans­gender und trans­se­xu­elle Menschen. Das Akronym wird ständig erwei­tert und es sind mehrere Vari­anten gleich­zeitig in Gebrauch. Meis­tens wird der Buch­stabe Q hinzu­ge­fügt, um das engli­sche Wort queer zu bezeichnen, das sich auf die Unent­schie­den­heit der Geschlechts­ori­en­tie­rung bezieht. Darüber hinaus werden auch sexu­elle Orien­tie­rungen unter­schieden, die in der wissen­schaft­li­chen Lite­ratur nicht aner­kannt sind, wie z. B. Panse­xua­lität oder Omni­se­xua­lität. Der Begriff LGBT hat seine Wurzeln im Amerika der 1960er Jahre, als diese sexu­ellen Minder­heiten begannen, sich in Lobby­gruppen zu orga­ni­sieren. Heute hat sich die LGBT-Bewe­gung zu einer Lobby-Orga­ni­sa­tion entwi­ckelt, die weit über eng gefasste Themen der Schwu­len­rechte hinaus­geht, und die Ideen, die sie vertritt, sind nun fest in der Agenda der inter­na­tio­nalen Linken veran­kert. Die extre­meren Stränge der LGBT-Lobby setzen sich für kontro­verse Themen ein, wie z. B. die Geneh­mi­gung von nicht konformen Opera­tionen für Kinder.