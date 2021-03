Von Marcell Dengi

Die kommenden Wahlen in Ungarn könnten knapper ausfallen, als man denkt. Die Wahl­ma­schi­nerie wurde von den Parteien bereits in Gang gesetzt. Es ist bekannt, dass es im Krieg und in der Liebe keine Regeln gibt, und poli­ti­sche Parteien behan­deln Wahl­kämpfe als ernst­hafte Kriege, in denen kein Preis zu hoch ist, um mehr Stimmen zu bekommen. Die unga­ri­schen Oppo­si­ti­ons­par­teien machen sich nicht einmal die Mühe, unschul­dige Menschen­leben in Gefahr zu bringen: Sie benutzen die Covid-Epidemie viel­mehr, um Propa­ganda gegen die derzei­tige Regie­rung zu machen. Auf der anderen Seite gibt es Unter­schiede in der Art und Weise, wie sie ihre jewei­ligen Kampa­gnen durch­führen. Gábor Vona, ehema­liger Vorsit­zender von Jobbik, äußerte in einem Inter­view zu den bevor­ste­henden Wahlen einige Kritik­punkte an der Art und Weise, wie die Oppo­si­ti­ons­par­teien vorgehen.

Wie uns die Alten lehrten, ist panem et circenses die ideale Kombi­na­tion, um sich beim Volk einzu­schmei­cheln. Der derzei­tige Vorsit­zende von Jobbik Prer Jakab hat diese Maxime sehr ernst genommen. Auf seiner Face­book-Seite lässt er sich porträ­tieren, wie er billige Salami zwischen zwei einfa­chen Brot­scheiben isst. Ein sehr starkes Bild in Ungarn, denn im sozia­lis­ti­schen System war es das Symbol der Armen. Eine tradi­tio­nelle Methode, um Sympa­thien zu wecken, die aber nur bei armen Menschen funk­tio­niert, die starke Ressen­ti­ments gegen­über der Regie­rung hegen. Und selbst wenn es auf diese Weise gelänge, Sympa­thien zu wecken, ist es nicht sicher, dass diese Menschen zu echten Unter­stüt­zern und wirk­lich über­zeugten Wählern werden. Vona nennt sie „Kata­stro­phen­tou­risten“, die sich an dieje­nigen hängen, die ihre Feind­se­lig­keit gegen­über der Regie­rung auf die extremste Weise zum Ausdruck bringen: Im Laufe der Zeit werden sie sich jedoch an eine andere Partei hängen, denn der Kleb­stoff, der einen Wähler stabi­li­sieren kann, besteht aus einer lang­fris­tigen Stra­tegie und einer attrak­tiven Perspek­tive. Da Jobbik nichts derglei­chen hat, wird sie wahr­schein­lich in ihrer Mission scheitern.

Vona macht keinen Hehl daraus, dass er gerne einen Regime­wechsel in Ungarn sehen würde, aber er hält die Oppo­si­tion für unfähig, die Aufmerk­sam­keit der Bürger zu erlangen. Auch die Demo­kra­ti­sche Koali­tion (DK, die Partei des ehema­ligen Minis­ter­prä­si­denten Ferenc Gyurcsány) wird es seiner Meinung nach nicht schaffen, der Oppo­si­ti­ons­ko­ali­tion neue Stimmen zuzu­führen. Dennoch ist DK die einzige Partei, die eine normale poli­ti­sche Stra­tegie verfolgt, und da der Einäu­gige König unter den Blinden ist, kann die DK als die Partei mit dem größten Poten­zial ange­sehen werden. Die anderen Oppo­si­ti­ons­par­teien fokus­sieren ihre jewei­ligen Stra­te­gien ledig­lich auf die Marken­bin­dung der Wähler und vernach­läs­sigen die tiefer gehende Politik.

Ein anderes Mitglied der Koali­tion, die Partei Momentum, hätte die unga­ri­sche poli­ti­sche Land­schaft für immer verän­dern können, wenn sie eine große bürger­liche Einheit gegründet hätte, aber sie verpasste den Moment und erkannte die Gele­gen­heit erst, als sie bereits verblasst war. Zu Beginn (2017) war sie so stark, dass sie die Regie­rung dazu zwang, die Kandi­datur zur Ausrich­tung der Olym­pi­schen Spiele aufzu­geben. Heute, nachdem sie die Chance verpasst hat, schnell eine große Partei zu werden, hat sich Momentum unter den schüt­zenden Flügel der Oppo­si­ti­ons­ko­ali­tion begeben und verfolgt weit linke Ideen. Zu ihren „Wahl­vor­schlägen“ gehört der, rechte Poli­tiker an der Ausübung ihres Berufes zu hindern.

Die Radi­ka­lität der Oppo­si­tion betrifft auch die Impf­kam­pagne der Regie­rung. Es war zu erwarten, dass die Parteien die Krise für Wahl­kampf­zwecke nutzen würden, aber wenn das Leben von Menschen auf dem Spiel steht, ist das Spiel nicht mehr unre­gu­liert. Im Früh­jahr 2020 beschloss die unga­ri­sche Regie­rung ein Gesetz, das die recht­liche Verfol­gung von Personen ermög­licht, die Lügen und irre­füh­rende Infor­ma­tionen über Covid verbreiten. Ein Gesetz, das die Mitglieder der Oppo­si­tion hingegen nicht zu schre­cken scheint, insbe­son­dere DK und Momentum, die sich gegen nicht-west­liche Impf­stoffe ausspre­chen und die Menschen ermu­tigen, sich nicht impfen zu lassen.

Laut einer Umfrage des Száz­advég-Insti­tuts lehnen 73% der Ungarn Poli­tiker ab, die gegen die Covid-Impfung sind. 62% sind der Meinung, dass diese Poli­tiker das Leben unschul­diger Menschen in Gefahr bringen. Damit riskieren sie nicht nur recht­liche Konse­quenzen, sondern vertiefen auch die Kluft zwischen ihnen und dem wahr­schein­li­chen Gewinner der nächsten Wahl.

Marcell Dengi

MCC Visi­ting Fellow am Centro Studi Machia­velli. Student der Inter­na­tio­nalen Wirt­schaft an der Buda­pester Univer­sität für Tech­no­logie und Wirt­schaft und der School of Econo­mics am Mathias Corvinus Collegium.