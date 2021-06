Ungarn hat eine der höchsten Impf­raten der Welt, wobei auch chine­si­sche und russi­sche Impf­stoffen verwendet werden

Ungarn und China haben eine Verein­ba­rung getroffen, dass die im Bau befind­liche Natio­nale Impf­stoff­fa­brik in Ungarn auch chine­si­sche Impf­stoffe gegen das Coro­na­virus herstellen kann, was einen großen stra­te­gi­schen Vorteil für Ungarn darstellt, gab Außen- und Handels­mi­nister Péter Szij­jártó am Montag in China bekannt.

Ungarn gab bereits im letzten Monat bekannt, dass es in Kürze mit dem Bau einer eigenen Impf­stoff­fa­brik in der ostun­ga­ri­schen Stadt Debrecen beginnen wird.

Szij­jártó sagte, das Treffen mit seinem chine­si­schen Amts­kol­legen sei das zwölfte in den letzten sieben Jahren, was zeige, wie viel Wert die beiden Länder auf die konti­nu­ier­liche Entwick­lung ihrer Zusam­men­ar­beit legen.

„Ungarn und die Volks­re­pu­blik China sind seit 2017 stra­te­gi­sche Partner fürein­ander. Wnn jemand bisher Zweifel hatte, konnte er in den letzten Monaten sehen, wie sehr Ungarn von dieser stra­te­gi­schen Zusam­men­ar­beit profi­tiert hat (…) Der Erfolg kann nun in geret­teten Leben gemessen werden“, sagte Szijjártó.

„Impf­stoffe sind keine ideo­lo­gi­sche oder geopo­li­ti­sche Frage, sondern ein Werk­zeug, um Leben zu retten. Wenn es nicht um Menschen­leben ginge, könnten wir jetzt einfach und laut über dieje­nigen lachen, die allerlei Unsinn über den chine­si­schen Impf­stoff verbreiten“, sagte er.

Szij­jártó wies darauf hin, dass, wenn die Regie­rung nicht recht­zeitig den Impf­stoff von Sino­pharm gekauft hätte, es jetzt eine Million weniger Geimpfte gäbe. Ungarn wäre dann nicht an der Spitze der Euro­päi­schen Union, was die Impfung betrifft, und hätte keine bedeu­tenden Schritte zurück zur Norma­lität machen können.“

Er fügte hinzu, dass die Zusam­men­ar­beit auf dem Gebiet der Impf­stoffe fort­ge­setzt wird, und dass die gesamte Produk­ti­ons­tech­no­logie von Sino­pharm in Ungarn ange­passt wird, was ein wich­tiger Vorteil ist, da es in der Welt eine stän­dige Nach­frage nach Impf­stoffen gibt.

Szij­jártó betonte, dass neben der Gesund­heit auch der wirt­schaft­liche Erfolg wichtig ist. Beide Länder stünden vor großen wirt­schaft­li­chen Erfolgen. Er erwähnte unter anderem, dass zwei große chine­si­sche Banken bald in Ungarn auftreten werden, während mehrere unga­ri­sche Firmen in dem asia­ti­schen Land ausge­zeich­nete Resul­tate erzielt hätten. Mehrere große unga­ri­sche Inves­ti­tionen werden derzeit verhan­delt, zum Beispiel in der Produk­tion von Elektroautos.

Zum Verhältnis zwischen der EU und China sagte Szij­jártó, die Regie­rung unter­stütze Initia­tiven zur Verbes­se­rung des Verhält­nisses anstelle von „Sank­tionen und Feind­se­lig­keit“. Er glaube, dass eine Zusam­men­ar­beit auf der Basis gegen­sei­tiger Inter­essen notwendig sei.

Szij­jártó vertrat die Ansicht, dass die Verhin­de­rung eines umfas­senden Inves­ti­ti­ons­ab­kom­mens den euro­päi­schen Inter­essen zuwi­der­laufe. Der Konti­nent sollte besser „zu einer neuen Realität in der Welt aufwa­chen“. Wenn die Bezie­hungen nicht verbes­sert würden, werde die EU viel verlieren. Schließ­lich fügte er hinzu, dass China Ungarn erlaubt habe, ein neues Gene­ral­kon­sulat in Guang­zhou in der Provinz Guang­dong einzurichten.

Der chine­si­sche Außen­mi­nister Wang Yi lobte die „vorbild­li­chen“ chine­sisch-unga­ri­schen Bezie­hungen und äußerte die Hoff­nung, dass sie in Zukunft in vielen Berei­chen weiter vertieft werden können. Er betonte auch, dass „in einer Zeit wach­sender globaler Heraus­for­de­rungen China und die EU stra­te­gi­sche Partner sind. Chinas Ziel ist es, dies nicht zu vergessen, sondern unsere Zusam­men­ar­beit aufrechtzuerhalten“.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei MAGYAR HÍRLAP,

unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.