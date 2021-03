Plas­tik­müll ist zu einem globalen Problem geworden. Es wird geschätzt, dass welt­weit jede Sekunde 20.000 Plas­tik­fla­schen verkauft werden, was welt­weit drei­hun­dert Millionen Tonnen Abfall pro Jahr bedeutet. Dieser Abfall braucht jedoch ein halbes Jahr­tau­send, um sich zu zersetzen, und ist neben der visu­ellen Verschmut­zung, die er verur­sacht, ein Faktor für die Zerstö­rung von Fauna und Flora und oft eine Quelle für die Belas­tung mit endo­krinen Disruptoren.

Laut der American Asso­cia­tion for the Advan­ce­ment of Science wurden 2015 9% des Kunst­stoffs recy­celt, 12 % verbrannt, während die rest­li­chen 79 % in der Natur landeten.

Daran erin­nerte der unga­ri­sche Präsi­dent János Áder kürz­lich in seinem Podcast Blue Planet zum Thema Umwelt: Bis 2050 „könnten wir mehr Plastik als Fische in den Meeren und Ozeanen haben“.

Ein Bakte­ri­en­cock­tail, der Plastik biolo­gisch abbauen kann

Zwei junge unga­ri­sche Chemi­ke­rinnen, Liz Madaras und Krisz­tina Lévay, die Präsi­dent Áder ausdrück­lich vorstellte, haben ein Verfahren entwi­ckelt, das eine Alter­na­tive zu Müll­de­ponie, Müll­ver­bren­nung und Umwelt­ver­schmut­zung bietet. Dabei kann ein Bakte­ri­en­cock­tail Plastik inner­halb von sieben Wochen biolo­gisch abbauen, ohne dass es sortiert oder vorge­wa­schen werden muss, und zwar unter Ausnut­zung der Tatsache, dass das Mine­ralöl, das zur Herstel­lung von Kunst­stoffen verwendet wird, „aus pflanz­li­chen und tieri­schen Über­resten von vor Millionen Jahren stammt […] und der Abfall [daher] keiner vorhe­rige chemi­sche Behand­lung“ bedürfe.

Ein Verfahren, das der Kompos­tie­rung ähnelt

So erklären die beiden Chemi­ke­rinnen auf der Inter­net­seite ihres Biotech-Startup-Unter­neh­mens Poli­loop:

„Die Bakte­rien nutzen den im Kunst­stoff enthal­tenen Kohlen­stoff als einzige Kohlen­stoff­quelle und bauen ihn in ihren Stoff­wechsel ein. Das Verfahren ist ähnlich wie bei der Kompos­tie­rung von orga­ni­schen Abfällen. Der Haupt­un­ter­schied besteht darin, dass das Verfahren an fossilen Schad­stoffen durch­ge­führt wird“.

