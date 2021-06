Die unga­ri­schen Parla­ments­wahlen 2022 handeln in Wirk­lich­keit davon, ob die EU Ungarn kurz­fristig in die Euro­zone einglie­dern kann. Diese steile These formu­lierte Noten­bank­prä­si­dent György Matolcsy in einem aktu­ellen Meinungs­bei­trag für die regie­rungs­nahe Tages­zei­tung „Magyar Nemzet“. Der Artikel unter dem bezeich­nenden Titel „Die Falle Euro“ reiht sich nahtlos ein in eine Reihe von Publi­ka­tionen des MNB-Chefs, in denen er die Vorteile einer unab­hän­gigen Geld­po­litik herausstellt.

Ungarn werde seine Moder­ni­sie­rung nur außer­halb der Euro­zone fort­führen können, ist Matolcsy über­zeugt. Diese Schluss­fol­ge­rung leitet er aus den ersten 20 Jahren der Gemein­schafts­wäh­rung ab. Nach Studien hätten mit dem Euro einzig Deutsch­land und die Nieder­lande gewonnen, die der für sie schwache Euro aber bequem machte, was letzt­lich zu Lasten ihrer inter­na­tio­nalen Wett­be­werbs­fä­hig­keit geht. Italien und Frank­reich hätten derweil tausende Milli­arden Euro verloren, weil der Euro für sie zu stark war.

Die Slowakei mochte lange Zeit als Erfolgs­ge­schichte des Euro in Osteu­ropa herhalten, doch auch sie hat im vergan­genen Jahr­zehnt gegen­über dem EU-Durch­schnitt an Boden verloren. Umge­kehrt hätten Polen, Tsche­chien und Ungarn viel gewonnen, die nicht den Weg der Slowakei und Slowe­niens gingen. Rumä­nien könnte ein weiterer Gewinner des Sonder­wegs werden, schreibt Matolcsy. Am deut­lichsten zeichne sich dieser Effekt für die Visegrád-Staaten (V4) daran ab, dass sie als großer Handels­partner Deutsch­lands die Südeu­ro­päer (Portugal, Spanien, Italien und Grie­chen­land) und sogar noch Frank­reich ablösen konnten.

„Heute können sich die V4 als Wachs­tums­motor der EU profi­lieren, weil sie sich mehr Spiel­raum über eine eigen­stän­dige Wirt­schafts- und Geld­po­litik bewahrt haben“, resü­miert der Noten­bank­prä­si­dent. Ein Sieg der Oppo­si­tion im Früh­jahr 2022 würde deshalb eine drama­ti­sche Wende und wirt­schaft­liche Kata­strophe für Ungarn bedeuten.

