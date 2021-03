Von Elmar Forster

EVP-Austritt des Fidesz

Die west­li­chen EU-Eliten der Euro­päi­schen Volks­partei (EVP) spinnen sie weiter in ihrem von Ost-Rassismen umhüllten Brüs­seler Kokon ein…:

Allen voran provo­zierten der (öster­rei­chi­sche ÖVP-EU-Mandatar) Othmar Karas und der deut­sche EVP-Vorsit­zende Manfred Weber, die unga­ri­sche Fidesz unter Viktor Orbán zu einem Austritt aus der ehemals konser­va­tiven Partei­en­fa­milie, indem sie eine neue Geschäfts­ord­nung durch­setzten: Nämlich nicht nur einzelne Abge­ord­nete, sondern ganze Dele­ga­tionen zu suspen­dieren… (faz)

Ablen­kungs­ma­növer von verfehlter EU-Corona- und Impfstoff-Politik

„Orbáns Impf­plu­ra­lismus“ mit „chine­si­schen und russi­schem Impf­stoffen verschaffen (ihm) innen- und außen­po­li­tisch zusätz­li­chen Spiel­raum und könnten Schule machen.“ (nzz) – Jeden­falls „sorgen zwei Todes­fälle nach Astra-Zeneca-Impfung für Verun­si­che­rung“ (stan­dard): „Öster­reich stoppt Impfungen“ (Berlin­er­Zei­tung)

Impf­stoff-Anfragen bei unga­ri­scher Botschaft in Wien

Nun scheinen immer mehr Öster­rei­cher das Vertrauen in die EU-Impf­stoffe verloren zu haben: Sodass die unga­ri­sche Botschaft in Wien (aufgrund zahl­rei­cher Anfragen zu Impf­stoff­er­werb) folgende Klar­stel­lung herausgab: „Zum aktu­ellen Zeit­punkt ist nur Personen mit unga­ri­scher Sozi­al­ver­si­che­rung möglich, in Ungarn eine Sputnik-Covid-Impfung zu erhalten.“ (6.3.2021)

Orbán’s Impf-Prag­ma­tismus…

…ist frei von EU-Nationalismen:

„Der Schutz des mensch­li­chen Lebens steht über poli­ti­schen Aspekten, ja auch über der Geopo­litik. Es ist unver­ant­wort­lich, aus den Impf­stoffen eine poli­ti­sche Frage zu machen, und nur deshalb die Menschen sterben zu lassen und ihre Frei­heit einzu­schränken, weil es poli­ti­sche Bean­stan­dungen gegen­über dem Herstel­ler­land gibt.“ (focus-Inter­view)

EU-Eliten: „Ost-Rassismus“

„In unserer Kind­heit, in der Zeit des Kommu­nismus, hat man mit sowje­ti­schen Vakzinen geimpft, und Sie sehen, es geht uns gut. Ganz objektiv betrachtet gab es im Osten eine Impf­kultur: Polio konnte dadurch viel früher besiegt werden als im Westen. Während des kalten Krieges wurde der russi­sche Impf­stoff von den west­li­chen Staaten aus ideo­lo­gi­schen Gründen nicht über­nommen.“ (focus, s.o.)

Stalin­grad – Sputnik-Impfstoff

Während der Schlacht um Stalin­grad war die russi­sche Maschi­nen­pis­tole (PPSch41) aufgrund ihrer soliden Konstruk­tion den deut­schen „Qualitäts“-MG’s so über­legen, dass sie von den deut­schen Land­sern als Beute­waffe einge­setzt wurde. – Und auch heute hat der Impf­stoff Astra Zeneca die meisten Neben­wir­kungen. (krone)

„EVP – neue Linkspartei“

„Die EVP ist endgültig zum Anhängsel der euro­päi­schen Linken geworden. In der Migra­tion, den Werten der Familie, der natio­nalen Souve­rä­nität gibt es keine Unter­schiede mehr zur euro­päi­schen Linken. Die euro­päi­schen Linken … können zu Recht Freu­den­feuer entfa­chen. Sie sind um eine weitere Partei reicher geworden.“ (Orbán)

Und genau so kam es auch: Denn es war sympto­ma­ti­scher­weise der ultra­linke Grün-Abge­ord­nete Michel Reimon (Euro­pa­spre­cher), welcher Manfred Weber zum EVP-Schritt gratu­lierte: Endlich könne Orbán die EVP nicht mehr nutzen. (nzz) – Reimon hatte im Herbst 2020 (unter dem Eindruck von isla­mis­ti­schen Atta­cken in christ­li­chen Gottes­häu­sern) auf Twitter gepostet: „Man kann auch Angriffs­pläne auf Kirchen erfinden oder so tun, als würde es eine Ski-Saison geben…“ (Philo­so­phia­Pe­rennis)