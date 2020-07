Immer häufiger spre­chen Eliten und selbst­er­nannte „globale Führer“ offen von der Notwen­dig­keit einer „neuen Welt­ord­nung“. Was seit Jahren als reine Verschwö­rungs­theorie abgetan wird, die „Panik vor einer von wenigen Eliten gesteu­erten Welt­re­gie­rung schürt“, bewahr­heitet sich nun als reales (Bedrohungs-)Szenario. Denn unter dem Deck­mantel der Globa­li­sie­rung und des per se nicht nega­tiven Multi­la­te­ra­lismus (also der zuneh­menden Abkehr von krie­ge­ri­schen Hand­lungen zwischen den Staaten und einer Zuwen­dung zu Koope­ra­tion und freiem Austausch) verbirgt sich der Plan, vor allem den Westen zu desta­bi­li­sieren und unter eine poli­ti­sche Zentral­ge­walt zu zwängen – die EU macht es bereits eindrück­lich vor.

UNO-Gene­ral­se­kretär wünscht sich „neue Welt­ord­nung“

Im Rahmen der Feier­lich­keiten zum 75-jährigen Bestehen der Vereinten Nationen, sprach nun der amtie­rende UNO-Gene­ral­se­kretär António Guterres von der Notwen­dig­keit einer „neuen Welt­ord­nung“. Der Portu­giese nimmt dabei vor allem die künst­liche „Corona-Pandemie“ und die ebenso künst­lich herbei­ge­schrie­bene „Klima­krise“ als Vorwände, um sozia­lis­tisch und marxis­tisch anmu­tende Phan­ta­sien zu propa­gieren. So wünsche sich Guterres „ein neues globales Abkommen, um Macht, Reichtum und Chancen gerechter zu verteilen“. (Die wirk­lich mäch­tigen und reichen Perso­nen­gruppen, die für sämt­liche globale Unruhen und Ungleich­heiten verant­wort­lich sind, erwähnt der UNO-Chef dabei natür­lich nicht.)

In einer Video­an­sprache zur Erin­ne­rung an den früheren südafri­ka­ni­schen Präsi­denten Nelson Mandela (der übri­gens eben­falls Kommu­nist war) kriti­sierte er zudem das Konzept der Natio­nal­staaten. Diese hätten sich bislang durch­wegs gewei­gert, über „Reformen der inter­na­tio­nalen Insti­tu­tionen“ nach­zu­denken. Mit „Reformen“ sind hier primär Kompe­tenz­ab­gaben der Natio­nal­staaten an supra­na­tio­nale Orga­ni­sa­tionen gemeint.

Auch Kolo­nia­lismus und Kritik an „weißen Männern“ darf nicht fehlen

Weiters sieht der UNO-Chef in der „Kolo­ni­sa­tion“ und „in von Männern domi­nierten Gesell­schaften“ zwei der Haupt­ur­sa­chen für die Ungleich­heit in der Welt. Aktu­elle „Gefahren“ wie Popu­lismus, Natio­na­lismus, Extre­mismus und Rassismus würden diese Ungleich­heiten noch weiter beför­dern und Span­nungen zwischen Nationen, Ethnien und Reli­gionen schaffen.

Während Guterres auch vernünf­tige Kritik vorbringt, etwa an dem wenig ziel­füh­renden UN-Sicher­heitsrat, lässt er dennoch fast durch­gängig das links-libe­rale „Neusprech“ durch­scheinen, weshalb klar sein dürfte, wo die Vorgaben der UNO aktuell liegen.

Denn künftig will man vor allem den Entwick­lungs­län­dern mehr Gewicht bei der inter­na­tio­nalen Entschei­dungs­fin­dung zukommen lassen. Zudem brauche es „deut­lich mehr Frauen in Führungs­po­si­tionen, um auch Gerech­tig­keit zwischen den Geschlech­tern zu schaffen“. Bedeutet: Der Wohl­stand des Westens wird weiterhin auf dem Altar des Multi­kul­tu­ra­lismus und der unge­bremsten und gelenkten Globa­li­sie­rung geop­fert.