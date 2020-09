Erschienen auf dem offi­zi­ellen Twitter-Konto der Vereinten Nationen, unter Hinweis auf ein Zitat von Gene­ral­se­kretär Antonio Guterres:

„Die COVID19-Pandemie belegt, was wir alle wissen: Jahr­tau­sende des Patri­ar­chats haben zu einer von Männern domi­nierten Welt mit einer von Männern domi­nierten Kultur geführt, die allen schadet: Frauen, Männern, Mädchen und Jungen.“

The #COVID19 pandemic is demons­tra­ting what we all know: mill­ennia of patri­archy have resulted in a male-domi­nated world with a male-domi­nated culture which damages ever­yone – women, men, girls & boys.

— United Nations (@UN) September 6, 2020