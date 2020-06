Wie eng verflochten links­ra­di­kale Struk­turen und Grup­pie­rungen mit Regie­rungen, Insti­tu­tionen und Eliten sind beweist derzeit die gras­sie­rende Debatte rund um ein Verbot der Antifa. Soli­da­rität erhalten die Links­ra­di­kalen nun von höchster globaler Ebene, nämlich der UNO.

Schweiz will Antifa verbieten, aber massiver Wider­stand

Ähnlich wie in den USA, so fordert man derzeit auch in der Schweiz, die Antifa zu verbieten. Dort zeigte SVP-Natio­nalrat Andreas Glarner Verständnis für den Vorstoß des US-Präsi­denten Donald Trump und forderte ähnli­ches für die Schweiz. Dass links­ex­treme Grup­pie­rungen den Staat zersetzen möchten gelte es mit allen Mitteln zu unter­binden. Deshalb soll der Schweizer Bundesrat die Antifa verbieten und als terro­ris­ti­sche Orga­ni­sa­tion einstufen. Auch Symbole der Grup­pie­rung gehörten gesetz­lich verboten.

UN Genf wirbt für Antifa

Nicht nur von medialer und poli­ti­scher Seite kam post­wen­dend Kritik an Glar­ners Vorschlag. Auch die UN-Vertre­tung in Genf schal­tete sich via Twitter ein und soli­da­ri­sierte sich mit den Links­ra­di­kalen. Dort schrieb man vermut­lich als Seiten­hieb auf die Verbots­de­batte in der Schweiz (und unter­malt mit der Fahne der Antifa!):