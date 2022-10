Wer aufmerksam die Medi­en­be­richte der vergan­genen Monate mitver­folgt hat, erkennt bei genauerem Hinsehen ein auffäl­liges Muster: immer mehr Spit­zen­sportler brechen bei der Ausübung ihres Sportes „plötz­lich und uner­wartet zusammen“ und haben danach mit schwer­wie­genden gesund­heit­li­chen Folgen zu kämpfen. Parallel dazu häufen sich die Berichte über Kinder, die Herz­mus­kel­ent­zün­dungen, allge­meine Herz­pro­bleme und sogar Hirn­blu­tungen und Schlag­an­fälle (!) haben. Ein Schelm, wer dahinter Auswir­kungen der Corona-Impfungen vermutet.

Sportler brechen reihen­weise zusammen

Man erin­nere sich nur an die EM vergan­genen Sommer, als der däni­sche Fuss­ball­spieler Chris­tian Eriksen auf dem Feld zusam­men­brach und ins Kran­ken­haus gebracht werden musste, wo lange Zeit unklar war, ob er über­haupt über­leben wird.

UPDATE v. 10.10.2022



Tragödie um eine frühere Wrest­ling-Hoff­nung des Show­kampf-Markt­füh­rers WWE: Sara Lee, letzte weib­liche Gewin­nerin der Talent-Casting­show Tough Enough, ist im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Lee hinter­lässt ihren Ehemann Wesley Blake, eben­falls früherer WWE-Wrestler, und drei gemein­same Kinder. Zahl­reiche WWE-Stars, die die beiden gekannt hatten, sind erschüt­tert und nehmen via Social Media Anteil. (NEWS: Alle Neuig­keiten zu WWE)

Plötz­lich und unerwartet

Lees Todes­ur­sache wurde von ihrer Familie nicht bekannt­ge­geben, noch am Dienstag hatte sie sich via Insta­gram aus einem Fitness­studio gemeldet und berichtet, dass sie nach einer über­stan­denen Neben­höh­len­ent­zün­dung das Trai­ning wieder­auf­ge­nommen hätte.

Abso­lutely heart brea­king, life is too short. Sara was awesome 💔 sending love and prayers to her family and loved ones. t.co/h65703b2v8 — Sonya Deville (@SonyaDevilleWWE) October 6, 2022

UPDATE v. 03.10.2022



(Bild: Facebook.com/FC Brasov Official)

Große Trauer und großes Entsetzen im rumä­ni­schen Fußball: Denn mit Alex­andru Vagner ist ein ehema­liger Fußball-Profi letzt­lich plötz­lich und uner­wartet an einem Herz­in­farkt gestorben! Während des Der frühere Nach­wuchs-Team­spieler Rumä­niens, der es für Gloria Bistrița, FC Brașov, FCM Târgu Mureș oder Concordia Chiajna als Rechts­ver­tei­diger auf 120 Spiele in der Super­liga seines Heimat­landes brachte, wurde nur 33 Jahre alt …

Während des Trai­nings für seinen aktu­ellen (Amateur-)Klub Inter Cris­tian hatte er zunächst an einer einfa­chen 5‑gegen-2-Spiel­form teil­ge­nommen, sich wegen Unwohl­seins aber zurück­ge­zogen – und war dann auf dem Weg in die Kabine zusam­men­ge­bro­chen. Dank schneller Erster Hilfe vor Ort konnte Vagners Zustand vorerst stabi­li­siert werden, in den folgenden Tagen mussten die Ärzte in der Klinik den Kampf ums Leben des Ex-Fußball-Profis aller­dings aufgeben.

UPDATE v. 30.09.2022

Der Fußball­verein TSV 07 steht zur Zeit in Trauer: Auf dem Sport­ge­lände des Vereins in Höchst, Stadt­teil der hessi­schen Stadt Geln­hausen, brach am Dienstag (27. September 2022) ein Kind beim Fußball­trai­ning zusammen. Ein Junge aus Hessen ist am Dienstag nach dem Fußball­trai­ning zusam­men­ge­bro­chen. Auch im Kran­ken­haus konnte dem Kind nicht mehr geholfen werden – es verstarb im Alter von nur sechs Jahren.

„Plötz­lich regungslos am Boden“

Nach Medi­en­be­richten lag der Junge nach dem Trai­ning plötz­lich regungslos auf dem Boden. Betreuer hätten demnach den Rettungs­dienst gerufen. Wenig später wurde der Junge mit einem Rettungs­hub­schrauber in ein Frank­furter Kran­ken­haus gebracht. Dort konnte dem Kind jedoch nicht mehr geholfen werden: Es starb in der Nacht zum Mitt­woch in der Klink.

Todes­ur­sache „noch unklar“

Woran der Junge starb, ist bislang noch unklar und nun Gegen­stand von Ermitt­lungen der Staats­an­walt­schaft. Ein Poli­zei­spre­cher sagte gegen­über der Bild: „Die Todes­ur­sache steht nicht fest, der Junge wird obdu­ziert werden müssen.“

UPDATE v. 13.09.2022

Ein Foot­ball­spieler der Rahway High School ist am Donners­tag­morgen im Schlaf gestorben, wie das Team auf seinem Twitter-Account mitteilte.

„Mit großer Trau­rig­keit und schwerem Herzen teilen wir das unglück­liche Ableben von Ali Muhamad, einem Foot­ball­spieler der Rahway High School, mit“, schrieb das Rahway Foot­ball Team.

„Unsere Herzen sind bei der Familie in dieser schweren Zeit. Sie werden für immer in unseren Gedanken sein“, schloss der Beitrag.

It is with great sadness, and a heavy heart, that we are sharing the unfor­tu­nate passing of Rahway Senior foot­ball player, Ali Muhamad. Our hearts go out to the family during this tough time. You will forever be in our thoughts. 💔💔💔😥😥😥 pic.twitter.com/LSSTSyheGA — Rahway Foot­ball (@rahwayfootball) September 9, 2022

UPDATE v. 06.09.2022

Bitteres „uner­war­tetes“ Aus für deut­schen Zehn­kämpfer bei EM nach Hochsprung

MÜNCHEN – Das hat sich Tim Nowak mit Sicher­heit anders vorge­stellt. Der Deut­sche hat den Zehn­kampf bei der Heim-EM in München uner­wartet abbre­chen müssen.

Bitterer Tag für Tim Nowak!

Der 27-Jährige musste den Zehn­kampf bei der Heim-EM im August aufgrund schwer­wie­gender Kreis­lauf­pro­bleme abbre­chen. Nach vier von fünf Diszi­plinen lag er auf Rang 15. Die fünfte Diszi­plin über die 400 Meter konnte er dann nicht mehr antreten. Auf Insta­gram meldete sich der deut­sche Zehn­kämpfer am Abend selbst zu Wort:

„Leider endet mein Wett­kampf im Kran­ken­haus. Nach dem Hoch­sprung bin ich leider aufgrund von unbe­kannten Gründen kolla­biert. Ich hätte alles dafür gegeben diesen Wett­kampf zu Ende zu bringen.“

Weiter teilte der 27-Jährige mit: „Der Hoch­sprung-Wett­kampf war eine der tollsten Erfah­rungen meiner Sport­kar­riere. Danke an alle Zuschauer, ich hätte gerne morgen alles gegeben.“

Nachdem er noch in einer längeren ärzt­li­chen Behand­lung war, geht es ihm jetzt wieder besser. Quelle: sport1.de

UPDATE v. 02.09.2022



18-jähriger (!) Fußball­spieler stirbt nach Zusammenbruch



DEERFIELD, Illi­nois (WLS) – Das Trinity College an der Trinity Inter­na­tional Univer­sity trauert um einen Studi­en­an­fänger und Fußball­spieler, der plötz­lich verstorben ist. Ein Mann­schafts­ka­merad fand Avery Gilbert zusam­men­ge­bro­chen und ohne Atmung im Eingangs­be­reich des Wohn­heims. Er starb im Kran­ken­haus. Es war erst sein dritter Tag auf dem Campus.

In einem Brief an die Trinity-Gemein­schaft erklärte Präsi­dent Nicholas Perrin, dass der Lake County Coroner die Ursache für Gilberts Tod noch nicht offi­ziell fest­ge­stellt hat, dass es sich aber mögli­cher­weise um eine vorbe­stehende Erkran­kung handelt, die durch ein Allergen ausge­löst wurde. Gilbert war Absol­vent der Grays­lake North und lebte in Lake Villa.

UPDATE v. 30.08.2022

Riesen-Schock in England: Spieler bricht im Mittel­kreis zusammen – Partie sofort abgebrochen!

Bei einem Liga-Spiel in England ist am Wochen­ende ein Kicker nach 27 gespielten Minuten im Mittel­kreis zusam­men­ge­bro­chen. Das Match zwischen Chip­penham und Chelms­ford in der National League South (6. Liga) wurde abge­bro­chen. Der kolla­bierte Chip­penham-Vertei­diger Pablo Martinez wurde umge­hend in ein Kran­ken­haus im benach­barten Bristol gebracht. Bedanken kann sich der 21-Jähre wohl bei den Physio­the­ra­peuten seines Clubs, die auf dem Feld die Erst­ver­sor­gung leis­teten und bei Twitter als Helden gefeiert wurden. Quelle: rtl.de

Evening all… Just wanted to say a huge thank you to all the @ChipTownFC players, staff & fans, ever­yone from the @OfficialClarets, the para­me­dics, and all the NHS staff at the BRI that helped me yesterday. I cannot thank you enough for all of your help 💙 pic.twitter.com/AjEwkmlhHV — Pablo Martínez (@pablojm78) August 14, 2022

UPDATE v. 14.08.2022

FILSUM – Drama im deut­schen Amateur­fuß­ball: Nur 10 Minuten nachdem Marco Memenga das Führungstor erzielt hatte, kippte der 38-Jährige vor den Augen seiner Familie am Rasen um.

Der tragi­sche Vorfall ereig­nete sich am 5. August im Kreis­po­kal­spiel von Memengas Verein FC Brook­mer­land in Filsum. Zum Ankick wirkte der Stürmer – von allen nur „Memme“ genannt, noch fit wie immer. Doch das Spiel nahm einen fatalen Ausgang: Nur 10 Minuten nachdem Memenga das 1:0 für seinen Verein erzielt hatte, brach er auf dem Spiel­feld zusammen und hörte auf zu atmen. Seine Mitspieler eilten sofort zur Hilfe und konnten den 38-Jährigen drei Mal reanimieren.

Durch den eintref­fenden Notarzt wurde er noch ein viertes Mal wieder­be­lebt – vergeb­lich. Nach 50 Minuten hatte „Memme“ den Todes­kampf verloren – mutmaß­lich Herztod.

Familie musste Todes­kampf mitansehen

Beson­ders tragisch: Seine Brüder Manuel (36) und Mario (30), seine Mutter Anita (62) und sein ältester Sohn Luca (10) mussten alles mitan­sehen. Memenga hinter­lässt einen weiteren Sohn (6) und eine Ehefrau (32). Die Familie ist in psycho­lo­gi­scher Betreuung. Quelle: OE24.at

UPDATE v. 10.08.2022

Hurling-Star bricht während einem Spiel zusammen und stirbt

Dillion Quirke bekam während eines Spiels gesund­heit­liche Probleme und starb auf tragi­sche Weise



Die Sport­fans standen unter Schock, als der junge Hurling-Star Dillion Quirke während eines Spiels gesund­heit­liche Probleme bekam und auf tragi­sche Weise starb.

IRLAND – Berichten zufolge brach er nach 28 Minuten auf dem Spiel­feld zusammen. Das Spiel wurde sofort unter­bro­chen, und der 24-Jährige wurde ins Univer­si­täts­kran­ken­haus von Tipperary gebracht, doch leider konnte er nicht mehr gerettet werden.

Vor seinem tragi­schen Tod schien der talen­tierte Spieler eine glän­zende Zukunft vor sich zu haben. Dillon gewann 2018 eine Medaille bei der County Senior Hurling Cham­pionship und im selben Jahr eine Medaille bei der All Ireland Under-21 Hurling. Sein Onkel Andrew Fryday, der Vorsit­zende des Vereins Clono­ulty-Ross­more, erzählte dem Sunday Inde­pen­dent, dass die Familie untröst­lich sei und dass der junge Mann für den Hurlings­sport gelebt habe und gestorben sei. Quelle: evoke.ie

UPDATE v. 02.08.2022

Auf tragi­sche Weise ist am Sonntag eine 27-jährige Triath­letin und Ärztin am McMaster Children’s Hospital in Hamilton, Ontario, Kanada, beim Schwimmen zusam­men­ge­bro­chen. Am Donnerstag, vier Tage nach dem Vorfall, verstarb sie.

Der Tod von Dr. Candace Nayman kommt weniger als zwei Wochen nach dem Tod von vier anderen Ärzten. Dr. Candace war der fünfte Arzt im Groß­raum Toronto (GTA), der im Juli starb. The Gateway Pundit berich­tete als erstes, dass Dr. Paul Hannam, Chef­arzt der Notfall­me­dizin und medi­zi­ni­scher Programm­di­rektor am North York General Hospital (NYGH), uner­wartet beim Joggen starb.

UPDATE v. 28.07.2022

Erneut ein tragi­scher Todes­fall in der Nach­wuchs-Sport­ler­welt und erneut völlig „plötz­lich und uner­wartet“: Miracle Amaez, ein hoff­nungs­volles Box-Talent aus Nigeria, kolla­bierte während des Trai­nings in der Haupt­stadt Lagos und starb wenig später in einem Krankenhaus.

UPDATE v. 23.06.2022

Alvarez sorgte bei der Schwimm-WM für eine Schreck­se­kunde. Die 25-Jährige war nach ihrer Kür am Mitt­woch bewusstlos unter­ge­gangen und musste von ihrer Trai­nerin und einer weiteren Person aus dem Becken gerettet werden.

Ursache: „Stress“

Der Stress habe die Sport­lerin offenbar über­for­dert. „Manchmal vergessen wir, dass so etwas auch in anderen Hoch­lei­tungs­sport­arten passieren kann. Wir gehen an unsere Grenzen und manchmal über­schreiten wir sie“, warnt Fuentes. Quelle: krone.at

Anm.: Man muss der Trai­nerin für ihren aufklä­renden Hinweis dankbar sein, denn wir wussten ja nicht, dass „so etwas auch in anderen Hoch­lei­tungs­sport­arten passieren kann“. Na sowas!

UPDATE v. 15.06.2022



Paralym­pics Star Hege­holz hat sich mit BioN­Tech „boos­tern“ lassen – stirbt im Klinik einsam an seiner Impfnebenwirkung

Inzwi­schen ist es schwarz auf weiß doku­men­tiert und ist nicht mehr damit zu recht­fer­tigen, dass man dies zum Gesund­heits­schutz durch­setzen musste. Wovon spre­chen wir? Ein 62 Jahre alter Mann stirbt aufgrund einer Lungen­em­bolie im Kran­ken­haus, zurück zu führen auf einen Impf­schaden und die Ehefrau als auch die Tochter dürfen ihn nicht im Kran­ken­haus besu­chen, weil die unge­impft sind. 15 Minuten vor dem Tod des Mannes lässt man diese dann gnädi­ger­weise zu dem im Sterben Liegenden. Schon seit vielen Monaten haben Medi­ziner den falschen Weg einge­schlagen und verhalten sich sprich­wört­lich wie Götter in weiß. Quelle: corona-blog.net

Anm.: Nach der Impfung entwi­ckelte sich eine Throm­bose in beiden Beinen, die zu einer schweren Lungen­em­bolie führte. Seine Boos­ter­imp­fung führte offen­sicht­lich, das gaben sogar die behan­delnden Ärzte im Kran­ken­haus zu, zu seinem Tod.

UPDATE v. 14.06.2022



MORITZBURG – Ein junger Sportler (†19) ist beim Moritz­burger Schloss-Mara­thon an diesem Wochen­ende gestorben. Nach zwei Jahren coro­nabe­dingter Absagen feiert der Moritz­burger Schloss-Triathlon das 20. Jubi­läum, das jedoch von einem Todes­fall über­schattet wird. Die Orga­ni­sa­toren gaben auf ihrer Face­book-Seite in einer Stel­lung­nahme bekannt:

„Liebe Sport­freunde, durch einen tragi­schen Unglücks­fall ist am Samstag, dem 11. Juni 2022 ein junger Triathlet bei unserer Veran­stal­tung verstorben. In Gedanken sind wir bei Familie und Freunden des Sport­lers und drücken Ihnen unser tiefstes Mitge­fühl aus. Im Sinne des Sports hat sich unser Verein entschieden die Wett­be­werbe am Sonntag weiterzuführen.“

Laut der Säch­si­schen Zeitung wurde mit einem Hubschrauber und einer Hunde­staffel bis spät in den Abend nach dem Mann gesucht. Der Athlet sei auf der Mittel­strecke unter­wegs gewesen. Quelle: TAG24

Anm.: Luca G. war sport­lich erfahren – und erfolg­reich! Bis zuletzt hielt er einige Rekorde in seiner ehema­ligen Grund­schule, war passio­nierter Läufer, Ski- und Radfahrer, sorgte als Rettungs­schwimmer im Freibad seiner Heimat­stadt für Sicherheit.

UPDATE v. 02.06.2022

FRISCO (Texas) – Marion Barber, einer der stärksten Running Backs, die je für die Cowboys gespielt haben, ist am Mitt­woch verstorben.

Barber, der nur 38 Jahre alt war, verbrachte sechs Spiel­zeiten seiner acht­jäh­rigen Karriere bei den Cowboys, die am Mitt­woch (01.06.2022) eine Erkklä­rung abgaben:

„Wir sind untröst­lich über den tragi­schen Tod von Marion Barber III. Marion war ein hart­ge­sot­tener Foot­ball­spieler der alten Schule, der mit dem Willen lief, jedes Down zu gewinnen. Er hatte eine große Leiden­schaft für das Spiel und liebte seine Trainer und Team­kol­legen. Unser Mitge­fühl gilt Marions Familie und Freunden in dieser schweren Zeit.“

Berichten zufolge hat die Polizei von Frisco Barber am Mitt­woch in seinem Haus gefunden. Die Todes­ur­sache ist derzeit noch unbekannt.

Der Tod von Barber ist nur der letzte in diesem Jahr für die Cowboys-Familie. Die Cowboys haben auch Abschied genommen von Hall of Famer Rayfield Wright, dem ehema­ligen Assis­tenz­trainer Gary Brown, dem Scou­ting-Direktor Larry Lace­well und Marylyn Love, die die persön­liche Assis­tentin von Jerry Jones war.

UPDATE v. 19.05.2022

Die deut­sche Basket­ball-Welt trauert um den ehema­ligen Natio­nal­mann­schafts­ka­pitän Ademola Okulaja (1975–2022): Der Basket­baller und Spie­ler­be­rater ist am 16. Mai über­ra­schend im Alter von 46 Jahren in Berlin gestorben. Das hat der Deut­sche Basket­ball Bund (DBB) am Dienstag auf seiner Webseite bekannt gegeben.

„Wir sind erschüt­tert und können Ademolas Tod einfach nicht fassen. In Gedanken sind wir jetzt bei seiner Familie, der wir viel Kraft wünschen“, wird der DBB-Präsi­dent Ingo Weiss (58) in einer Mittei­lung zitiert. Okulaja sei ein „ebenso groß­ar­tiger Spieler wie Mensch“ gewesen. Weiss werde den Basket­baller vermissen. „Möge er in Frieden ruhen“, heißt es abschlie­ßend. Zur Todes­ur­sache ist bislang nichts bekannt, berichten die STUTTGARTNER NACHRICHTEN am 18.05.2022

UPDATE v. 16.05.2022



Anm.:

„Plötz­lich und uner­wartet“ mutierte zur „heim­tü­cki­schen Blitzerkrankung“.

UPDATE v. 15.04.2022

Body­buil­ding-Star Cedric McMillan ist tot. Wie das US-Portal TMZ meldet, starb der Gewinner des „Arnold Classic“ 2017 im Alter von nur 44 Jahren. McMillan habe beim Trai­ning auf einem Lauf­band einen Herz­in­farkt erlitten.



McMillan ist der dritte große Body­builder, der in den letzten Monaten verstorben ist. Shawn Rhoden starb im November, George Peterson im Oktober.

UPDATE v. 13.04.2022

27-Järhige Profi­sch­wim­merin aus Italien stirbt an „plötz­li­cher, schwerer Herzattacke“

Eine junge, fitte 27-jährige Profi-Schwim­merin in Italien ist plötz­lich an einem schweren Herz­in­farkt gestorben. Die italie­ni­sche Schwim­merin Maria­sofia Paparo stand kurz vor ihrem 28. Geburtstag und hatte sich erst kürz­lich verlobt, als die Tragödie geschah.

Die Schwim­merin starb am Montag, den 11. April, plötz­lich in San Girogia a Cremano (Neapel), wie lokale Medien berichten.

Ihr Verlobter Matteo Scar­pati, ein Schwimm­kol­lege, hatte ihr am 13. März einen Antrag gemacht. Scar­pati hat Paparo auf Face­book gewürdigt.

UPDATE v. 08.04.2022

23-jähriger Wasser­ball­spieler stirbt während des Spiels gegen Rapid Buka­rest plötz­lich und unerwartet





Der Wasser­ball­spieler von Dinamo Buka­rest, Andrei Drăghici, 23 Jahre alt, ist während des Spiels gegen Rapid Buka­rest gestorben. Er verspürte während des zweiten Vier­tels plötz­liche Schmerzen in der Brust. Nach den vorlie­genden Infor­ma­tionen konnte er nach dem Angriff seiner Mann­schaft nicht zur Vertei­di­gung zurück­schwimmen. Er blieb in der Nähe des Tores von Rapid. Ein Torhüter der Heim­mann­schaft und andere Spieler halfen ihm, zum Becken­rand zu schwimmen. Spieler beider Mann­schaften und medi­zi­ni­sches Personal versuchten eine Stunde lang, ihn zu reani­mieren, aber es gelang ihnen nicht.

UPDATE v. 06 .04.2022

13-jähriger Fußball­spieler stirbt plötz­lich und unerwartet



Der ehema­lige Spieler Jorge Salmerón Mezcua ist im Alter von 13 Jahren plötz­lich verstorben. Die gesamte Familie Blan­qui­verde zollt ihren Ange­hö­rigen und Freunden in diesen Tagen der Bestür­zung Respekt und sendet ihnen eine herz­liche Umar­mung und viel Zuspruch.

Día tris­tí­simo. El que fuera uno de sus jugadores Jorge Salmerón Mezcua ha falle­cido de forma repen­tina con tan solo 13 años. Toda la familia blan­qui­verde unida muestra su respeto a familia y amigos en estos días de cons­ter­na­ción y les manda un fuerte abrazo y muchisimo ánimos. pic.twitter.com/afyIwmHSCr — C.F. San José Obrero (@cfsjoseobrero) April 3, 2022

UPDATE v. 04 .04.2022

Tennis­welt erschüt­tert: 15 „voll­ständig geimpfte“ Tennis-Spieler können die Miami Open nicht beenden

Niemand weist auf das Offen­sicht­liche hin. Alle Spieler müssen „voll­ständig geimpft“ sein, um teil­nehmen zu können:

Die Tennis­welt reagierte geschockt, nachdem die Favo­riten Paula Badosa und Jannik Sinner im Vier­tel­fi­nale der Miami Open aufgeben mussten. Badosa, die bald die Nummer drei der Welt sein wird, fühlte sich während ihres Spiels gegen Jessica Pegula unwohl und verließ den Platz unter Tränen.

Badosa, die von ihrer ameri­ka­ni­schen Gegnerin getröstet wurde, beschloss nach Rück­sprache mit ihrem Physio­the­ra­peuten aufzu­hören. Pegula erreichte nach Badosas Rück­tritt zum ersten Mal in ihrer Karriere das Halb­fi­nale des Tennis­tur­niers in Miami, berichtet Yahoo Sports.

Bei den Herren musste das italie­ni­sche Phänomen Jannik Sinner aufgeben. Er gab nach 22 Minuten im Spiel gegen Fran­cisco Cerundolo, die Nummer 103 der Welt­rang­liste, auf. „Als ich beim Stand von 3:1 und 30:0 aufschlug, sah ich, wie er sich bückte. Das war sehr seltsam“, sagte Cerundolo in einem Inter­view. „Ich hoffe, es geht ihm gut, er ist ein groß­ar­tiger Spieler.“

Der 23-jährige Argen­ti­nier erreichte bei seiner ersten Teil­nahme am Masters-Turnier in Miami über­ra­schend das Halbfinale.

UPDATE v. 01.04.2022

US-Fußbal­lerin starb plötz­lich und unerwartet

Die Fußball­spie­lerin Katie Meyer ist nach Angaben der „Stan­ford Athle­tics“ uner­wartet (‚unex­pec­tedly‘) gestorben. Sie wurde nur 22 Jahre alt.



UPDATE v. 30.03.2022

Nächster Radrenn­faher nach Zuam­men­bruch tot

Gesunder belgi­scher Elite-Renn­fahrer bricht zusammen und stirbt

Der belgi­sche Radsportler Cedric Baeke­land (28) aus Roeselare ist während eines Trai­nings­la­gers auf der spani­schen Insel Mallorca an einem Herz­in­farkt gestorben. Er litt an Herz­pro­blemen, warnte einen Fahrer, mit dem er ein Zimmer teilte, und brach dann zusammen. Baeke­land wurde vergeb­lich wieder­be­lebt. Die Radsport­welt ist in tiefer Trauer nach dem plötz­li­chen Tod des Elite­fah­rers, schreibt Het Nieuws­blad. Er war kürz­lich unter­sucht worden. Der Test ergab, dass er bei bester Gesund­heit war.

Schot­ti­scher Radrenn­fahrer (28) eben­falls verstorben

Baeke­land ist nicht der einzige Radrenn­fahrer der „plötz­lich und „uner­wartet verstorben“ ist. Siehe dazu unser Update v. 10. März 2022 über den tragi­schen Tod eines schot­ti­schen Radrenn­fah­rers und Junio­ren­welt­meister im Sprint­welt­meis­ters John Paul.

UPDATE v. 22.03.2022

Der ehema­lige briti­sche MMA-Profi Barrington Patterson starb im Alter von 56 Jahren „völlig uner­wartet an einer schweren Herzattacke“.

UPDATE v. 10.03.2022

Schot­ti­scher Radfahrer (28) verstorben

John Paul, ein schot­ti­scher Radsportler und ehema­liger Junioren-Welt­meister im Sprint, ist im Alter von nur 28 Jahren gestorben.

Die Nach­richt wurde am 09.03.2022 bekannt gegeben, als 42 Degrees Coaching auf Face­book mit Erlaubnis seiner Familie bekannt gab, dass er im Schlaf gestorben ist.

Sowohl der briti­sche als auch der schot­ti­sche Radsport haben seiner Familie und seinen Freunden ihr herz­li­ches Beileid ausge­spro­chen, wobei der briti­sche Radsport sagt, dass John sowohl auf dem Rad als auch abseits davon eine wunder­bare Leis­tung erbracht hat, berichtet cycling WEEKLY.

UPDATE v. 02.03.2022

Tragi­scher Todes­fall eines Schü­lers in einer öster­rei­chi­schen Schule während Turnunterricht

Zur Infor­ma­tion:

Dem online-Portal „direktdemokratisch.jetzt“ liegen alle Origi­nale dieser Korre­spon­denz vor. Zum Schutz der betei­ligten Personen wurden deren Name ausgeblendet!

XXS xx xxxxxxx­schule, xxxxxx­straße xxa, 4040 Linz Email: sxxxxxx@​schule-​ooe.​at, Tel.: 0732/xxxxxx

Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!

Linz, 21.2.2022

Am Freitag 18.02.2022 gab es leider während des Turn­un­ter­richts einen medi­zi­ni­schen Notfall beim Schüler Bxxxx Kxxxxxx aus der Xa Klasse.

Er wurde von zwei Lehr­per­sonen und dem Notarzt­team in der Schule erst­ver­sorgt und anschlie­ßend ins Kran­ken­haus gebracht. Tief betroffen muss ich Ihnen heute mitteilen, dass Bxxxx Kxxxxxx am Sonntag, den 20. Februar 2022 im Kran­ken­haus verstorben ist.

Unser tief empfun­denes Mitge­fühl gilt der Mutter von Bxxxx und allen Ange­hö­rigen. Entscheiden Sie bitte, ob und wann Sie Ihrem Kind diese trau­rige Nach­richt mitteilen.

Sollte Ihr Kind oder Sie Unter­stüt­zung und Hilfe benö­tigen, können Sie sich rund um die Uhr an die Krisen­hilfe OÖ unter der Tele­fon­nummer 0732/ 2177 wenden. Der Tod von Bxxxx lässt uns alle mit vielen Fragen und Gedanken zurück.

Am 28.2.2022 ist ein Team der Schul­psy­cho­logie ab 8 Uhr in der Schule anwe­send, das vor allem mit den unmit­telbar betrof­fenen Mitschü­le­rinnen und Mitschü­lern sowie Lehr­per­sonen Gespräche führen wird. Auch für alle anderen Schü­le­rinnen und Schüler wird es eine Gesprächs­mög­lich­keit geben.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Anteilnahme.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie mich gerne per Mail sxxxxxx@​schule-​ooe.​at kontaktieren.

In Trau­rig­keit grüße ich Sie __________________________ Dir. Cxxxxxxxx Xxxxx,

Die Obduk­tion muss abge­wartet werden, wobei schon vermutet wird, dass dieser Schüler wegen eines Herz­in­farktes – verur­sacht durch die Covid 19 Impfung – verstorben ist!

UPDATE v. 22.02.2022

17-Jähriger starb nach Impfung – Herz­mus­kel­ent­zün­dung festgestellt

ÖSTERREICH – Bei einem 17-jährigen Pati­enten, welcher in zeit­li­cher Nähe zur Impfung verstarb, wurde „beglei­tend eine Myokar­ditis fest­ge­stellt“. Laut Obduk­ti­ons­be­richt soll diese am Tod des Pati­enten nicht „ursäch­lich“ gewesen sein, ohne jedoch dass der Bericht erwähnt warum der Jugend­liche verstorben ist.

Quelle:

Öster­rei­chi­sches Bundesamt für Sicher­heit im Gesundheitswesen

„Bub nach mRna-Impfung gestorben“ berichtet heute.at und weiter:



„Ein beson­ders tragi­scher Fall wurde aus Tirol gemeldet. Ein erst 12-jähriger Bub ist dort nach einer mRna-Impfung gestorben. Eine Obduk­tion wurde bereits ange­ordnet, das Ergebnis steht aber noch aus, erklärt Wirthumer-Hoche gegen­über Ö1.“

Update v. 16.02.2022

Die nächste Olym­pio­nikin kippt mit Kreis­lauf­pro­blemen um:

Schweizer Biath­letin Cadu­risch bricht in der Frauen-Staffel zusammen.

Die Schweizer Start­läu­ferin Irene Cadu­risch brach bei den olym­pi­schen Biathlon-Wett­be­werben in der Frauen Staffel zusammen und wurde mit Kreis­lauf­pro­blemen im Akia abtrans­por­tiert, berich­tete Euro­sport. Die Schweizer Staffel musste daraufhin aufgeben. Nach dem Zusam­men­bruch der Norwe­gerin Tand­re­vold vier Tage zuvor ist dies schon der zweite Vorfall dieser Art bei den olym­pi­schen Biathlon-Wett­be­werben in Zhangjiakou.

Update v. 13.02.2022

Statt Olympia-Bronze „Kreis­lauf­pro­bleme“: Biatlon-Star bricht zusammen

„Biathlon bei Olympia 2022: Norwe­gerin mit Kreis­lauf-Problemen kurz vor dem Ziel“ berichtet gerade mercur.de. Und weiter:

„Die 25-Jährige kippte direkt nach dem Ziel­ein­lauf völlig erschöpft um und musste anschlie­ßend von mehreren Betreuern gestützt und medi­zi­nisch versorgt werden. Vermut­lich hatte Tand­re­vold mit Kreis­lauf-Problemen zu kämpfen. „Ganz komisch, weil der letzte Kilo­meter der Strecke nicht mehr ganz so schwer ist“, sagte ARD-Experte Michael Greis.“

Die 25-jährige Norwe­gerin musste anschlie­ßend behan­delt werden und wurde schließ­lich von der Olympia-Strecke getragen.



Anmer­kung dazu:

Trand­re­vold lag zuvor noch auf dem dritten Platz, dann kam der Leistungsabfall.

Komisch, dass hier Reporter sich berufen fühlen, medi­zi­ni­sche Exper­tisen von sich zu geben. „Stich­wort: Kreislaufprobleme“.

Update v. 10.02.2022

Statt Olympia-Gold Atem­be­schwerden: Lang­lauf-Star bricht zusammen

Die Schwedin Frida Karlsson (22) reiste als Medail­len­hoff­nung nach Peking. Diese Hoff­nung kann sich der Lang­lauf­star jetzt wohl abschminken. Am Ende ihres zweiten Rennens brach die Favo­ritin zusammen.

Massive Atem­be­schwerden

Team­kol­legin Ebba Andersson kam der „Immu­ni­sierten“ sofort zur Hilfe. Gegen­über der Zeitung Sport­b­ladet klagte sie: “Ich wollte sie gerade tätscheln, als ich sah, dass es ihr sehr schwer fiel, Luft zu bekommen. Ich habe einfach versucht, sie beim Atmen zu unter­stützen, so gut ich konnte. Der Lang­lauf­star unter Tränen: „Ich habe das Gefühl, dass meine olym­pi­schen Träume zunichte gemacht werden“.

Update v. 09.02.2022

In einem Kreis­liga-Spiel mit Dort­munder und Schwerter Betei­li­gung ist es am Sonntag zu einem Spiel­ab­bruch gekommen. Mehrere Spieler sackten auf dem Platz zusammen.

Diese Partie über­stand nicht einmal die erste Halb­zeit. Ein Kreis­liga-C-Fußball­spiel ist am Sonntag vorzeitig abge­bro­chen worden. Beide Mann­schaften hatten Spieler, die mit gesund­heit­li­chen Problemen zu kämpfen hatten.

Quelle: Ruhr Nach­richten

Update v.06.02.2022

Ein erst 17-jähriger däni­scher Golf­spieler, der als Nach­wuchs­ta­lent galt, stirbt plötz­lich an einem Herzinfarkt.

Update v. 03.02.2022

Der grie­chi­sche Fuss­baller Alex­an­dros Lampis ist im Alter von nur 21 Jahren gestorben, nachdem er während eines Spiels einen Herz­still­stand erlitten hatte.

Update v. 27.01.2022

Der nächste (Ex-)Sportler, der an einem plötz­li­chen Herz­in­farkt starb. Und das mit nur 46 Jahren. Es betrifft diesmal den Tod des ehema­ligen serbi­schen Profi-Fuss­bal­lers Borislav Stevanović.

Update v. 26.01.2022

Hier ein beson­ders perfides Beispiel der Mani­pu­la­tion im Zusam­men­hang eines Impf­t­oten unter Sport­lern: Der ehema­lige unga­ri­sche Olympia-Sieger Szil­ves­zter Csollany starb kurz nach einer Corona-Impfung. Medien titelten jedoch, dass er ein „Impf­gegner“ gewesen sei und sugge­rierten damit, dass er „unge­impft“ war.

Update v.21.01.2022

Sprin­terin Sarah Atcho: Herz­beu­tel­ent­zün­dung nach Booster-Impfung



Die 26-jährige Profi-Sport­lerin teilt mit, dass sie an Perikar­ditis leidet. Erste Symptome seien nach ihrer Booster-Impfung aufge­treten, berichtet die Berliner Zeitung. Ende des Jahres sei die Erkran­kung dann von einem Kardio­logen diagnos­ti­ziert worden. „Am 22. Dezember erhielt ich meine Auffri­schungs­imp­fung, weil ich mich zu Beginn der Saison nicht damit herum­schlagen wollte. Mir wurde gesagt, dass es sicherer sei, Pfizer zu nehmen, um kardiale Neben­wir­kungen zu vermeiden“, schreibt die Schweizer Hallen­meis­terin im 200-Meter-Lauf. Und weiter: „Am 27. Dezember spürte ich ein Enge­ge­fühl in der Brust und mir wurde schwindlig, als ich die Treppe hinaufging.“

Noch einen Monat zuvor hat sich das Impfopfer noch für das Impfen stark gemacht – „blick.ch“ berichtete:

„Über 80 Persön­lich­keiten aus Kultur, Sport, Politik und der Wirt­schaft machen sich stark fürs Impfen. Darunter sind Promi­nente wie das frühere Ski-Ass Bern­hard Russi (73), die Leicht­ath­letin Sarah Atcho (26) und das Schweizer Tennis­wunder Martina Hingis (41). Aber auch die eins­tigen Bundes­rä­tinnen Ruth Metzler (57), Doris Leuthard (58) und Ruth Drei­fuss (81) sowie der Bauern­prä­si­dent Markus Ritter (54) enga­gieren sich für den Piks.“

Update v.19.01.2022

Große Trauer bei den briti­schen Fußball­fans: Jamie Vincent ist tot. Der Fußballer ist laut eines aktu­ellen Berichtes des „Daily Star“ im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Todes­ur­sache soll ein Herz­still­stand gewesen sein.

Update v. 14.01.2022

Alphonso Davies hat eine Herz­mus­kel­ent­zün­dung erlitten und fällt vorerst aus, infor­mierte der Trainer des FC Bayern Julian Nagels­mann gerade auf einer Pres­se­kon­fe­renz heute um 12.15 Uhr.

Update v. 13.01.2022



US Nach­richten | Brea­king: 28 Jahre alter MLB-Spieler tot aufgefunden



„Erik Neander, Presi­dent of Base­ball Opera­tions, sprach Ramirez‘ Familie eben­falls sein Beileid aus und nannte seinen Tod einen ‚uner­war­teten und schweren Verlust‘.

Und weiter: Es scheint so, als ob der Schmerz im Jahr 2022 einfach nicht aufhört. Wir wurden von einer noch nie dage­we­senen Anzahl von Profi­sport­lern getroffen, die viel zu jung starben. Auch im Profi­fuß­ball sind in diesem Jahr viele von ihnen gestorben.“

berichtet uafreport.com

Update v.11.01.2022



Die israe­li­schen Real-Time News meldeten am Dienstag (11.01) einen fünf­fa­chen Anstieg der plötz­li­chen Herz­tode und unge­klärten Todes­fälle unter FIFA-Spie­lern im Jahr 2021.

Seit Dezember sind 183 Profi­sportler und Trainer plötz­lich zusam­men­ge­bro­chen, 108 von ihnen starben. Und weiter berichtet das israe­li­sche online-Magazin:

Eine Unter­su­chung von Real-Time News ergab, dass die meisten Athleten männ­lich waren, nur 15 weib­lich, und die große Mehr­heit war zwischen 17 und 40 Jahre alt. Nur 21 sind älter (5 im Alter von 42–45, sechs im Alter von 46–49, 7 im Alter von 51–54 und 3 weitere im Alter von 60–64). 23 waren Teen­ager im Alter von 12–17 Jahren, von denen 16 starben.

Update v. 08.01.2022

Der Fuss­ball­spieler Othman Couli­baly von Al Wakra Club, Katar, erlitt während des Spiels gegen Al Rayyan laut Aussage des Fußball­clubs einen Herz­in­farkt. Er wurde in ein Kran­ken­haus gebracht und dort medi­zi­nisch Erstversorgt.

Update v. 07.01.2022

Das Schweizer Leicht­ath­letik-Ass Fabi­enne Schlumpf erleidet eine Herz­mus­kel­ent­zün­dung. Sie gibt dies selbst auf Insta­gram bekannt. Dass sie auf die Idee kommt, es könnnte an ihrer Drei­fach-Impfung liegen, kommt ihr aller­dings (noch) nicht in den Sinn…

Update v. 04.01.2022

Der guate­mal­te­ki­sche Fuss­ball-Star Marcos Menaldo ist am Montag im Alter von 25 Jahren nach einem Herz­in­farkt im Trai­ning gestorben. Zuvor beklagte er noch Schmerzen in der Brust und Atemprobleme.

Update v. 01.01.2022



Marburg – Drama­ti­sche Minuten Mitte November bei einem Fußball­spiel nahe Marburg: In der Halb­zeit­pause der Partie des SV Schön­stadt gegen den SV Mardorf bricht plötz­lich der Gäste­trainer leblos zusammen. Der 34-jährige Spie­ler­trainer hat Kammer­flim­mern, wie sich später heraus­stellen wird. […] eine Zuschauerin (Anm.: d. Red.: arbei­tete auf einer Inten­siv­sta­tion) rettet dem Mann das Leben, berichtet die Gießener Allge­meine.

Update v. 28.12.2021

ALGERIEN – Am ersten Weih­nachtstag bricht Sofiane Lokar (†30) von Mouloudia Saida während des Zweit­li­ga­spiels gegen ASM Oran auf dem Platz zusammen – nur wenig später stirbt er, berichtet bild.de am 27.12.2021.

Update v. 27.12.2021

Der paki­sta­ni­sche Cricket­spieler Abid Ali musste nach „Brust­schmerzen“ ins Kran­ken­haus einge­lie­fert werden. Dort wurde das akute „Koro­nar­syn­drom“ diagnos­ti­ziert, eine Vorstufe zum Herz­in­farkt und poten­tiell tödlich.

Update v. 26.12.2021

Ein erst 12-jähriges Mädchen (!) erlitt in Italien während des Unter­richts in der Schule eine Hirn­blu­tung und erlag wenig später den Folgen dieser.

Update v. 25.12.2021

Der 20-jährige Cleve­land Guar­dians-Base­ball-Spieler Andrés Meléndez starb „plötz­lich und uner­wartet“ in Miami.

Update v. 24.12.2021



Nachdem der kroa­ti­sche Fußball­spieler Marin Cacic während dem Trai­ning zusam­men­ge­bro­chen war, wurde er sofort in ein Kran­ken­haus gebracht, wo bei dem 23-Jährigen Herz­ver­sagen diagnos­ti­ziert wurde. Anschlie­ßend wurde er in einen koma­tösen Zustand versetzt, während die Ärzte uner­müd­lich um das Leben des jungen Mannes kämpften, doch leider waren ihre Bemü­hungen erfolglos.

Cacic wurde am 23. Dezember für tot erklärt.

Quelle: Mirror v. 24.12.2021

Update v. 16.12.2021



Der argen­ti­ni­sche Fußball-Natio­nal­spieler Sergio Agüero vom FC Barce­lona hat wie erwartet seine Karriere beendet. Diesen Entschluss gab der 33-Jährige am Mitt­woch bekannt. Agüero leidet an starken Herz­rhyth­mus­stö­rungen. Ende Oktober war er im Spiel gegen Alaves auf dem Platz zusammengebrochen.

„Das ist ein sehr schwie­riger Moment für mich“, sagte Agüero unter Tränen, „aber ich habe die Entschei­dung wegen meiner Gesund­heit getroffen. Ich bin sehr stolz auf meine Karriere.“

Der Stürmer hatte sich den Kata­lanen erst im Sommer nach zehn überaus erfolg­rei­chen Jahren bei Manchester City ange­schlossen. Der Rekord­tor­schütze der Skyblues soll vor dem Etihad-Stadion wie andere Klub-Legenden mit einer Statue geehrt werden.

Für City, mit dem Agüero fünfmal engli­scher Meister wurde, hat er in 390 Spielen 260 Tore erzielt. Zuvor war er nach seinem Wechsel von Inde­pen­diente in Argen­ti­nien nach Europa für Atle­tico Madrid aktiv, wo er die Europa League gewann und bei 230 Einsätzen 100-mal traf. Für Barca lief er nur fünfmal auf und erzielte ein Tor. Quelle: sport1

Update v. 15.12.2021

Nach 30 Minuten im Spiel gegen OGC Nizza krümmte sich Terrier und schien nach Luft zu ringen. Sani­täter eilten auf das Spiel­feld, als der 24-Jährige in offen­sicht­li­cher Not auf seine Brust deutete. Kurz darauf wurde er vom Spiel­feld gebracht.



Update v. 13.12.2021

Neapels Mittel­feld­spieler Piotr Zielinski muss mit Atem­pro­blemen vom Platz, und das nur 24 Stunden, nachdem ManU­nited-Vertei­diger Victor Lindelof beim Premier-League-Sieg in Norwich über ein ähnli­ches Problem klagte (siehe unser Update von gestern, 12.12. gleich darunter).

Update v. 12.12.2021

In der engli­schen Premier-League musste der Spieler Victor Lindelof (27) beim Spiel Manchester United gegen Norwich früh­zeitig den Platz verlassen. Er deutete auf seine Brust und klagte über Schmerzen sowie Atemprobleme.

İngiltere Premier Lig’de bugün oynanan Norwich-Manchester United maçında, M. Unite­d’ın defans oyun­cusu Victor Lindelof, göğsünde hisset­tiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi ve oyundan alındı. Önceden çok nadir gördüğümüz bu olay­l­arın aşılardan sonra artmış olması tesadüf olamaz pic.twitter.com/MCGbTF7ABw — Mustafa Tanyeri (@TanyeriMustafa) December 11, 2021

Update v. 10.12.2021

Quelle: Bunte.de

Update v. 09.12.2021



Quelle: Stutt­garter Zeitung



Update v. 07.12.2021

Ein weiterer Todes­fall in Zusam­men­hang mit plötz­li­chen Herz­pro­blemen. Wie immer „völlig uner­wartet“. Der erst 33-Jährige Foot­ball­spieler aus Öster­reich starb offenbar an Herz­ver­sagen. Die Fälle häufen sich und treten nun nahezu täglich auf – und das NUR im Spitzensport…

Update v. 06.12.2021

Der frühere deut­sche Bundes­liga-Basket­baller Stevan Jelovac ist mit erst 32 Jahren während des Trai­nings „plötz­lich zusam­men­ge­bro­chen“ und später an den Folgen eines Schlag­an­falls verstorben.

Update v. 04.12.2021

Das nächste junge Todes­opfer im Spit­zen­sport. Diesmal eine Rugby-Spie­lerin aus Schottland.

Update v. 28.11.2021

Drei belgi­sche Radsportler nach Pfizer Impfung Herz­pro­bleme – zwei in Intensivstration.

Gleich drei junge belgi­sche Radsportler aus Belgien bekommen nach der Pfizer-Impfung Herz­pro­bleme, zwei von ihnen werden auf die Inten­siv­sta­tion einge­lie­fert. Die drei jungen Radsportler gehören zum selben Team:

Yarno Van Herck (15) erlitt bei einem Rennen in Vorselaar einen Stich in der Brust, der sich als Myokar­ditis (Entzün­dung des Herz­mus­kels) herausstellte.

Joppe Erpels (17), landete mit seinem Herz­pro­blem auf der Intensivstation.

Xander Verhagen (17), wurde während des Trai­nings unwohl.

Kris Van der Mieren, Arzt des belgi­schen Radsport­ver­bandes, sagte:

„Im Juli erhielt die Föde­rale Agentur für Arznei­mittel und Gesund­heits­pro­dukte (FAMHP) ein Schreiben über die Risiken der beiden MRNA-Impf­stoffe von Pfizer und Moderna. Darin heißt es, dass es Fälle von Myokar­ditis und Perikar­ditis – Entzün­dungen des Herz­mus­kels und Entzün­dungen der Herz­mem­bran – gibt, die in den 14 Tagen nach der Impfung auftreten können.“

Quelle: nomoresilence.world

Update v. 26.11.2021

Erneut zwei tragi­sche und aktu­elle Todes­fälle im Profi-Fussball:

Update v. 25.11.2021

Während eines Cham­pions League Spiels zwischen Real Madrid und dem FC Sheriff kolla­bierte der Spieler Adama Traore und griff sich zuvor auf die Brust.

Der 28-jährige Wigan Athletic Spieler Charlie Wyke brach während des Trai­nings plötz­lich zusammen und musste von Rettungs­kräften ins Kran­ken­haus gebracht werden, wo er derzeit über­wacht wird. Er dürfte für längere Zeit als Spieler für den Klub ausfallen.

Update v. 24.11.2021

Der schot­ti­sche Natio­nal­spieler John Fleck ist während eines Zweit­li­ga­mat­ches auf dem Platz zusam­men­ge­bro­chen. Er musste ins Kran­ken­haus gebracht und dort behan­delt werden. Wie der Jour­na­list James Bembridge auf Twitter schrieb, starben alleine heuer 108 (!) bei der FIFA regis­trierte Sportler und Trainer.

Update v. 21.11.2021



Plötz­li­cher Herz­still­stand nach Corona-Impfung



Nach dem Tod eines 15-jährigen Mädchens aus Hollfeld ermit­telt jetzt die ober­frän­ki­sche Polizei. Die Jugend­liche war Anfang der Woche im Kran­ken­haus gestorben. Warum genau, ist noch unklar. Ange­hö­rige haben über soziale Netz­werke mitge­teilt, das Mädchen habe andert­halb Wochen nach einer Corona-Impfung einen plötz­li­chen Herz­still­stand erlitten. Die Ärzte würden eine auf die Impfung zurück­zu­füh­rende Herz­mus­kel­ent­zün­dung nicht ausschließen. Das Poli­zei­prä­si­dium hat inzwi­schen bestä­tigt, dass in diesem Fall Ermitt­lungen laufen. Bei unklarer Todes­ur­sache sei das so üblich. Die Ermittler würden sich nun zunächst mit dem Umfeld der 15-Jährigen befassen. Auch eine Obduk­tion stehe im Raum., berichtet Nach dem Tod eines 15-jährigen Mädchens aus Hollfeld ermit­telt jetzt die ober­frän­ki­sche Polizei. Die Jugend­liche war Anfang der Woche im Kran­ken­haus gestorben. Warum genau, ist noch unklar. Ange­hö­rige haben über soziale Netz­werke mitge­teilt, das Mädchen habeerlitten. Die Ärzte würden eine auf die Impfung zurück­zu­füh­rende Herz­mus­kel­ent­zün­dung nicht ausschließen. Das Poli­zei­prä­si­dium hat inzwi­schen bestä­tigt, dass in diesem Fall Ermitt­lungen laufen. Bei unklarer Todes­ur­sache sei das so üblich. Die Ermittler würden sich nun zunächst mit dem Umfeld der 15-Jährigen befassen. Auch eine Obduk­tion stehe im Raum., berichtet mainwelle.de

Update v.17.11.2021

Ein Schweizer Nach­wuchs­trainer erlag während eines Fuss­ball­machtes fast einem „plötz­li­chen Herz­still­stand“. Kausaler Zusam­menhag mit der Corona-Impfung? Sehr wahrscheinlich.

Update v. 16.11.2021

Die italie­ni­sche Fußball­spie­lerin Vittoria Campo ist am 1. November in Palermo verstorben, zwei Monate nach ihrem Bruder Ales­sandro. Die 23-jährige Sport­lerin, die in der sizi­lia­ni­schen Stadt sehr bekannt war, starb am 1. November an einem Herz­still­stand, nachdem sie als Notfall in ein Kran­ken­haus gebracht worden war. Ihr 25-jähriger Bruder war am 1. September tot aufge­funden worden, nachdem er sich zu einem Nicker­chen hinge­legt hatte. Zunächst wurde vermutet, dass sein plötz­li­cher Tod auf ein einge­nom­menes Gift oder eine ille­gale Droge zurück­zu­führen war. Eine Autopsie ergab schließ­lich, dass die Todes­ur­sache ein Herz­still­stand war. Seine Freunde enthüllten dann, dass er nur wenige Tage vor seinem frühen Tod “geimpft” worden war. Der trau­ernde Vater bestä­tigte, dass beide Geschwister die COVID-Impfung erhalten hatten.

Update v. 14.11.2021

Der 29-jährige Moun­tain­bike-Profi-Sportler Kyle Warner erleidet eine Peri­car­ditis (Herz­beu­tel­ent­zün­dung) nach einer Pfizer-Impfung. Eine Krank­heit, die seine Karriere beenden könnte. Die Kommen­tare zu seiner öffent­lich gemachten Impf-Neben­wir­kung sind dermaßen hämisch und hass­zer­fessen, dass der Sportler in einem Video mitt­ler­weile mitteilte, Selbst­mord­ge­danken zu haben!

Update v. 09.11.2021

Immer mehr Medien berichten plötz­lich von den massen­haft auftre­tenden, myste­riösen Herz-Krank­heiten und Toten unter Sport­lern, darunter nun auch die Berliner Zeitung. Unsere Samm­lung dürfte somit hohe Wellen geschlagen haben. Für die Berliner Zeitung stehen die Fälle alle in Zusam­men­hang mit Herz­pro­blemen, die derzeit vor allem bei Geimpften beob­achtet werden. Natür­lich wird ein wahr­schein­li­cher Konnex mit der Corona-Impfung aber mit keinem (!) Wort erwähnt.

Update v. 08.11.2021



Bei Florian Dagoury, dem derzeit welt­weit besten stati­schen Frei­tau­cher, wurde 40 Tage nach seiner zweiten Dosis mit dem Pfizer-Impf­stoff eine Myokar­ditis und Perikar­ditis diagnos­ti­ziert. Dagoury hat seine Erfah­rungen auf Insta­gram geteilt und dort auch vor mRNA-Impf­stoffen gewarnt!

Update v. 07.11.2021



Quelle: Das eine Kind starb an einem Herz­in­farkt und das andere an einem Gehirntumor.Quelle: churchmilitant.com



Update v. 06.11.2021

Update v. 05.11.2021



Quelle: NDR





Epide­mio­loge: „Es ist ein Einzelfall“

Epide­mio­loge Timo Ulrichs hatte bei ntv gesagt, es handele sich um ein „ganz tragi­sches Schicksal“. „Es ist ein Einzel­fall“, betonte er. „Deswegen bedeutet es nicht, dass die 12- bis 17-Jährigen beson­derer Gefähr­dung ausge­setzt sind. Ganz im Gegen­teil. Aber das hilft natür­lich der betrof­fenen Familie gar nichts.“

„Dämpfer in der ganzen Impfkampagne“?

Für den Arzt und Medi­zin­jour­na­listen Chris­toph Specht wäre ein unmit­tel­barer Zusam­men­hang zwischen der Impfung und dem Tod hingegen ein „Dämpfer in der ganzen Impf­kam­pagne“. Sollte sich nun heraus­stellen, dass die Impfung tatsäch­lich Ursache des Todes ist, müsse man die Corona-Impfung von Kindern in einem ganz anderen Licht betrachten, sagte er bei ntv.

Update v. 04.11.2021

Update v. 03.11.2021

Hier nur eine kurze Auswahl an „myste­riösen“ Fällen aus dem euro­päi­schen Spit­zen­sport sowie aus den USA, wo eben­falls einige Profi-Sportler „plötz­lich verstorben“ sind:



Der Eisho­ckey­spieler der Bratis­lava-Capi­tals ist mitt­ler­weile im Kran­ken­haus verstorben (sieh unser update v. 04.11. unten)





UK: Schlag­an­fälle bei Kindern angeb­lich „normal“

Wie berichtet, musste in Deutsch­land die Impf­kom­mis­sion des Bundes­landes Sachsen aufgrund der verhee­renden Neben­wir­kungen nach Corona-Impfungen bei unter 30-Jährigen die Impf­emp­feh­lung für Moderna „anpassen“. Kinder, Jugend­liche und junge Erwach­sene leiden häufig an Herz­er­kran­kungen und Herz­mus­kel­ent­zün­dungen nach der Impfung. In den USA versucht man mitt­ler­weile diese Vorfälle als „normal“ zu dekla­rieren, etwa in Arti­keln, warum auch junge, gesunde Frauen häufig und plötz­lich Herz­in­farkte bekommen können. Mit der Corona-Impfung hat das frei­lich alles nichts zu tun.

In Groß­bri­tan­nien versucht man wiederum den Bürgern einzu­reden, dass Schlag­an­fälle bei Kindern quasi normal sind und durchaus vorkommen können. Sogar auf Bussen wird darauf neuer­dings hingewiesen:

Quellen:

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürger­rechte. Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber porto­frei und gratis! Details hier.

