US-Armee wird „gender-neutral“: Ausbildner sollen auf „Ma’am“ und „Sir“ verzichten

Die US-Armee unter­zieht sich seit der Amts­über­nahme des demo­kra­ti­schen Präsi­denten Joe Biden einem radi­kalen, „woken“ Umbau. Trans­gender-Soldaten in Gene­rals­rängen, Homo-Beflag­gung und nun auch noch „gender-neutrale“ Sprache stehen auf der Tagesordnung.

Marine Corps noch nicht gender-neutral

Dem Marine Corps wurde nun geraten, dass seine Ausbilder nicht mehr mit geschlechts­spe­zi­fi­schen Begriffen wie „Ma’am“ oder „Sir“ ange­spro­chen werden sollten – eine Idee, gegen die sich ein hoch­ran­giger Ausbil­dungs­leiter gewehrt hat.

Die Empfeh­lung stammt aus einem kürz­lich abge­schlos­senen akade­mi­schen Bericht der Univer­sität Pitts­burgh, den das Korps im Jahr 2020 in Auftrag gegeben hat, wie die Marine Corps Times berichtet.

Der Bericht zeigt auf, dass das Marine Corps bei der Ausbil­dung von Männern und Frauen hinter anderen Trup­pen­gat­tungen zurück­bleibt, berichtet die Marine Corps Times. Dem Bericht zufolge verwendet das Ausbil­dungs­per­sonal in drei von sechs Zweigen des Mili­tärs keine geschlechts­spe­zi­fi­schen Bezeich­nungen“ mehr, die im Korps noch immer üblich sind.

Geschlecht der Ausbildner darf keine Rolle mehr spielen

„In der Armee, der Marine und der Küsten­wache wird das Geschlecht in einem inte­grierten Umfeld nicht mehr so stark betont“, heißt es in dem Bericht. „Anstatt ‚Ma’am‘ oder ‚Sir‘ zu sagen, spre­chen die Rekruten in diesen Diensten ihre Ausbilder mit ihrem Dienst­grad oder ihrer Funk­tion an, gefolgt von ihrem Nach­namen. Die geschlechts­spe­zi­fi­schen Bezeich­nungen veran­lassen die Rekruten dazu, zuerst an das Geschlecht des Ausbil­ders zu denken oder visuell nach ihm zu suchen, bevor sie seinen Dienst­grad oder seine Rolle kennen.

Die Autoren des Berichts fügen hinzu: „Indem die Dienst­stellen den Rekruten beibringen, geschlechts­neu­trale Bezeich­nungen für ihre Ausbilder zu verwenden, unter­strei­chen sie, wie wichtig es ist, Auto­ri­täts­per­sonen unab­hängig von ihrem Geschlecht zu respektieren.“

Wie die Marine Corps Times berichtet, hat das Marine Corps von allen Teil­streit­kräften den geringsten Prozent­satz an weib­li­chen Rekruten, und die Teil­streit­kraft hat die Inte­gra­tion von Männern und Frauen im Ausbil­dungs­lager nur langsam voran­ge­trieben, wie es alle anderen Teil­streit­kräfte bereits getan haben.

In dem neuen Bericht heißt es, dass die Rekruten der Mari­ne­in­fan­terie das weib­liche Ausbil­dungs­per­sonal zugunsten des männ­li­chen Perso­nals, das als auto­ri­tärer ange­sehen wird, beiseite geschoben haben, so die Marine Corps Times. Und in einer Anek­dote baten Ausbilder einen männ­li­chen Kollegen um Rat, während ein weib­li­cher Chef­aus­bilder igno­riert daneben stand.

Es ist nicht klar, ob das Korps die Ratschläge des Berichts befolgen wird. Aber der Stabs­chef des Marine Corps Trai­ning and Educa­tion Command, Oberst Howard Hall, sagte der Marine Corps Times, dass es nicht so einfach sei, die Richt­li­nien auf der Ausbil­dungs­ebene zu ändern.

„Es ist nicht etwas, das wir über Nacht ändern würden“, sagte Hall. „Wir haben eine Geschichte von ‚Sir, Ma’am, Sir, Ma’am‘. Wenn wir etwas auf der Basis­ebene ändern, wie sollen wir dann die entspre­chende Ände­rung bei der Mari­ne­flotte vornehmen? Es liegt also nicht an uns, es allein umzusetzen.“

Laut Marine Corps Times sagte Hall, dass die Empfeh­lung während eines Tref­fens des Defense Advi­sory Committee on Women in the Services im Dezember in Erwä­gung gezogen wurde.